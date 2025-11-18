Укр
"Укрпочта" начала принимать заявки на 1000 гривен: как оформить выплату

Инна Ковенько
18 ноября 2025, 11:52
280
Заявки на выплату 1000 грн "Зимней поддержки" принимаются до 24 декабря включительно.
Как получить
Как получить "Зимнюю поддержку" через Укрпочту / Коллаж: Главред, фото: Укрпочта, Depositphotos

Кратко:

  • Укрпочта начала прием заявок на выплату "Зимней поддержки"
  • Оформить заявку можно в любом отделении
  • Подать заявку на получение выплаты можно до 24 декабря включительно

Со вторника, 18 ноября, Укрпочта начала принимать заявки граждан на получение 1000 грн "Зимней поддержки".

Подать заявку на получение выплаты можно до 24 декабря включительно можно в любом отделении Укрпочты или через почтальона. Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства.

видео дня

"Если вы получаете пенсию или государственную социальную помощь через Укрпочту, выплату 1 000 грн будет начислена вам автоматически на тот же специальный счет. Подавать заявку в этом случае не нужно", - говорится в сообщении.

Для тех, кто получает пенсию на банковский счет и не пользуется приложением цифровых госуслуг "Дія", а также для украинцев без РНОКПП, заявление можно подать письменно в отделении Укрпочты.

Также подать письменную заявку могут опекуны недееспособных людей и родители, которым не удается оформить заявку на детей онлайн.

Какие документы необходимы для подачи заявки

Чтобы оформить заявку на помощь 1 000 грн, при себе надо иметь:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код (РНОКПП) или соответствующая отметка в паспорте о его отсутствии;
  • документ, подтверждающий статус получателя пенсии по инвалидности или социальной помощи.

Дополнительно нужны:

  • для оформления пособия на ребенка - свидетельство о рождении ребенка;
  • для оформления помощи на недееспособного человека - документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий его назначение опекуном.

На что можно потратить деньги

Полученную выплату можно использовать в отделении Укрпочты для:

  • оплаты коммунальных и почтовых услуг;
  • покупки товаров или заказа лекарственных средств украинского производства;
  • подписки печатных изданий 0 газет или журналов;
  • благотворительных взносов, в частности на поддержку ВСУ.

Что известно о "Зимней поддержке"

Напомним, как сообщал Главред, президент Украины поручил правительству запустить комплексную программу зимней поддержки, которая начнет действовать уже в декабре. Украинцы получат прямую денежную помощь, которую можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, продукты и базовые потребности.

Владимир Зеленский рассказывал, что в новом пакете "Зимней поддержки" сохранится формат прямой денежной поддержки, подобный прошлогодней программе.

Кроме этого, Зеленский анонсировал запуск специальной программы транспортной поддержки для всех украинцев - "УЗ-3000". В рамках программы каждый украинец сможет бесплатно проехать по железной дороге до 3000 километров внутри страны.

Об источнике: Укрпочта

Укрпочта - это предприятие почтовой связи, единственным учредителем и акционером которого является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины.Предприятие обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи, перечень которых и соответствующие тарифы утверждаются Национальной комиссией по вопросам регулирования связи, а также имеет исключительное право на издание, введение в обращение и организацию распространения почтовых марок, маркированных конвертов и карточек, а также вывод их из обращения в Украине, пишет Википедия.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
