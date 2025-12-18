"Тигрица с когтями": Тина Кароль вызывающе задела Тараса Тополю

Вы узнаете:
Известная украинская певица Тина Кароль оригинально отреагировала на острые заявления Тараса Тополи в свою сторону и в адрес своего творчества. В соцсетях артистка опубликовала провокационное видео.
Напомним, что фронтмен группы "Антитіла" ранее в шоу "Критиканти" сравнил Тину Кароль с хищницей под маской жертвы с ноткой эротики, а ее творчество назвал фальшивым. Певица решила не оставлять без внимания такое резкое заявление и использовала голос Тараса Тополи как фон для своего видео.
Кароль предстала в сексуальном образе — в белом коротком топе-рубашке без рукавов, на который накинула развязанный галстук, облегающих брюках, черных туфлях-лодочках и кожаных перчатках. Голос фронтмена "Антитіл" звучал на мелодии хита Тины "Шиншилла", что очень порадовало поклонников — они давно ждали выхода любимой песни на украинском языке.
"Действительно такой стиль Тиночке ну очень подходит"
"Хищница Тина-шиншилла"
"Где-то напрягся один Тарас, и мы не про Холостяка"
@tinakarol Шиншила? 19.12.25… #tinakarol#тінакароль♬ оригінальний звук - Tina Karol
На видео отреагировал и сам Тарас Тополя — он оставил комментарий под видео звездной коллеги.
"Ну раздай уже!", — подбодрил он Тину Кароль.
О персоне: Тина Кароль
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
