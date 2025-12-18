До 12 градусов мороза: названа точная дата похолодания в Украине

Диденко удивила прогнозом на ближайшее время.

Прогноз погоды на завтра / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода 19 декабря

Когда в Украину придет похолодание

В пятницу, 19 декабря в Украине осадков не прогнозируется. Ожидается сухая погода, местами возможен туман. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она прогнозирует, что в течение дня в Украине столбики термометров будут показывать -2°C...+3°C, на юге и западе ожидается +3°C...+8°C.

Погода на 19 декабря / фото: meteoprog

Погода в Киеве 19 декабря

В Киеве завтра без осадков, ожидается +2°C.

Когда в Украину придет похолодание

Диденко отмечает, что с 25-26 декабря в большинстве областей Украины ожидается похолодание.

"Не до лютых морозов, но до -7-12 ночью вероятно. Еще немного рановато для этого прогноза, уточнения будут обязательно, но перестраховаться не лишнее - дополнительное утепление, дополнительная проверка приборов, автомобилей и т.д.", - написала синоптик.

Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Какой будет погода в январе и феврале - прогноз

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух напоминает, что январь - самый холодный зимний месяц в Украине.

"Он может быть где-то на 1-2 градуса теплее климатической нормы", - сказала она и добавила, что средняя за месяц температура воздуха может колебаться от 1-2 градусов тепла на юге до -3 и ниже - в северных и северо-восточных областях. В то же время в январе повышается вероятность заливов арктического холода, что является типичным для этого месяца.

"Аналогично - и февраль", - отметила метеоролог.

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в четверг, 18 декабря, в большинстве областей Украины осадков не прогнозировалось. Лишь на Закарпатье возможен небольшой дождь, а в Карпатах дождь с мокрым снегом.

Напомним, Восточная Европа и Украина в эти дни будут находиться под влиянием антициклонов. Метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что ожидаются незначительные колебания температуры, слабый ветер и локальные осадки.

Недавно синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".

