Мощный взрыв прямо на мосту, где были люди: россияне атаковали Одесскую область

Российские оккупанты влупили по мосту в Одесской области. На момент атаки "Шахеда" на мост в Маяках там были люди. Видео с моментом удара уже разлетелось в Сети.
Известно, что в результате атаки была серьезно повреждена машина. Пока точно неизвестно есть ли погибшие, информация уточняется.
Председатель Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что на трассе Одесса - Рени было временно остановлено движение транспорта в обоих направлениях.
"О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Просим, по возможности, воздержаться от движения по этому участку дороги", - говорится в сообщении.
