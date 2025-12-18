Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко

Нынешний "мирный план" является очередными Минскими договоренностями, он не остановит войну, считает аналитик Александр Коваленко.

https://glavred.info/interview/pripinennya-vognyu-ne-bude-ni-na-rizdvo-ni-u-2026-roci-rosiya-vzhe-prograye-viynu-kovalenko-10724987.html Ссылка скопирована

Перспективы прекращения войны в 2026 году нет, зимой бои будут идти в Покровске и еще шести городах – Коваленко / Колаж: Главред

Американский "мирный план" по завершению войны в Украине, написанный под диктовку Москвы, постепенно претерпевает изменения. И хотя первоначальных 28 пунктов уже нет – они трансформировались в четыре документа, содержание этого "плана" Трампа все равно остается нерадужным для Украины. Правда, на встрече в Берлине европейцы и американцы предложили Украине такие гарантии безопасности, которые канцлер Германии Фридрих Мерц назвал "похожими на 5 статью НАТО".

Однако есть одно "но". Россия упорно настаивает на том, что не признает никаких изменений, внесенных в "мирный план" США из 28 пунктов. Более того, Путин продолжает убеждать, что Россия добьется "освобождения своих исторических земель военным путем, если Киев откажется от разговора по существу", то есть откажется подписать акт капитуляции.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал Главреду, способен ли нынешний "мирный план" привести к завершению войны, при каких условиях в новом году произойдет перелом в войне, какие проблемы возникнут у большинства стран мира в случае решения территориального вопроса так, как это предлагают Трамп и Путин, почему бои не остановятся ни на Рождество, ни в 2026 году, а также почему Россия уже проигрывает войну.

видео дня

Как вы оцениваете трансформацию "мирного плана", который прошел путь от 28 пунктов Трампа-Уиткоффа-Путина до перечня тех идей, на которых остановились во время переговоров в Берлине? Насколько теперь все это выглядит приемлемым для Украины?

Даже сейчас все это остается неприемлемым для Украины. Особенно учитывая то, что мы имеем дело с Российской Федерацией. Впрочем, главное здесь другое: озвученные сейчас Украине предложения абсолютно не устраивают Россию.

Многие не понимают, что на самом деле происходит с "планом мира". Стив Уиткофф при участии РФ передал Трампу, а впоследствии и нам не план мира, а план капитуляции Украины, который состоял из 28 пунктов. Перед украинскими дипломатами встала задача с уважением к Трампу, чтобы его не раздражать, максимально переделать этот "план" так, чтобы Трамп признал его классным, а Россию он вообще не устраивал. Москву устроит только подписание Украиной акта капитуляции из 28 пунктов.

"Мирный план" сейчас создается не для того, чтобы его выполнять, а для того, чтобы РФ отказалась даже рассматривать его, отметил Коваленко / Фото: Офис президента Украины

Все, что мы видим сейчас, является достижением нашего дипломатического корпуса. Были приложены колоссальные усилия, чтобы без раздражения и заявлений о том, что нас это не устраивает, не соответствует нашей Конституции, противоречит нашему мировоззрению и цели, начать работать над тем, чтобы настолько трансформировать "план", чтобы он стал максимально неприемлемым для России. Поэтому сейчас мы создаем "мирный план" не для того, чтобы он выполнялся, а для того, чтобы Россия отказалась даже рассматривать его. Именно так и будет.

Сегодня наша основная задача – это продолжение истощения России. Хотя США к этому не готовы. У американцев действия в этом направлении меняются в зависимости от фаз Луны: то они воюют с Россией и называют ее "бумажным тигром", то они готовы с ней дружить и "пилить" послесанкционные деньги.

Важно, чтобы США, прежде всего Трамп, максимально разочаровались в России. Но пока Стив Уиткофф – близкий друг и партнер Трампа – имеет на него большее влияние, чем события, которые происходят на этом дипломатическом треке.

Впрочем, это временное явление. Ведь скоро будет год, как Трамп президент США, но при этом какого-то финансового профита от всех этих мирных переговоров не получает. Зато он имеет профит от того, что американские компании военно-промышленного комплекса получили контракты на общую сумму в 10 миллиардов долларов. Трамп видит, что от войны в Украине можно получить больше, чем от эфемерных договоренностей и постоянных затрат на проведение каких-то переговоров. Поэтому, думаю, у Трампа скоро сработает инстинкт бизнесмена.

Для Украины главное, чтобы Трамп понял, что ему выгоднее не устраивать борьбу за какую-то миротворческую миссию, а начать действовать так, как действовал Байден – предоставлять украинцам столько оружия, чтобы они могли воевать и наносить ущерб России. Тем более, на поле боя мы уже демонстрируем то, что Россия истощена, и мы можем на нее влиять как в зоне боевых действий, так и в российском тылу, даже глубоком.

Если Россия категорически отвергнет берлинские наработки, то что дальше, как будет действовать Трамп в отношении России? Вы действительно думаете, что Трамп может начать действовать так, как действовал Байден – поставлять оружие и помогать Украине?

Трамп не будет, как Байден, "предоставлять" оружие – он будет его продавать. Именно этим он сейчас и занимается. Ведь все оружие, которое сейчас поступает от США, – это не подарки, а продажа через европейцев. Президент Зеленский еще весной 2025 года предлагал это Трампу, но тогда американский президент отказывался. Впрочем, в июле он согласился. И это был серьезный прогресс в изменении позиции Трампа. Все-таки жажда зарабатывать деньги является доминантной у него. Если Трамп поймет, что благодаря американскому ВПК в 2026 году можно заработать не 10 миллиардов долларов, а 20-30 миллиардов, то он постепенно, шаг за шагом, начнет менять позицию.

Трамп – это человек-казино, считает Коваленко / Фото: Белый дом

Трамп – не тот человек, который способен сразу изменить позицию. Он – человек-казино, у которого сегодня играет красное, а завтра черное. Но в казино есть еще и зеро, поэтому иногда выпадает и зеро. В зависимости от того, что выпадет, и будут формироваться наши отношения с Трампом. Со Штатами в целом у нас отношения не меняются, ведь Трамп – это человек, который пришел к власти и ушел.

Кстати, мы можем даже отказаться от взаимодействия с Соединенными Штатами. Месяц назад Зеленский сказал, что мы выбираем между своим достоинством и партнером, от которого, вероятно, придется отказываться. Речь шла именно о США и Дональде Трампе.

Как бы вызывающе это ни звучало, мы даем шанс Трампу проявить себя, при этом не разрушая связи с Соединенными Штатами как со страной, которая является одним из наших важнейших партнеров (опять-таки Трамп пришел и ушел). А Россия, к сожалению, остается и является нашим врагом столетия подряд.

Зачем Трамп ограничил действие предложения США для Украины, которое было озвучено в Берлине? Зачем устанавливает эти рамки именно для нас? Ведь часть военных аналитиков говорят о том, что "сейчас мяч на поле России".

А что тут скажет Россия? "Мы соглашаемся на этот "мирный план", он для нас идеален"? Москва этого никогда не скажет.

Дипломатически Россия не может действовать в таком широком спектре, как Украина. Деградация РФ влияет на ее возможность коммуницировать с коллегами из других стран. Конечно, коммуницировать со странами Африки и Центральной Азии россияне могут, но в Европе они могут говорить только со своими марионетками.

В отличие от России, Украина сейчас может полноценно использовать дипломатию. Тем более, этим делом у нас занимаются профессионалы, в отличие от США. И благодаря дипломатии Украина с европейскими партнерами может, сохраняя их благосклонность и поддержку, выдвигать России такие условия, которыми она не будет удовлетворена. Она уже не удовлетворена.

Если говорить о мирном договоре, а не акте капитуляции, то мы должны получить такое соглашение, чтобы оно полностью соответствовало нашим требованиям и позициям, в частности относительно территориальной целостности, гарантий безопасности и прочего. Пока что такого договора мы не получили. Но главное, что и Россия не получила подписания нами акта капитуляции.

А дедлайны Трамп постоянно устанавливает. Это началось с тех пор, когда он пообещал, что за 24 часа закончит войну в Украине. Порой складывается впечатление, что Трампу установить временные рамки для Украины, например, Рождество, порекомендовал Виткофф после того, как услышал это от Дмитриева или Ушакова. Потому что это практика России и ее армии: "взять Покровск до нового года", "захватить Одессу до 9 мая" и так далее. Россияне любят устанавливать дедлайны. Но на поле боя и в дипломатии не может быть дедлайнов. Дедлайн – это профанация, которую придумывают бездари.

Учитывая это, можем сделать вывод, что способности современных российских дипломатов и военных не соответствуют их должностным обязанностям, потому что они – бездари.

Та же история сейчас и в США. Кого из окружения Трампа мы можем назвать профессиональным дипломатом? Единственный более-менее умеренный и достаточно образованный деятель – Кит Келлог – уходит с января 2026 года из пула бездарей. Остается Марк Рубио – не такой крепкий и мощный, как Кэллог, но у него за плечами есть офицерское лобби. То есть за ним стоит американской генералитет. Но Рубио пока слабее Кэллога.

Остальное окружение Трампа – это бездари в вопросах дипломатии. Яркий пример: урегулирование международных конфликтов и войн было возложено на риелтора. Это "замечательный" выбор! Конечно, у риелтора есть опыт урегулирования сложных ситуаций в мире! Именно поэтому Таиланд и Камбоджа снова начали друг друга обстреливать. Хотя Трамп уже приписывал себе улаживание этого конфликта.

Предложенные Украине гарантии безопасности выполняться не будут, это элемент политической игры, считает Коваленко / Фото: Офис президента Украины

Наверное, наиболее содержательной частью переговоров в Берлине, стали предложенные Украине гарантии безопасности. Насколько убедительными они выглядят? На что они больше похожи – на 5 ст. Устава НАТО или Будапештский меморандум?

Я не верю в пункты предложенных гарантий безопасности. Они не будут работать. Это опять-таки элемент политической игры, не больше и не меньше. От этого не следует ожидать ничего масштабного.

К тому же возникает вопрос – для кого эти гарантии безопасности? Для жителей Ужгорода и Черновцов, Ивано-Франковска и Львова? А как же гарантии безопасности для жителей Токмака, Мелитополя и т.д., они вообще будут? Нет. То есть это вопрос временно оккупированных территорий и свободных территорий Украины. Европейцам и американцам этого не понять. Мы никогда не увидим европейских военнослужащих, которые будут защищать наши позиции.

Представим, что у нас появляется определенный контингент из Европы, условные французские легионеры или экспедиционный корпус из Штатов. Россия через полгода начинает наступление. Что этот контингент будет делать? Они начнут защищать наши территории? Они будут так же, как и наши ребята, год или два оставаться на "нуле" без отпусков, чтобы защищать Украину? Думаю, нет. Они сразу отправятся в свой Висконсин, Чикаго, Торонто, Париж и так далее. Но при этом мы не получим той безопасности, на которую надеемся.

Мы увидим только красование и дефиле в центральных парках и на центральных улицах городов – красивых ребят в чистом камуфляже с орденами и медалями, полученными за обучение в районе альпийских склонов. А реального действия в зоне боевых действий – нет. Как только начнется очередная горячка, европейский контингент вернется домой, потому что это не их война.

Это элементарное объяснение. Никакие гарантии безопасности от других стран и других армий никогда себя не оправдывали. Единственная армия, которая может защитить ту или иную страну во время вторжения, – это собственная армия этой страны. Поэтому основную гарантию безопасности Украины могут обеспечить только Силы обороны Украины. Все остальное – это дипломатические манипуляции. Продолжается дипломатическая игра, которая не будет меняться еще достаточно длительное время.

Трампу нужно получить Нобелевскую премию мира. Он может ее получить, только сымитировав мирный процесс для урегулирования большого конфликта, большой войны. Пока что ни разу ему это не удалось.

В комитете, который присуждает эту премию, находятся люди, IQ которых гораздо выше, чем IQ среднестатистической улитки. И Трамп никак не может убедить этих людей в том, что он является величайшим миротворцем в мире, который заслуживает Нобелевской премии мира. Поэтому Трамп никогда эту премию не получит. Соответственно, в определенный момент произойдет экзистенциальный слом в сознании Трампа, и он начнет действовать иначе.

Как бы это ни прозвучало для пацифистских поборников, но, если Трамп начнет свою спецоперацию в Венесуэле, это даст нам козыри и возможность разговаривать с ним иначе. А как же, величайший миротворец во вселенной начал войну в Латинской Америке! И это не борьба с наркокартелями, а претензия на полную нейтрализацию диктатуры Мадуро. Мадуро, конечно, заслуживает виселицы или расстрела, но факт остается фактом: если Трамп пойдет на это (а он пойдет, потому что очень хочет венесуэльскую нефть), мы сможем использовать этот элемент даже в информационном поле против США. Это значительно уменьшит давление американцев и их миротворческую браваду.

После переговоров в Берлине не было никаких конкретных заявлений по вопросу территорий, но, судя по тому, что впоследствии сказал Трамп ("территория уже потеряна, они потеряли территорию"), Украине будут навязывать очерченную ранее схему: Крым и Донбасс остаются под контролем России, Запорожская и Херсонская области заморожены по линии разграничения, из Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей российские войска выводятся. Насколько такой вариант приемлем и чем опасен для Украины?

Такие нелепые фразы говорит человек, но вопрос государств в историческом контексте решает именно время.

Все, что наговорил Трамп, не забудут, а внесут в Википедию, особенно в сатирический раздел. А вот об Украине будут писать как о наиболее масштабной и кровавой войне на европейской части континента со времен Второй мировой. Трамп всегда говорит полный бред. Как можно серьезно комментировать слова Трампа, если он считает, что "Крым с четырех сторон омывается океаном"! Он разговаривает со своим электоратом, а его электорат – это "креветки". Именно такой интеллектуальный уровень его заявлений. Сочувствую нашим дипломатам, ведь им постоянно приходится сотрудничать с такими людьми.

Интеллектуальный уровень украинского и европейских обществ выше, чем у среднестатистической техасской "креветки". Поэтому здесь понимают, что заявления Трампа сейчас ни о чем: сегодня он говорит одно, завтра другое, послезавтра третье и так далее. А через некоторое время уже не Трамп будет президентом США. То есть переживем и этот casus belli. А Трамп для многих стран и международных институтов – это реальный casus belli: он просто провоцирует конфликтные ситуации и детонирует их. Кажется, он даже не понимает, что таким образом он расшатывает и подрывает авторитет США.

Заявления Трампа о необходимости оставить Крым и Донбасс под контролем России являются разрушительными для всего мира, подчеркнул Коваленко / Фото: Белый дом

Как можно отдавать захваченные территории оккупанту и признавать их его собственностью? Как?! Есть фундаментальная основа международного права – суверенность и неприкосновенность границ любой страны. Невозможно идти на какие-то переговоры со страной-агрессором. Агрессора нужно подавлять и давить на него. А Россия, как известно, захватив украинские территории, уже внесла их в свою конституцию как часть РФ. Безусловно, это не соответствует международному законодательству.

Крым до сих пор не признан. И его никто не признает российским. Почему? Потому что в каждой стране есть спорные территории: Бельгии, Турции, Франции, Италии, Великобритании, Испании, Португалии – у всех. Если сейчас запустить этот процесс и признать захваченные украинские территории российскими, это будет не только разрушением международного права относительно суверенности и неприкосновенности границ, а разрушением Вестфальской системы мироустройства, которая была построена после 30-летней войны в Европе 1618-1648 годов. Только после этой кровавой войны, когда почти полностью исчезло население Германии, была установлена Вестфальская система мироустройства.

Поэтому заявления Трампа являются разрушительными для всего мира. И он забывает, что, как и в любой другой стране, в США есть свои территориальные вопросы, которые до сих пор не решены, например, Калифорния или Техас (где живет подавляющее большинство избирателей Трампа). Мексика до сих пор считает эти территории своими. Поэтому Трамп сам себе втыкает палку в колесо того "лисапета", на котором он прет.

Насколько реалистичной является идея о перемирии на Рождество?

Перемирия на Рождество точно не будет. Россия уже не раз устраивала различные перемирия, но ни разу их не соблюдала. А перемирие было исключительно на тех территориях, откуда россияне пытались вывезти тела своих погибших и одновременно провести разведку. На других участках фронта их активность только росла.

Так же и на Рождество Россия не остановится, она не может остановиться. Она сейчас пытается продемонстрировать, что в нынешнем темпе она способна воевать еще долгое время. Но это спорный вопрос.

России важно сейчас, в зимний период, продолжать свои наступательные действия, и ее войска это будут делать.

Перемирия на Рождество точно не будет, заверил Коваленко / Фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха

Если Украине таки навяжут "мирный план" в нынешнем виде, какими будут последствия? Это путь к миру или приостановление боевых действий, или это вообще не сработает, и война будет продолжаться, даже если что-то подпишут?

Боевые действия не остановятся. Никогда. Может уменьшиться интенсивность боевых действий, но это не отменяет и не меняет основную задачу России – захват наших территорий.

Нынешний "мирный план" – это очередные Минские договоренности. В "Минске" всегда первым пунктом было прекращение огня, но нам почему-то постоянно навязывали выборы, 5-й пункт. Так же и сейчас: речь не идет о прекращении огня, и почему-то администрация Трампа прежде всего настаивает на выборах в Украине. Какие могут быть выборы в стране, которая воюет? У Трампа хоть читали Конституцию Украины? Как они представляют выборы без гарантий безопасности и прекращения огня? А американцы не могут этого нам гарантировать, потому что прекращение огня зависит исключительно от Российской Федерации, которая прекращать его не готова.

Все это какие-то фантастические пункты, потому что большинство представителей западной дипломатии к реальности не готовы. Некоторые на нашей стороне, и это нам помогает, но это точно не окружение Трампа.

А что может заставить Россию прекратить войну?

Исключительно истощение. Ее полное истощение и потеря инициативы на поле боя в формате наступательных и оборонительных действий. Да, на большинстве направлений российские войска сейчас наступают и захватывают территории. Но – медленно. По итогам 2025 года мы увидим 4100-4200 кв км захваченных территорий.

Остановить войну Россию заставит только полное ее истощение, отметил Коваленко / Фото: t.me/news_kremlin

Для сравнения – за год Первой и Второй мировых войн происходили гораздо более масштабные события. В свое время за год Советский Союз успел не только отступить, но и пойти в наступление. И территории, которые освободили советские войска, измеряться по совсем другим параметрам. Сейчас россиян погибло больше миллиона, но при этом ежемесячно они выгрызают 200-300 кв км, максимум 500 кв км. России уже не хватает ресурса, потенциала. Российские войска могут ползти, но, с другой стороны, мы видели, как они провалили наступательные действия на Доброполье и захват Купянска, где была полностью сорвана инфильтрация, а также как они тормозят на других направлениях. Покровск до сих пор не захвачен, хотя россияне объявили его окруженным и захваченным. Там продолжаются интенсивные бои, причем боестолкновения происходят не на северных окраинах города, а в центральных районах.

Все это свидетельствует о том, что Россия не имеет того потенциала, который у нее был в 2022 году. Наша задача – ее максимально истощить. После этого начнется обратный процесс. Когда страна не может держать оборону, она начинает отступать. Это вполне может произойти и с российскими войсками.

В историческом контексте Россия показала себя как страну, которая не имеет возможности вести большие войны. И она проигрывает войну в Украине. Россия пытается удержать ситуацию локальными тактическими действиями и демонстрировать свою способность наступать, а также масштабным террором против гражданского населения.

Все, что у России есть, – это большое количество человеческого ресурса, который выполняет задачи тактического уровня (даже не оперативно-тактического): захватить лесополосу, поле, село на 10-15 домов. И через некоторое время, потеряв огромное количество человеческого ресурса, россияне подходят к какому-то крупному городу, например, Гуляйполю или Константиновке, или Северску, и начинают его штурмовать. И это растягивается еще на полгода-год или больше, при этом в "мясорубку" отправляется колоссальное количество человеческого ресурса.

То есть это долговременная большая война, которая для России стала огромным позором. Сейчас российская пропаганда в эйфории и придумывает разные эпитеты для названий этой войны, но на самом деле это позор, которого не было со времен Афганской или Чеченской войны.

Ни Россия, ни Советский Союз, ни Российская империя не знали такого поражения, таких потерь и такого позора, в каких бы войнах они ни участвовали. Ведь пропорции потерь, захваченных территорий и результатов за соответствующий период времени – это абсолютные позор и унижение России.

Зимой россияне ограничатся боями в пределах Покровска, Мирнограда, Гуляйполя, Константиновки, Северска, Лимана и Купянска, отметил Коваленко / Фото: 22 ОМБр

Поделитесь, пожалуйста, вашим прогнозом на 2026 год относительно войны? Видите ли вы перспективы прекращения войны или паузы в ней?

Перспективы прекращения боевых действий в 2026 году нет. В зимний период бои будут идти больше в городском формате: россияне ограничатся боевыми действиями в пределах Покровска, Мирнограда, Гуляйполя, Константиновки, Северска, Лимана и Купянска. Поэтому зимой не будет захвата больших площадей наших территорий, потому что в основном бои будут идти в городах.

Тем не менее, Россия в 2026 году планирует увеличить количество мобилизованных, повысить уровень рекрутинга и других методов, которые бы позволили использовать большое количество человеческого ресурса. Основная задача россиян – это не поддержание деградирующего ВПК, а ведение войны людьми. Россия будет ориентироваться на продолжение войны человеческим ресурсом.

Наша задача на следующий год – подготовиться и адаптироваться к этой угрозе. Такая угроза уже реализовывалась в 2025 году, и мы видели, что собой представляют российские штурмы, которые ведутся преимущественно пехотой. В следующем году их будет даже больше. Адаптивность к таким угрозам и вызовам очень важна для нас.

В 2022-2024 годах мы ставили перед собой задачу истощения механизированной компоненты россиян: танков, боевых бронированных машин и т.д., то есть техники, которой у них было гораздо больше, чем у нас. Мы справились с этой задачей. В 2025 году и сейчас наша задача – это истощение российского человеческого ресурса. Если мы сможем справиться с этим в 2026 году, не исключаю, что произойдет серьезный перелом в боевых действиях.

Однако все это потребует серьезных реформ у нас – и на политическом, и на военном уровнях. Без этого никак.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред