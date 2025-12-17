Во избежание ссор: священник сказал, может ли муж стричь жену

Вы узнаете:
- Почему говорят, что нельзя самостоятельно стричь родных
- Что об этом думает священник
В древности верили, что жизненная сила каждого человека хранится именно в волосах. Поэтому наши предки особенно много времени посвящали уходу за ними и не позволяли кому-либо их стричь.
Главред решил разобраться, может ли мужчина стричь женщину.
Можно ли родным подстригать волосы
Как известно, к процессу стрижки наши предки очень серьезно готовились. Они не позволяли своим родным проводить подобные манипуляции с собственными волосами.
В частности, по народным приметам, если жена подстрижет своего мужа, то в паре чаще будут возникать ссоры и споры, которые могут привести даже к разводу. Кроме этого, человек якобы сократит себе продолжительность жизни, если его будет стричь кто-то из родных.
Можно ли чтобы муж подрезал женщине волосы
Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк в своем видео рассказал, что мужчинам можно подрезать жене волосы ножницами.
Но, по его словам, это стоит делать, если у мужчины это хорошо получается и он не испортит прическу.
"Говорят, что мужчина не имеет права стричь женщину. Это ложь. Если мужчина хорошо стрижет, то может стричь, и все у нее будет хорошо", - подчеркнул священник.
Может ли муж стричь жену - видео:
@o.filiuk1
Слава Иисусу Кресту! Можно ли чтобы муж подрезал женщине волосы ножницами? Ровнял кончики? Спасибо!♬ оригинальный звук - Алексей Филюк
О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
