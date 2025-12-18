"Тигрица с когтями": Тина Кароль вызывающе задела Тараса Тополю

Тарас Тополя ранее сделал заявление про Тину Кароль.

Тина Кароль ответила Тарасу Тополе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль, Тарас Тополя

Тина Кароль ответила на слова Тараса Тополи

Как он отреагировал

Известная украинская певица Тина Кароль оригинально отреагировала на острые заявления Тараса Тополи в свою сторону и в адрес своего творчества. В соцсетях артистка опубликовала провокационное видео.

Напомним, что фронтмен группы "Антитіла" ранее в шоу "Критиканти" сравнил Тину Кароль с хищницей под маской жертвы с ноткой эротики, а ее творчество назвал фальшивым. Певица решила не оставлять без внимания такое резкое заявление и использовала голос Тараса Тополи как фон для своего видео.

Тина Кароль - Шиншилла / скрин из видео

Кароль предстала в сексуальном образе — в белом коротком топе-рубашке без рукавов, на который накинула развязанный галстук, облегающих брюках, черных туфлях-лодочках и кожаных перчатках. Голос фронтмена "Антитіл" звучал на мелодии хита Тины "Шиншилла", что очень порадовало поклонников — они давно ждали выхода любимой песни на украинском языке.

"Действительно такой стиль Тиночке ну очень подходит"

"Хищница Тина-шиншилла"

"Где-то напрягся один Тарас, и мы не про Холостяка"

На видео отреагировал и сам Тарас Тополя — он оставил комментарий под видео звездной коллеги.

"Ну раздай уже!", — подбодрил он Тину Кароль.

Тарас Тополя ответил Тине Кароль / фото: instagram.com, Тина Кароль

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

