"Зимнюю тысячу" можно потратить по-новому: правительство расширило список магазинов

В Украине расширили возможности "Зимней тысячи" и "Нацкешбека" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

С 18 декабря средства "Зимней поддержки" украинцы могут потратить в еще 5 торговых сетях на продукты питания. Кроме того, карточкой "Национальный кэшбек" можно рассчитаться во время онлайн-покупок на одном из маркетплейсов. Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства.

"Перечень торговых сетей, где можно потратить средства "Зимней поддержки" на продукты питания украинского производства, расширился до 10. С 18 декабря еще пять сетей присоединились к программе - Auchan, SPAR, VARUS, Torba и "Сими23, Сими", а количество магазинов по всей Украине выросло с 1 160 до более 1 780", - говорится в сообщении. видео дня

Еще появится возможность рассчитываться картой "Национальный кэшбек" на маркетплейсе MAUDAU.

Кто может получить "зимнюю тысячу"

В Минсоцполитики напоминают, что помощь в размере 1 000 грн доступна всем гражданам Украины - как взрослым, так и детям.

Прием заявок продолжается до 24 декабря 2025 года, а помощь уже получили 14,3 млн украинцев, а всего поступило более 17 млн заявок.

Как украинцам потратить "зимнюю тысячу"

Потратить "зимнюю тысячу" можно на:

коммунальные и почтовые услуги;

товары украинского производства - лекарства, книги, продукты питания;

благотворительность.

Деньги, зачисленные на карту "Национальный кэшбек", необходимо потратить не позднее 30 июня 2026 года.

Как писал Главред, в декабре в Украине стартовала программа "Зимней поддержки", которая предусматривает выплаты от 1 000 до 6 500 гривен для граждан на различные нужды.

Позже выяснилось, что украинцы, подавшие заявку на участие в государственной программе "Зимняя поддержка", могут получить 1 000 грн и потратить их, в частности, на приобретение лекарств. Подать заявку можно до 24 декабря, а использовать средства - до конца июня 2026 года.

С 11 декабря украинцы получают новую возможность использовать средства государственных программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек" - ими можно будет рассчитываться за продовольственные товары украинского производства, кроме подакцизных.

Министерство социальной политики Украины - центральный орган исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере социальной защиты.

