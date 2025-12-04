Укр
Путин анонсировал "санитарную зону" на севере Украины - имеет ли РФ силы для наступления

Юрий Берендий
4 декабря 2025, 11:44
Несмотря на заявления Путина о создании "санитарной зоны", Россия не имеет возможностей для усиления наступательных действий на севере Украины, указал эксперт.
Путин анонсировал 'санитарную зону' на севере Украины - имеет ли РФ силы для наступления
Путин анонсировал санитарную зону на севере Украины - сможет ли армия РФ расширить фронт / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

О чем сказал Селезнев:

  • У россиян нет резервов для расширения боевых действий на северные регионы Украины
  • Враг может дополнительно мобилизовать до полумиллиона призывников

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин второй раз за месяц посетил российские подразделения и объявил о формировании так называемой санитарной зоны в приграничных северных регионах Украины, однако реальные возможности для усиления боевых действий на этом направлении у врага отсутствуют. Все доступные силы враг уже привлек к боевым действиям. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.

Селезнев отметил, что под Покровском и Мирноградом сейчас задействовано около 140 тысяч российских военных, еще около 120 тысяч сконцентрировано на южном направлении - в Запорожской и Херсонской областях. Значительные силы также переброшены в район Северска и Лимана, а в окрестностях Купянска продолжаются интенсивные бои. Наблюдается движение и на Сумском направлении, а также на севере Харьковщины. В итоге это означает, что у врага фактически отсутствуют свободные резервы.

Россия теоретически может нарастить резервы. По оценке Селезнева, Кремль переводит призыв на срочную службу в формат непрерывного набора, что увеличит количество новобранцев по сравнению с двумя традиционными волнами по примерно 130 тысяч человек.

"В целом потенциальная база может составлять до полумиллиона призывников, которых в дальнейшем можно перевести на контракт или другие формы службы и использовать в войне", - указал он.

Селезнев подчеркнул, что Россия пытается восполнять потери прежде всего человеческим ресурсом. Частично это срабатывает, ведь в ноябре оккупанты смогли захватить около 505 квадратных километров территории. В то же время армия РФ установила антирекорд по потерям - более 30 тысяч убитых и раненых за месяц, причем около 65% из них, то есть более 20 тысяч, составляют именно погибшие.

"Почему так происходит? Очень плохо работает система эвакуации, а также из-за того, что россияне атакуют наши укрепленные позиции на легковой технике и мотоциклах. Уровень выживания во время таких атак минимальный, а потери, соответственно, огромные", - добавил эксперт.

По его словам, в случае если Россия найдет способ резко увеличить количество личного состава, который можно привлечь к так называемой СВО, масштабы боевых действий могут возрасти. Однако это лишь часть картины. Для наступления нужны не только люди, но и техника, оснащение, командиры и вооружение.

"Есть ли это у России, учитывая постепенное истощение всех ресурсов? Их все меньше, а полностью компенсировать эти потери российская "оборонка" пока не может", - резюмирует он.

Какие области Россия стремится оккупировать - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия не планирует завершать активные наступательные действия зимой. По словам военного эксперта, полковника запаса Романа Свитана, оккупационные войска продолжат наступление, пока не установят контроль над четырьмя украинскими областями, которые Москва уже включила в свою Конституцию.

Он отмечает, что главными направлениями для российской армии остаются Донецкая и левобережная часть Запорожской области. Пока эти задачи не выполнены, РФ и в дальнейшем будет увеличивать группировку войск и ресурсы для их реализации. В то же время активные атаки на правобережье Херсонщины могут быть временно приостановлены.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Великобурлукском направлении российские силы постоянно пытаются прорваться через государственную границу и уже создали небольшой плацдарм между Волчанском и Купянском в Харьковской области. Об этом рассказал руководитель управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Аналитики Deepstate отмечают, что российские войска захватили три населенных пункта в Донецкой области и Запорожье, а также продвинулись в районе Покровска и вблизи Гуляйполя.

Начальник Генерального штаба российских войск Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о якобы успешном прорыве оккупационных сил в Донецкой области. Третий армейский корпус опроверг эти утверждения. По их словам, заявления о "прорыве" в районе Лимана являются выдумкой российского военного руководства.

Другие новости:

О персоне: Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев
