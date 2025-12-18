Укр
Цены обвалились уже на 30%: популярный вид мяса в Украине стремительно дешевеет

Руслана Заклинская
18 декабря 2025, 19:11
333
Накануне праздников производители снижают цены из-за распространения африканской чумы.
Цены обвалились уже на 30%: популярный вид мяса в Украине стремительно дешевеет
Цены на свинину / Колаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео в YouTube

Ключевые тезисы аналитика:

  • Свинина в Украине подешевела
  • Основная причина - распространение африканской чумы свиней
  • Возможно дальнейшее падение цен

Накануне праздников свинина подешевела вместо традиционного подорожания. Цены могут упасть еще ниже из-за угрозы перенасыщения рынка дешевым сырьем. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал аналитик мясного рынка Николай Бабенко.

Главным фактором снижения стоимости является распространение африканской чумы свиней. Болезнь заставляет производителей быстрее реализовывать поголовье, что создает избыток предложения. За последнее время закупочные цены на живых свиней в Украине уже упали со 100 до 70 гривен за килограмм (30%).

видео дня

"Часть экспортных сертификатов испанской свинины уже отменена, что может привести к притоку дешевой европейской продукции в Украину. Добавьте еще и то, что цена на свинину существенно снизится из-за импорта", - рассказал Бабенко.

Очаги заболевания зафиксировали в пяти западных областях, а также в Киевской и Черниговской областях. Из-за отсутствия государственных компенсаций за уничтоженное поголовье свинокомплексы вынуждены массово продавать животных всех возрастных и весовых групп по заниженным ценам.

Это, в свою очередь, давит на весь рынок и снижает стоимость свиней даже в хозяйствах, где заболеваний не зафиксировано. По словам Бабенко, нынешнее развитие событий почти полностью повторяет сценарий 2024 года, когда из-за АЧС отрасль потеряла до 40% поголовья, а цены опускались ниже себестоимости.

Несмотря на то, что АЧС вызывает высокую смертность среди животных и быстро распространяется в хозяйствах, специалист отметил, что вирус АЧС абсолютно не представляет угрозы для здоровья человека. Вирус передается через непосредственный контакт между животными, а также через загрязненный инвентарь, транспорт, корма или одежду людей.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что может подешеветь перед праздниками - прогноз эксперта

Глава наблюдательного совета АО "Молочный альянс" Сергей Вовченко сообщил, что цены на сливочное масло в Украине не будут расти даже во время длительных ограничений света. Перед рождественскими праздниками возможно снижение стоимости благодаря скидкам.

"Практически все имеют генерацию, чтобы принимать молоко и охлаждать его. Крупные предприятия имеют даже когенерацию. Таким образом, повышать цену некуда", - подчеркнул он.

Цен на продукты в Украине - последние новости

Напомним, соль и сахар в Украине подешевели. По состоянию на 18 декабря цены на базовые продукты снизились по сравнению с ноябрем, свидетельствуют данные Минфина.

Также новогодний стол на 2026 год для семьи из 4 человек будет стоить 3980 грн, что на 10,7% дороже, чем в прошлом году. Мясные продукты подорожали больше всего - на 23%.

Как сообщал Главред, за последнюю неделю оптовые цены на овощи в Украине изменились по-разному. Огурцы подешевели до 90-120 грн/кг, белокочанная капуста - до 6-10 грн/кг, пекинская капуста - до 16-20 грн/кг, а брокколи подорожала до 70-90 грн/кг. Помидоры подорожали до 70-100 грн/кг, а цены на свеклу, морковь, лук и картофель остались без изменений.

Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

