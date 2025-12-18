Укр
Про Меланию Трамп сняли фильм: как выглядит закулисная жизнь Первой леди США

Кристина Трохимчук
18 декабря 2025, 14:42
В сети появился первый трейлер фильма "Мелания".
Мелания Трамп фильм
Мелания Трамп фильм / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Вышел первый трейлер фильма "Мелания"
  • Что покажут в фильме про Меланию Трамп

Amazon MGM Studio выпустили первый трейлер фильма про Первую леди США Меланию Трамп. В ленте под коротким названием "Мелания" покажут закулисные моменты из жизни самой известной женщины Америки. Главред расскажет, чем зрителей может заинтересовать картина про жену Дональда Трампа.

Что показали в первом трейлере фильма "Мелания"

В первом трейлере фильма "Мелания" зрителям показали образ первой леди как настоящей голливудской звезды, оказавшейся в самом эпицентре политической жизни США, сообщает Veriety. Кино открываются сценой второй инаугурации Дональда Трампа, где Мелания в темно-синем костюме и знаковой шляпе уверенно входит в ротонду Капитолия и с легкой иронией произносит: "Ну вот и снова".

Мелания Трамп
Мелания трейлер фильма / скрин из видео

Далее трейлер выстраивает атмосферу голливудского шика, стиля и звездности: роскошные образы, солнцезащитные очки, шпильки, прогулки по Белому дому, перелеты на борту президентского самолета и встречи с мировыми лидерами. Закадровый голос первой леди сопровождает монтаж архивных и закулисных видео, создавая портрет сильной, сдержанной и самодостаточной женщины, которая уверенно существует в мире большой политики, власти и публичного внимания.

Мелания Трамп
Мелания Трамп - инаугурация Трампа / скрин из видео

Сюжет фильма "Мелания"

Сюжет фильма "Мелания", судя по официальному описанию и первым кадрам трейлера, сосредоточен на закулисной стороне жизни первой леди в один из самых напряженных и символичных периодов — за 20 дней до инаугурации президента США в 2025 году. Зрителю обещают беспрецедентный доступ к событиям, показанным глазами самой Мелании Трамп: от подготовки инаугурационных мероприятий до внутренних процессов адаптации к новому этапу жизни в Белом доме. Трейлер дает понять, что картина будет не просто хроникой официальных событий, а личным и атмосферным рассказом о возвращении Мелании в публичное пространство, о ее роли внутри семьи и о том, как она балансирует жизнь с политическим протоколом.

Мелания Трамп
Мелания Трамп - Первая леди США / скрин из видео

Дональд Трамп в фильме "Мелания" — как это было

В трейлере фильма "Мелания" зрителям также показывают семейную сторону жизни первой леди. В кадре появляется ее сын Бэррон, что подчеркивает роль Мелании не только как публичной фигуры, но и как матери. Один из самых выразительных эпизодов разворачивается в роскошном пентхаусе в Трамп-тауэр в Нью-Йорке: стоя у панорамного окна с золотым интерьером, Мелания звонит мужу и спокойно произносит: "Господин президент. Поздравляю". В ответ за кадром слышен голос Дональда Трампа с вопросом: "Ты смотрела?", на что Мелания сдержанно отвечает: "Нет. Но я посмотрю в новостях".

Мелания Трамп
Мелания Трамп с Дональдом Трампом / скрин из видео

Когда выйдет фильм "Мелания"

Amazon выпустит фильм эксклюзивно в кинотеатрах США и некоторых других странах 30 января 2026 года.

Фильм "Мелания" - смотреть трейлер:

Вас может заинтересовать:

О персоне: Мелания Трамп

Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

"Перенесла операцию": Бужинская обеспокоила фотографией из интенсивной терапии

10:05

Отключение света в Украине — графики на 18 декабря (обновляется)

09:53

ЕС может проявить "слабость" относительно замороженных активов РФ - WSJ

