Смертельно ранил ножом и убежал: во Львове мужчина убил военнослужащего ТЦК

Пострадавшим оказался ветеран АТО, спасти которого медикам не удалось.

Вероятного нападавшего уже задержали и готовятся объявить ему подозрение / Колаж: Главред, фото: gp.gov.ua/

Что сообщили в ОГП:

Львовянин во время проверки документов нанес военному ножевое ранение во время проверки документов

Спасти жизнь военнослужащего не удалось

Правоохранители задержали вероятного подозреваемого

Вечером 3 декабря во Львове во время оповещения населения по мобилизации смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского РТЦК и СП. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Предварительно установлено, что 30-летний львовянин во время проверки документов нанес военному ножевое ранение и, применив газовый баллончик, скрылся.

Что известно о жертве нападения

Пострадавшим оказался ветеран АТО. Его госпитализировали с критическим повреждением бедренной артерии. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь мужчины не удалось.

Правоохранители оперативно установили личность предполагаемого нападающего и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. На месте происшествия изъят нож. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры начато производство по ч. 2 ст. 121 и ч. 3 ст. 350 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в связи с исполнением служебных обязанностей, повлекшее смерть потерпевшего", - добавили в ОГП.

Оперативное командование "Запад" также прокомментировало нападение на военнослужащего ТЦК. Там отметили, что вероятный нападающий отказался представиться, не предъявил документы, вел себя вызывающе и провокативно, а также не реагировал на законные требования правоохранителей.

Выяснилось, что мужчина не только набросился с ножом на военного Юрия Бондаренко, но ударил по голове его коллегу старшего солдата Василия Малюка.

"Юрий был участником боевых действий и продолжал служить Украине в подразделениях ТЦК и СП, выполняя задачи, которые являются важной частью обороны государства во время войны. Эта трагедия демонстрирует более глубокую тенденцию, которая постепенно приобретает опасные признаки: часть украинцев начинает воспринимать военных как постороннюю силу, которая якобы угрожает их повседневной жизни, а не как защитников, обеспечивающих возможность этой жизни продолжаться", - подчеркнули представители оперативного командования.

Нападения на представителей ТЦК - последние новости

Напомним, Главред писал, что в конце ноября в Одессе во время общения военнослужащих ТЦК и СП с гражданином, который находился в помещении центра, произошел взрыв неизвестного предмета, который был в его личных вещах. В результате детонации гражданин погиб на месте, а военнослужащий ТЦК и СП получил ранения.

Накануне в Полтавском областном ТЦК и СП сообщали, что во время сопровождения полицией в сборный пункт Кременчугского района военнообязанного гражданина, он достал пистолет предварительно переоборудованный из травматического ТТ и произвел несколько выстрелов.

Ранее, в августе текущего года в поселке Бугское на Николаевщине группа местных жителей, вооруженных битами и металлическими трубами, напала на военных, а также на представителя Национальной полиции, который сопровождал работников ТЦК.

