В Одессе сотрудники ТЦК избили полицейского, который доставил нарушителя

Что известно:
- В Одессе три сотрудника ТЦК избили полицейского
- Один из военнослужащих имел признаки алкогольного опьянения
- Фигуранты задержаны и помещены в изолятор
В Одессе три сотрудника районного ТЦК и СП избили участкового офицера полиции, который сопровождал нарушителя воинского учета. Один из военнослужащих был пьян. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
По данным правоохранителей, происшествие произошло несколько дней назад. Участковый офицер полиции доставил в один из районных ТЦК мужчину, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Конфликт вспыхнул непосредственно в помещении ТЦК.
"Установлено, что трое военнослужащих, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения, в РТЦК и СП начали проявлять агрессию к полицейскому, выражать нецензурную брань, а когда он сделал им замечание - устроили драку", - говорится в сообщении.
Сейчас все три фигуранта задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Следователи полиции уже официально объявили им о подозрении.
Действия задержанных квалифицированы по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины - умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.
Новый этап мобилизации
Мобилизация в Украине переходит в новый этап. Ожидается увеличение количества повесток из-за автоматизации воинского учета и изменения в процедуре получения отсрочек, сообщил нардеп Руслан Горбенко.
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки получат доступ к базам налоговой службы, что позволит проверять более широкий круг военнообязанных, включая тех, кто не на учете, имеет отсрочку или выехал за границу. Ожидается, что количество проверок и повесток заметно возрастет уже к концу года.
Инциденты с ТЦК - новости по теме
Напомним, в Одессе в одном из ТЦК произошел взрыв, в результате которого погиб гражданин, а еще один военнослужащий получил ранения. Инцидент произошел во время общения с посетителем, у которого взорвался неизвестный предмет в личных вещах.
Также вечером 3 декабря во Львове во время мобилизационного оповещения смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского РТЦК и СП, ветеран АТО Юрий Бондаренко. Нападающий, 30-летний львовянин, применил нож и газовый баллончик, после чего скрылся. Впоследствии правоохранители его задержали.
Как сообщал Главред, в Одессе работники ТЦК избили и пытались мобилизовать морпеха 36-й бригады и бывшего пленного Романа Покидько, который защищал Мариуполь. Его выбросили из авто во время нападения, нанеся телесные повреждения.
Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
