Скачки температуры и много осадков: когда погода в Украине покажет характер

Синоптик сказала, что погода в Украине будет находиться под влиянием масштабного антициклона.

Прогноз погоды в Украине на 4 декабря / фото: УНИАН

Погода в Украине в четверг, 4 декабря, будет иметь антициклональный характер с небольшими температурными колебаниями, но без существенных осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, прогностические карты показывают, что основные метеорологические бурные события 4-го декабря будут происходить над Средиземноморьем, Атлантикой и прилегающими регионами.

"Поэтому именно там ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, разве что в горных районах со снегом", - говорится в сообщении.

Прогностическая карта / фото: t.me/PohodaNatalka

Синоптик добавила, что Украина находится и пока будет находиться под влиянием масштабного антициклона, который расположился на востоке. Поэтому в большинстве областей существенных осадков не предвидится.

Прогностическая карта / фото: t.me/PohodaNatalka

Температура воздуха в четверг не претерпит особых изменений, в течение дня в Украине предполагается +4...+8 градусов, на юге традиционно теплее, +8...+12 градусов.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, умеренный, временами порывистый.

Погода 4 декабря / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 4 декабря существенные осадки также не ожидаются. Максимальная температура воздуха в столице составит +5...+7 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Похолодание в Украине

Кроме того, Диденко рассказала, что с 5-6 декабря ожидается небольшое похолодание, а по предварительным прогнозам с 9-го декабря температура воздуха снова повысится.

"Осадки появятся ориентировочно 9-10 декабря, преимущественно в виде дождя", - подытожила она.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в первую неделю декабря

В Укргидрометцентре говорили, что в Украине первые дни декабря обещают быть необычно теплыми. Снега и сильных морозов на этой неделе ждать не стоит.

Синоптики отмечали, что зима начнется скорее комфортной и переменчивой погодой, чем традиционными холодами.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине в ближайшее время будет облачной и влажной. Уже пришла календарная зима, но синоптически продолжается еще осень.

Синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что похолодание в Украине на 2-4 градуса предполагается в конце недели.

В то же время, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что в течение недели под влиянием большого и малоподвижного антициклона погода в нашей стране ожидается устойчивой и с небольшим количеством осадков.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

