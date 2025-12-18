В Одессе сотрудники ТЦК избили полицейского, который доставил нарушителя

Инцидент произошел в помещении ТЦК во время сопровождения нарушителя воинского учета.

Военнослужащие ТЦК избили участкового / Колаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что известно:

В Одессе три сотрудника ТЦК избили полицейского

Один из военнослужащих имел признаки алкогольного опьянения

Фигуранты задержаны и помещены в изолятор

В Одессе три сотрудника районного ТЦК и СП избили участкового офицера полиции, который сопровождал нарушителя воинского учета. Один из военнослужащих был пьян. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, происшествие произошло несколько дней назад. Участковый офицер полиции доставил в один из районных ТЦК мужчину, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Конфликт вспыхнул непосредственно в помещении ТЦК.

"Установлено, что трое военнослужащих, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения, в РТЦК и СП начали проявлять агрессию к полицейскому, выражать нецензурную брань, а когда он сделал им замечание - устроили драку", - говорится в сообщении.

Сейчас все три фигуранта задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Следователи полиции уже официально объявили им о подозрении.

Действия задержанных квалифицированы по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины - умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Новый этап мобилизации

Мобилизация в Украине переходит в новый этап. Ожидается увеличение количества повесток из-за автоматизации воинского учета и изменения в процедуре получения отсрочек, сообщил нардеп Руслан Горбенко.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки получат доступ к базам налоговой службы, что позволит проверять более широкий круг военнообязанных, включая тех, кто не на учете, имеет отсрочку или выехал за границу. Ожидается, что количество проверок и повесток заметно возрастет уже к концу года.

Инциденты с ТЦК - новости по теме

Напомним, в Одессе в одном из ТЦК произошел взрыв, в результате которого погиб гражданин, а еще один военнослужащий получил ранения. Инцидент произошел во время общения с посетителем, у которого взорвался неизвестный предмет в личных вещах.

Также вечером 3 декабря во Львове во время мобилизационного оповещения смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского РТЦК и СП, ветеран АТО Юрий Бондаренко. Нападающий, 30-летний львовянин, применил нож и газовый баллончик, после чего скрылся. Впоследствии правоохранители его задержали.

Как сообщал Главред, в Одессе работники ТЦК избили и пытались мобилизовать морпеха 36-й бригады и бывшего пленного Романа Покидько, который защищал Мариуполь. Его выбросили из авто во время нападения, нанеся телесные повреждения.

Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

