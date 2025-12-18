Укр
Этот сорт не подведет: как выбрать сладкую хурму без терпкости

Инна Ковенько
18 декабря 2025, 04:21
28
Знание разницы между сортами хурмы поможет избежать терпкого вкуса.
Этот сорт не подведет: как выбрать сладкую хурму без терпкости
Как выбрать хурму, чтобы не была терпкой - какой сорт хурмы самый лучший/ Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Какой сорт хурмы самый лучший
  • Как выбрать хурму, чтобы не была терпкой
  • Что сделать, чтобы хурма была не терпкой

Осенью на рынках и в магазинах появляется хурма - яркий фрукт, который сразу привлекает внимание своим насыщенным цветом и сладким вкусом. Именно от сорта фрукта зависит, будет ли хурма сладкой и приятной или терпкой и вяжущей.

Главред расскажет, какие сорта самые лучшие и как их отличить.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Сколько хурмы в день нужно съедать: удивительная польза и опасность "пищи богов"

Какой сорт хурмы самый лучший

Большинство видов хурмы, которые мы видим на полках магазинов, можно поделить на два основных сорта - Фую и Хачия. Именно знание разницы между ними помогает понять, фрукт уже спелый и готов к употреблению. Об этом пишет Martha Stewart.

  • Фуо

Если вы видите приземистые, немного приплюснутые плоды, напоминающие помидоры, это Фую. Ее легко определить по тому, что она может ровно стоять на столе. Спелая хурма этого сорта должна быть ярко-оранжевой, и даже несколько дней на кухонном столе достаточно, чтобы она созрела. Фую может оставаться твердой, но быть сладкой, ее можно нарезать и есть уже тогда, когда по твердости она напоминает яблоко.

  • Хачия

Этот сорт более популярен в Украине. Он имеет удлиненную форму с заостренным кончиком. Эту хурму стоит есть только тогда, когда она становится мягкой. Проверьте, прогибается ли плод под пальцами: если нет, он еще неспелый и будет терпким. Спелая Хачия имеет нежную текстуру и сладкий вкус, но только после полного созревания.

Что сделать, чтобы хурма была не терпкой

Если вам попалась твердая и терпкая хурма, можно дома превратить ее в сладкий и вкусный фрукт, лайфхаком делится пользовательница тикток под ником @m_povnitsa.

  • Заморозить на несколько часов

После пребывания в морозильнике она теряет терпкость, а мякоть становится нежной и сладкой. Достаточно дать фрукту немного оттаять, и он превратится в естественный десерт с кремовой текстурой.

  • Положить рядом с яблоками

Яблоки выделяют этилен, который ускоряет созревание фруктов. Уже через несколько дней хурма станет мягкой и сладкой, без неприятного вкуса.

  • Подогреть в микроволновке

Если же вы хотите быстрого результата, можно подогреть хурму в микроволновке 20-30 секунд. Легкое нагревание помогает уменьшить терпкость и сделать мякоть более нежной.

Смотрите видео о том, что сделать, чтобы хурма была не терпкая:

@m_povnitsa_ 1️⃣Заморозити хурму Это самый надежный способ. Подходит даже для очень терпких сортов (хачия, "королек"). 2️⃣Прогріти в микроволновке 20-30 секунд Тепло частично деактивирует танины, поэтому терпкость уменьшается. Работает хорошо, если хурма почти зрелая или средней спелости. Но, если хурма совсем твердая и очень терпкая - микроволновка может убрать лишь часть терпкости. 3️⃣Дозрівання рядом с яблоками ✅Можна класть в один пакет, чтобы эффект был быстрее, но можно и просто в фруктовую вазу (тоже работает, но медленнее) ⌛️такий способ занимает от 1 до 3 дней, иногда до 5 (в зависимости от сорта и твердости). В спелой хурме танинов значительно меньше, поэтому она естественно не вяжет или вяжет минимально. Поэтому, старайтесь выбирать уже полностью спелый фрукт. Зали вы об этих способах? Делись или было корисно?? #нутрициолог#хурма♬ оригинальный звук - m_povnitsa

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

