Температура упадет до -5 градусов: какой будет погода в первые дни декабря

Синоптик предупредил, что в разных областях Украины ожидается туман.

Прогноз погоды с 1 по 7 декабря / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода на следующей неделе

Где ожидаются небольшие дожди и морось

Погода в Украине в первые дни декабря будет устойчивой с температурой выше нормы. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, на следующей неделе под влиянием большого и малоподвижного антициклона погода в нашей стране ожидается устойчивой и с небольшим количеством осадков.

"Атмосферное давление и температура воздуха прогнозируется существенно выше нормы. Будут преобладать ветры восточного и юго-восточного направления, а в первой половине недели в большинстве областей сохранится туманная и облачная погода", - подчеркнул он.

Погода в Украине 1 декабря

В понедельник, 1 декабря, в южных регионах Украины, днем также местами в центральных областях и на Прикарпатье ожидаются преимущественно небольшие дожди и морось. На остальной территории страны без существенных осадков. В южных и западных областях также ожидается туман.

Температура воздуха в ночное время составит -2...+4 градуса, днем +2...+7 градусов; в южной половине ночью +6...+11 градусов, днем +7...+12 градусов.

Погода 1 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине 2 декабря

Во вторник, 2 декабря, в Украине ожидается облачная погода без существенных осадков. В большинстве областей сохранится туман и морось.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...+4 градуса, днем +2...+7 градусов; в южной части страны в течение суток +6...+12 градусов.

Погода 2 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине 3 декабря

В среду, 3 декабря, на большей части территории Украины продолжится период пасмурной и туманной погоды, без существенных осадков.

Температурный режим существенно не изменится: ночью -1...+4 градуса, в дневные часы +2...+7 градусов; в южной части страны в течение суток +5...+10 градусов.

Погода 3 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине 4 декабря

В четверг, 4 декабря, под влиянием малоподвижного антициклона характер погодных условий останется без изменений. Ожидается теплая и облачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит -2...+4 градуса, днем +3...+8 градусов.

Погода в Украине 5 декабря

В пятницу, 5 декабря, осадков по всей Украине не прогнозируется, но температура воздуха начнет постепенно снижаться. Местами в западных и южных областях возможен туман.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3...+2 градуса, днем +2...+7 градусов, в Крыму и на Закарпатье +8...+10 градусов.

Погода в Украине 6 декабря

В субботу, 6 декабря, в Украине ожидается сухая погода под влиянием антициклона. Температура воздуха в ночное время составит -4...+1 градус, днем +1...+6 градусов, в южных и западных областях местами +7...+9 градусов.

Погода в Украине 7 декабря

В воскресенье, 7 декабря, продолжится период сухой антициклональной погоды на всей территории нашей страны. Температура воздуха в ночное время составит 0...-5 градусов, днем 0...+5 градусов, на крайнем юге и на Закарпатье +6...+8 градусов.

Выпадет ли снег в первые дни декабря

Народный синоптик Станислав Щедрин говорил, что первая декада декабря будет с такой погодой, как последняя неделя ноября.

По его словам, только с 3-4 декабря ожидаются осадки, но не снегопады.

"Существенных снегопадов пока не ожидаем, разве что в конце первой декады декабря возможен снег", - подчеркнул он.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине в ближайшее время не будет особо туманной, влажной или морозной.

Известно, что в воскресенье в разных регионах Украины сохранится облачная погода с прояснениями, без осадков. Только в Одесской области местами ожидаются значительные осадки.

Кроме того, Игорь Кибальчич ранее заявлял, что погода в Украине в декабре будет аномально теплой. На снег стоит рассчитывать только в третьей декаде месяца.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

