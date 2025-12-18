Мощный взрыв прямо на мосту, где были люди: россияне атаковали Одесскую область

В результате атаки временно остановлено движение транспорта на трассе Одессе - Рени.

https://glavred.info/war/moshchnyy-vzryv-pryamo-na-mostu-gde-byli-lyudi-rossiyane-atakovali-odesskuyu-oblasti-10725302.html Ссылка скопирована

РФ ударила по мосту в Одесской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты влупили по мосту в Одесской области. На момент атаки "Шахеда" на мост в Маяках там были люди. Видео с моментом удара уже разлетелось в Сети.

Известно, что в результате атаки была серьезно повреждена машина. Пока точно неизвестно есть ли погибшие, информация уточняется.

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что на трассе Одесса - Рени было временно остановлено движение транспорта в обоих направлениях.

видео дня

"О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Просим, по возможности, воздержаться от движения по этому участку дороги", - говорится в сообщении.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред