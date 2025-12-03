Скачки температуры и много осадков: когда погода в Украине покажет характер

Вы узнаете:
- Какой будет погода в четверг
- Когда температура воздуха снова повысится
Погода в Украине в четверг, 4 декабря, будет иметь антициклональный характер с небольшими температурными колебаниями, но без существенных осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, прогностические карты показывают, что основные метеорологические бурные события 4-го декабря будут происходить над Средиземноморьем, Атлантикой и прилегающими регионами.
"Поэтому именно там ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, разве что в горных районах со снегом", - говорится в сообщении.
Синоптик добавила, что Украина находится и пока будет находиться под влиянием масштабного антициклона, который расположился на востоке. Поэтому в большинстве областей существенных осадков не предвидится.
Температура воздуха в четверг не претерпит особых изменений, в течение дня в Украине предполагается +4...+8 градусов, на юге традиционно теплее, +8...+12 градусов.
Ветер будет преимущественно юго-восточный, умеренный, временами порывистый.
Погода в Киеве
В Киеве 4 декабря существенные осадки также не ожидаются. Максимальная температура воздуха в столице составит +5...+7 градусов.
Похолодание в Украине
Кроме того, Диденко рассказала, что с 5-6 декабря ожидается небольшое похолодание, а по предварительным прогнозам с 9-го декабря температура воздуха снова повысится.
"Осадки появятся ориентировочно 9-10 декабря, преимущественно в виде дождя", - подытожила она.
Погода в первую неделю декабря
В Укргидрометцентре говорили, что в Украине первые дни декабря обещают быть необычно теплыми. Снега и сильных морозов на этой неделе ждать не стоит.
Синоптики отмечали, что зима начнется скорее комфортной и переменчивой погодой, чем традиционными холодами.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине в ближайшее время будет облачной и влажной. Уже пришла календарная зима, но синоптически продолжается еще осень.
Синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что похолодание в Украине на 2-4 градуса предполагается в конце недели.
В то же время, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что в течение недели под влиянием большого и малоподвижного антициклона погода в нашей стране ожидается устойчивой и с небольшим количеством осадков.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
