Этот сорт не подведет: как выбрать сладкую хурму без терпкости

Знание разницы между сортами хурмы поможет избежать терпкого вкуса.

Какой сорт хурмы самый лучший

Как выбрать хурму, чтобы не была терпкой

Что сделать, чтобы хурма была не терпкой

Осенью на рынках и в магазинах появляется хурма - яркий фрукт, который сразу привлекает внимание своим насыщенным цветом и сладким вкусом. Именно от сорта фрукта зависит, будет ли хурма сладкой и приятной или терпкой и вяжущей.

Главред расскажет, какие сорта самые лучшие и как их отличить.

Какой сорт хурмы самый лучший

Большинство видов хурмы, которые мы видим на полках магазинов, можно поделить на два основных сорта - Фую и Хачия. Именно знание разницы между ними помогает понять, фрукт уже спелый и готов к употреблению. Об этом пишет Martha Stewart.

Фуо

Если вы видите приземистые, немного приплюснутые плоды, напоминающие помидоры, это Фую. Ее легко определить по тому, что она может ровно стоять на столе. Спелая хурма этого сорта должна быть ярко-оранжевой, и даже несколько дней на кухонном столе достаточно, чтобы она созрела. Фую может оставаться твердой, но быть сладкой, ее можно нарезать и есть уже тогда, когда по твердости она напоминает яблоко.

Хачия

Этот сорт более популярен в Украине. Он имеет удлиненную форму с заостренным кончиком. Эту хурму стоит есть только тогда, когда она становится мягкой. Проверьте, прогибается ли плод под пальцами: если нет, он еще неспелый и будет терпким. Спелая Хачия имеет нежную текстуру и сладкий вкус, но только после полного созревания.

Что сделать, чтобы хурма была не терпкой

Если вам попалась твердая и терпкая хурма, можно дома превратить ее в сладкий и вкусный фрукт, лайфхаком делится пользовательница тикток под ником @m_povnitsa.

Заморозить на несколько часов

После пребывания в морозильнике она теряет терпкость, а мякоть становится нежной и сладкой. Достаточно дать фрукту немного оттаять, и он превратится в естественный десерт с кремовой текстурой.

Положить рядом с яблоками

Яблоки выделяют этилен, который ускоряет созревание фруктов. Уже через несколько дней хурма станет мягкой и сладкой, без неприятного вкуса.

Подогреть в микроволновке

Если же вы хотите быстрого результата, можно подогреть хурму в микроволновке 20-30 секунд. Легкое нагревание помогает уменьшить терпкость и сделать мякоть более нежной.

