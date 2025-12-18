Укр
"Путин торопится": Романенко оценил риск повторного наступления РФ на Киев

Анна Ярославская
18 декабря 2025, 10:30
183
Россия добивается блэкаута в Киеве и усилит воздушные атаки.
Путин, Киев, Игорь Романенко
Кремль делает ставку на массированные удары по Киеву и энергетике Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главные тезисы Романенко:

  • РФ стремится погрузить Киев в блэкаут
  • Для наземной операции у РФ пока нет достаточных сил
  • Путин торопится, опасаясь закрытия "окна возможностей"

Россия продолжит наносить массированные воздушные удары по Киеву, а также по энергетической, тепловой и водной инфраструктуре Украины. Об этом во время чата на Главреде заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

При этом Россия пока не накопила достаточных сил для проведения масштабной наземной операции.

видео дня

"Россия ставит перед собой задачу погрузить Киев в блэкаут, разбить энергетические и тепловые сети, а также подачу воды. Опять-таки достаточного количества сил для проведения наземной операции Россия пока не набрала", - считает Романенко.

Эксперт подчеркнул, что глава Кремля Владимир Путин стремится максимально продвинуться на всех направлениях, где российские войска имеют тактические успехи. Однако такая стратегия приводит к распылению сил, при этом Кремль торопится, опасаясь закрытия "окна возможностей".

"Путин сейчас хочет подгрести по максимуму на всех направлениях, считая, что всюду, где есть продвижение, нужно наступать. В результате он распыляет силы, но торопится, опасаясь, что окно возможностей закроется", - объяснил Романенко.

"Поэтому воздушные удары по Киеву будут продолжаться. А тактику Россия меняет в зависимости от новых возможностей и средств воздушного нападения", - добавил он.

Романенко отметил, что российская сторона модернизирует ракеты, совершенствует беспилотники и системы связи. Как правило, Россия концентрирует усилия на одном-двух направлениях, нанося массированные удары с применением более 500 дронов и нескольких десятков ракет, при этом удары по Киеву остаются регулярными.

"Такого рода действия России будет продолжать дальше, вплоть до приостановки боевых действий", - резюмировал Романенко.

Смотрите видео - Генерал Романенко рассказал, какими будут новые цели РФ после Покровска и что будет с войной в 2026 году:

РФ готовит новый массированный удар по Украине: прогноз эксперта

15 декабря военный аналитик Олег Жданов рассказал о вероятных сроках следующей ракетной атаки РФ.

По его словам, у противника остаётся значительный запас вооружений. Речь идёт о ракетах морского, наземного и воздушного базирования, а также беспилотниках, что позволяет осуществлять сотни пусков за одну ночь. При этом атаки могут проводиться поэтапно — сначала одним типом вооружений, затем другим.

Жданов подчеркнул, что вероятность новых ударов во многом зависит от хода международных переговоров. Если дипломатические процессы приведут к договорённостям, интенсивность атак может снизиться. В противном случае, по его оценке, угроза остаётся высокой, и удары могут быть нанесены в ближайшее время по любым регионам Украины — включая столицу и западные области.

Повторное наступление РФ на Киев - прогнозы

Как писал Главред, бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, что для атаки на Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области России нужно завести свои войска на территорию Беларуси. А тут уже возникают проблемы с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.

"Тамошний самопровозглашенный президент Лукашенко, думаю, имеет прививку от таких действий, потому что вряд ли его устраивает повторение ситуации февраля-марта 2022 года, когда он фактически оказался в одном ряду с Путиным как военный преступник и соучастник агрессии. Думаю, он будет делать все возможное, чтобы не допустить использования территории Беларуси для наступления на Украину", - пояснил Селезнев.

В 2024 году военный аналитик, сооснователь общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил, что есть три основных признака, которые могут указать на подготовку повторного наступления РФ на Киев:

  • передислокация личного состава,
  • передислокация тяжёлой бронетехники и боевых складов с боекомплектом,
  • развёртывание боевых госпиталей.

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине Игорь Романенко новости Украины война России и Украины
