Штурмовали десяток раз: военные прокомментировали заявление РФ о "прорыве" в Лимане

Украинские военные рассказали, что сейчас с оккупантами, которые пытались инфильтрироваться на окраины города.

Военные ответили на ложь Герасимова / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Что сообщили военные:

Россияне солгали о прорыве в Лимане

Попытки инфильтрации для оккупантов заканчиваются только потерями

Герасимов докладывает Путину вымышленную информацию

Начальник Генштаба армии страны-агрессора России Валерий Герасимов доложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину о якобы прорыве оккупантов в Донецкой области.

Третий армейский корпус в Telegram отреагировал на эту информацию. Официально военные заявили, что так называемый "прорыв" в Лимане - ничто иное, как ложь высшего командования России.

"Подразделения корпуса отражают около 40 вражеских штурмов в день на подступах к Лиману и не позволяют противнику зайти в город", - подчеркнул командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

Лиман / Инфографика: Главред

Что произошло с оккупантами, которые прорывались в Лиман

За последний месяц оккупанты совершили десяток попыток инфильтрации малыми группами в окрестностях города. Но все россияне, которые пытались прорвать оборону ВСУ, или уже ликвидированы, или взяты в плен.

Помогали украинским военным выявлять оккупантов и сами россияне. Один из пленных сообщил, что российский военкор "слил" позиции, на которых он находился с группой. После этого врагов обнаружили украинские бойцы - часть группы РФ уничтожили на месте, а пленному посчастливилось выжить и попасть в руки ВСУ.

"За четыре года Герасимов "сжег" свою армию, не взяв под полный контроль ни одной украинской области. Поэтому пока наши подразделения подавляют в зародыше любые попытки РФ приблизиться к Лиману, он докладывает Путину о несуществующих успехах", - добавил командир 63-й ОМБр, полковник Павел Юрчук.

Что происходит на Лиманском направлении по наблюдению аналитиков

Главред писал, что недавно аналитики ISW сообщили о том, что оккупационная армия РФ недавно имела успех на Лиманском направлении.

Геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что российские подразделения продвинулись в центральной части Новоселовки и на северо-западе от Лимана. Военные РФ якобы контролируют примерно 70 процентов Ямполя.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силам обороны Украины удалось улучшить тактическое положение в Купянске. Сейчас продолжается зачистка территории города от российских оккупантов.

Ранее стало известно, что украинские защитники присутствуют в части районов Волчанска, но оккупанты продолжают лезть по руинам, в которых трудно удерживать позиции.

Накануне сообщалось, что попытки россиян оккупировать Гуляйполе на Запорожском направлении провалились. Путин надувается как шарик перед американцами в попытке продемонстрировать, что "может на фронте все", но реальность противоположная.

Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК) 3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

