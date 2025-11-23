Снегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал даты

Какой будет погода в Украине в декабре рассказал Станислав Щедрин.

Погода в Украине в декабре прогноз / Коллаж Главред, фото: pixabay, depositphotos.com/ua

Погода в Украине в начале декабря будет контрастной. Сильные морозы, похолодание, снегопады и дожди ожидают украинцев этой зимой.

Народный синоптик Станислав Щедрин в интервью Главреду рассказал, когда в Украину придут морозы, какой будет погода на Новый год и когда украинцы увидят снег.

Как закончится ноябрь в Украине?

Конец ноября в Украине будет с небольшим похолоданием. С 25 ноября ожидаем похолодание от 4 до 5 градусов. По всей Украине осадков будет мало, за исключением Карпат. В горах будет снег и мокрый снег.

Похолодание в ночное время ожидаем от 0 до - 3, в западных областях до -4. Днем ожидаем +4 - +6 тепла, только на юге +10, в Крыму от +10 до +12 тепла.

С какой погоды начнется декабрь?

Первая декада декабря будет с такой погодой, как последняя неделя ноября. Только с 3-4 декабря ожидаются осадки, но не снегопады.

Когда ждать снег и мороз?

Существенных снегопадов пока не ожидаем, разве что в конце первой декады декабря возможен снег.

Сильные морозы пока не прогнозирую. После 7 декабря, в западных и северных областях можно ожидать уже морозы в дневное время до -1 - -3, ночью температура будет опускаться до -5. Незначительные морозы ожидаем.

Погода на 14 дней / фото: meteoprog

Какой будет погода на Новый год?

Прогноз есть, но он еще не точный. Вторая декада декабря будет немного холоднее. Ожидаем от 0 до 5 мороза, на юге ожидаем немного теплее, будет плюсовая температура.

В декабре снега не стоит ожидать. На Новый год тоже не стоит ожидать снега, возможно небольшой снежный покров будет только на западе.

Какой может быть зима в Украине по вашим расчетам?

Эта зима будет похожа на прошлую. Как украинцев начали пугать, что зима будет аномально холодной, то это не правда. Зима будет с небольшими морозами, но не аномальными. Изменение климата повлияло на наши зимы, поэтому ожидаем декабрь без сильных морозов.

Когда ожидать мороз в Украине / pixabay

У нас будут похолодания с морозами, но они будут короткими на 2-3 дня. Таких периодов ожидаем несколько за зиму. Преимущественно сильные похолодания с морозами будут в Украине в конце января и в начале февраля.

О персоне: Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Предоставляет долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. По заверению синоптика, он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

