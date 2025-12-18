Укр
Оккупанты придумали новую модель наступления на фронте – ISW

Виталий Кирсанов
18 декабря 2025, 14:45
Украинские войска сталкиваются с острой нехваткой личного состава и техники, что позволяет россиянам использовать пробелы в обороне.
  • Российская новая модель наступления имеет два этапа
  • Оккупанты поражают логистические наземные пути ВСУ на оперативной глубине

Российские оккупанты придумали новую двухэтапную модель наступления на украинские позиции. Именно это привело к тому, что наступление россиян пока продолжается, и остановить его довольно трудно. Об этом аналитики Института изучения войны (ISW) Джессика Собески и Дженни Олмстед рассказали в интервью РБК-Украина.

Как отметили аналитики, российская новая модель наступления имеет два этапа. Первый - это атаки на логистику фронтовых подразделений ВСУ. Оккупанты поражают логистические наземные пути ВСУ на оперативной глубине.

"Российские кампании по оперативному перехвату коммуникаций с помощью дронов усложнили работу украинской обороны, ограничив поставки в ближнем и среднем тылу. Российские дроны затрудняют работу украинских линий снабжения, что частично соответствует задачам воздушного блокирования на поле боя и негативно сказывается на оборонительных действиях Украины, которые зависят от стабильного снабжения техники, ресурсов и личного состава", - пояснили аналитики Института.

Вторым этапом российской модели является непосредственно штурм украинских позиций после того, как они будут достаточно разбиты, а логистика истощена. Отдельно подчеркивается, что Украина пока не выработала эффективного противодействия воздушной дроновой блокаде РФ, чтобы иметь возможность защиты логистики.

"Украинские войска также сталкиваются со все более острой нехваткой личного состава и техники, что позволяет россиянам использовать пробелы в обороне. Дефицит артиллерии и других традиционных систем ограничивает возможности ВСУ действовать в неблагоприятных погодных условиях, когда дроны менее эффективны", - объясняют аналитики.

Но при этом Украина начала воспроизводить российские подходы к воздушному блокированию поля боя. Ближний тыл российских оккупантов уже значительно пострадал от этого, в частности на Покровском направлении. Если украинские возможности будут расширены, это существенно ограничит возможности России для наступления, поскольку российская логистика не сможет накапливать войска в тылу и осуществлять необходимые поставки.

"Украина имеет системы для поражения таких целей и увеличивает количество таких ударов, но нуждается в поддержке для масштабирования производства средств средней дальности", - резюмировали аналитики.

Военные раскрыли детали ситуации на фронте

В Донецкой области войска РФ наращивают штурмовую активность в районе Лимана, стремясь прорваться к важным оборонным рубежам. Украинские защитники удерживают линии обороны и прилагают максимум усилий, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника. Об этом рассказал младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.

Ситуация на фронте - новости по теме

Недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Россия нарастила группировку войск в количестве около 710 тысяч человек для ведения стратегической наступательной операции против Украины.

Тем временем в партизанском движении Атеш сообщают, что оккупанты отдают деньги за то, чтобы не воевать. За ежемесячную оплату, в размере 50 тысяч рублей наличными, захватчики остаются при штабе, или же их оформляют на фиктивные внутренние задания, при этом в документах остается пометка "на боевых".

Кроме этого, как писал Главред, Третий корпус совместно с ГУР МО Украины проводит штурмовые действия на Лиманском направлении. В результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских сил в районе. Украинским бойцам удалось ликвидировать полк армии страны-агрессора России, а также взять значительное количество оккупантов в плен.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке семейного ужина за 16 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке семейного ужина за 16 секунд

Отключение света в Украине — графики на 18 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 18 декабря (обновляется)

Более 90 лет назывался в честь комдива-бандита СССР - что это за город Украины

Более 90 лет назывался в честь комдива-бандита СССР - что это за город Украины

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко

