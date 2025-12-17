Во избежание ссор: священник сказал, может ли муж стричь жену

Наши предки когда-то не позволяли родным стричь собственные волосы.

https://glavred.info/life/vo-izbezhanie-ssor-svyashchennik-skazal-mozhet-li-muzh-strich-zhenu-10725041.html Ссылка скопирована

Приметы о стрижке волос / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему говорят, что нельзя самостоятельно стричь родных

Что об этом думает священник

В древности верили, что жизненная сила каждого человека хранится именно в волосах. Поэтому наши предки особенно много времени посвящали уходу за ними и не позволяли кому-либо их стричь.

Главред решил разобраться, может ли мужчина стричь женщину.

видео дня

Можно ли родным подстригать волосы

Как известно, к процессу стрижки наши предки очень серьезно готовились. Они не позволяли своим родным проводить подобные манипуляции с собственными волосами.

В частности, по народным приметам, если жена подстрижет своего мужа, то в паре чаще будут возникать ссоры и споры, которые могут привести даже к разводу. Кроме этого, человек якобы сократит себе продолжительность жизни, если его будет стричь кто-то из родных.

Можно ли чтобы муж подрезал женщине волосы

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк в своем видео рассказал, что мужчинам можно подрезать жене волосы ножницами.

Но, по его словам, это стоит делать, если у мужчины это хорошо получается и он не испортит прическу.

"Говорят, что мужчина не имеет права стричь женщину. Это ложь. Если мужчина хорошо стрижет, то может стричь, и все у нее будет хорошо", - подчеркнул священник.

Может ли муж стричь жену - видео:

@o.filiuk1 Слава Иисусу Кресту! Можно ли чтобы муж подрезал женщине волосы ножницами? Ровнял кончики? Спасибо! ♬ оригинальный звук - Алексей Филюк

Читайте также:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред