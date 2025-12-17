Пенсия под угрозой: что нужно сделать украинцам, чтобы не остаться без денег

В случае непрохождения процедуры пенсионные и страховые выплаты будут приостановлены с 1 января 2026 года.

https://glavred.info/economics/pensiya-pod-ugrozoy-chto-nuzhno-sdelat-ukraincam-chtoby-ne-ostatsya-bez-deneg-10725017.html Ссылка скопирована

Тысячи украинцев могут потерять пенсию / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главные тезисы:

До конца 2025 года пенсионеры за границей и на ВОТ должны пройти идентификацию

Без нее с 2026 года выплаты приостановят

Процедура доступна онлайн, через видеосвязь, консульства или лично



Пенсионный фонд Украины объявил об обязательной идентификации для всех пенсионеров и получателей страховых выплат, проживающих за рубежом или на временно оккупированных территориях. Пройти процедуру необходимо до 31 декабря 2025 года, иначе с 1 января 2026-го выплаты автоматически приостановят.

Кого касается требование

Идентификацию должны пройти граждане, которые:

видео дня

временно находятся за пределами Украины;

постоянно или временно проживают на ВОТ.

В то же время правило не распространяется на тех, кто получает пенсию по международным договорам Украины.

Как пройти идентификацию

ПФУ предлагает несколько вариантов, чтобы процедура была доступной независимо от места пребывания:

Онлайн через вебпортал ПФУ. Авторизация осуществляется с помощью КЭП или Дія.Підпису.

Авторизация осуществляется с помощью КЭП или Дія.Підпису. Видеоидентификация. Пенсионер подает заявку, после чего проходит видеоконференцию с работником фонда, предъявляя документы и отвечая на вопросы.

Пенсионер подает заявку, после чего проходит видеоконференцию с работником фонда, предъявляя документы и отвечая на вопросы. Через дипломатические учреждения Украины за рубежом. Консульство или посольство выдает документ о подтверждении факта пребывания лица в живых. Его нужно отправить в территориальный орган ПФУ по почте или подать онлайн.

Консульство или посольство выдает документ о подтверждении факта пребывания лица в живых. Его нужно отправить в территориальный орган ПФУ по почте или подать онлайн. Лично в сервисном центре ПФУ или уполномоченном банке. Нужно предоставить паспорт, подтверждение места жительства и, при необходимости, справку от дипучреждения.

Дополнительное требование для жителей ВОТ

Пенсионеры с временно оккупированных территорий должны подать уведомление о неполучении выплат от РФ. Это можно сделать онлайн, во время видеоидентификации или лично.

Когда могут остановить выплаты

Пенсия прекращается, если:

до 31 декабря 2025 года ПФУ не получил подтверждение идентификации;

в течение шести месяцев не было расходных операций на банковском счете, и при этом идентификация не проводилась.

Возобновить выплаты можно после прохождения процедуры, но не позднее чем через год после их остановки.

Что изменится в 2026 году

Правительство планирует сохранить пониженные коэффициенты для специальных пенсий, размер которых превышает 25 950 грн.

Как не потерять страховой стаж - важное условие

Украинские граждане должны оцифровать информацию из своих трудовых книжек и перенести ее в электронный формат до июня 2026 года. У многих возникает вопрос, что произойдет, если они не успеют это сделать. Эксперты отмечают, что за отсутствие электронной трудовой книжки никаких штрафов или других санкций не предусмотрено.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Другие новости по теме:

Об источнике: Пенсионный фонд Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред