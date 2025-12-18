"Путин торопится": Романенко оценил риск повторного наступления РФ на Киев

Главные тезисы Романенко:
- РФ стремится погрузить Киев в блэкаут
- Для наземной операции у РФ пока нет достаточных сил
- Путин торопится, опасаясь закрытия "окна возможностей"
Россия продолжит наносить массированные воздушные удары по Киеву, а также по энергетической, тепловой и водной инфраструктуре Украины. Об этом во время чата на Главреде заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.
При этом Россия пока не накопила достаточных сил для проведения масштабной наземной операции.
"Россия ставит перед собой задачу погрузить Киев в блэкаут, разбить энергетические и тепловые сети, а также подачу воды. Опять-таки достаточного количества сил для проведения наземной операции Россия пока не набрала", - считает Романенко.
Эксперт подчеркнул, что глава Кремля Владимир Путин стремится максимально продвинуться на всех направлениях, где российские войска имеют тактические успехи. Однако такая стратегия приводит к распылению сил, при этом Кремль торопится, опасаясь закрытия "окна возможностей".
"Путин сейчас хочет подгрести по максимуму на всех направлениях, считая, что всюду, где есть продвижение, нужно наступать. В результате он распыляет силы, но торопится, опасаясь, что окно возможностей закроется", - объяснил Романенко.
"Поэтому воздушные удары по Киеву будут продолжаться. А тактику Россия меняет в зависимости от новых возможностей и средств воздушного нападения", - добавил он.
Романенко отметил, что российская сторона модернизирует ракеты, совершенствует беспилотники и системы связи. Как правило, Россия концентрирует усилия на одном-двух направлениях, нанося массированные удары с применением более 500 дронов и нескольких десятков ракет, при этом удары по Киеву остаются регулярными.
"Такого рода действия России будет продолжать дальше, вплоть до приостановки боевых действий", - резюмировал Романенко.
РФ готовит новый массированный удар по Украине: прогноз эксперта
15 декабря военный аналитик Олег Жданов рассказал о вероятных сроках следующей ракетной атаки РФ.
По его словам, у противника остаётся значительный запас вооружений. Речь идёт о ракетах морского, наземного и воздушного базирования, а также беспилотниках, что позволяет осуществлять сотни пусков за одну ночь. При этом атаки могут проводиться поэтапно — сначала одним типом вооружений, затем другим.
Жданов подчеркнул, что вероятность новых ударов во многом зависит от хода международных переговоров. Если дипломатические процессы приведут к договорённостям, интенсивность атак может снизиться. В противном случае, по его оценке, угроза остаётся высокой, и удары могут быть нанесены в ближайшее время по любым регионам Украины — включая столицу и западные области.
Повторное наступление РФ на Киев - прогнозы
Как писал Главред, бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, что для атаки на Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области России нужно завести свои войска на территорию Беларуси. А тут уже возникают проблемы с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.
"Тамошний самопровозглашенный президент Лукашенко, думаю, имеет прививку от таких действий, потому что вряд ли его устраивает повторение ситуации февраля-марта 2022 года, когда он фактически оказался в одном ряду с Путиным как военный преступник и соучастник агрессии. Думаю, он будет делать все возможное, чтобы не допустить использования территории Беларуси для наступления на Украину", - пояснил Селезнев.
В 2024 году военный аналитик, сооснователь общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил, что есть три основных признака, которые могут указать на подготовку повторного наступления РФ на Киев:
- передислокация личного состава,
- передислокация тяжёлой бронетехники и боевых складов с боекомплектом,
- развёртывание боевых госпиталей.
О персоне: Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
