До 12 градусов мороза: названа точная дата похолодания в Украине

В пятницу, 19 декабря в Украине осадков не прогнозируется. Ожидается сухая погода, местами возможен туман. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она прогнозирует, что в течение дня в Украине столбики термометров будут показывать -2°C...+3°C, на юге и западе ожидается +3°C...+8°C.
Погода в Киеве 19 декабря
В Киеве завтра без осадков, ожидается +2°C.
Когда в Украину придет похолодание
Диденко отмечает, что с 25-26 декабря в большинстве областей Украины ожидается похолодание.
"Не до лютых морозов, но до -7-12 ночью вероятно. Еще немного рановато для этого прогноза, уточнения будут обязательно, но перестраховаться не лишнее - дополнительное утепление, дополнительная проверка приборов, автомобилей и т.д.", - написала синоптик.
Какой будет погода в январе и феврале - прогноз
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух напоминает, что январь - самый холодный зимний месяц в Украине.
"Он может быть где-то на 1-2 градуса теплее климатической нормы", - сказала она и добавила, что средняя за месяц температура воздуха может колебаться от 1-2 градусов тепла на юге до -3 и ниже - в северных и северо-восточных областях. В то же время в январе повышается вероятность заливов арктического холода, что является типичным для этого месяца.
"Аналогично - и февраль", - отметила метеоролог.
Как писал Главред, в четверг, 18 декабря, в большинстве областей Украины осадков не прогнозировалось. Лишь на Закарпатье возможен небольшой дождь, а в Карпатах дождь с мокрым снегом.
Напомним, Восточная Европа и Украина в эти дни будут находиться под влиянием антициклонов. Метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что ожидаются незначительные колебания температуры, слабый ветер и локальные осадки.
Недавно синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
