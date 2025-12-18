"Зимнюю тысячу" можно потратить по-новому: правительство расширило список магазинов

Вы узнаете:
- Как получить "зимнюю тысячу"
- В каких магазинах можно потратить деньги "Зимней поддержки"
С 18 декабря средства "Зимней поддержки" украинцы могут потратить в еще 5 торговых сетях на продукты питания. Кроме того, карточкой "Национальный кэшбек" можно рассчитаться во время онлайн-покупок на одном из маркетплейсов. Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства.
"Перечень торговых сетей, где можно потратить средства "Зимней поддержки" на продукты питания украинского производства, расширился до 10. С 18 декабря еще пять сетей присоединились к программе - Auchan, SPAR, VARUS, Torba и "Сими23, Сими", а количество магазинов по всей Украине выросло с 1 160 до более 1 780", - говорится в сообщении.видео дня
Еще появится возможность рассчитываться картой "Национальный кэшбек" на маркетплейсе MAUDAU.
Кто может получить "зимнюю тысячу"
В Минсоцполитики напоминают, что помощь в размере 1 000 грн доступна всем гражданам Украины - как взрослым, так и детям.
Прием заявок продолжается до 24 декабря 2025 года, а помощь уже получили 14,3 млн украинцев, а всего поступило более 17 млн заявок.
Как украинцам потратить "зимнюю тысячу"
Потратить "зимнюю тысячу" можно на:
- коммунальные и почтовые услуги;
- товары украинского производства - лекарства, книги, продукты питания;
- благотворительность.
Деньги, зачисленные на карту "Национальный кэшбек", необходимо потратить не позднее 30 июня 2026 года.
Финансовая помощь - новости по теме
Как писал Главред, в декабре в Украине стартовала программа "Зимней поддержки", которая предусматривает выплаты от 1 000 до 6 500 гривен для граждан на различные нужды.
Позже выяснилось, что украинцы, подавшие заявку на участие в государственной программе "Зимняя поддержка", могут получить 1 000 грн и потратить их, в частности, на приобретение лекарств. Подать заявку можно до 24 декабря, а использовать средства - до конца июня 2026 года.
С 11 декабря украинцы получают новую возможность использовать средства государственных программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек" - ими можно будет рассчитываться за продовольственные товары украинского производства, кроме подакцизных.
Читайте также:
- Ночной тариф с 1 января: изменится ли цена электроэнергии для украинцев
- Пенсия под угрозой: что нужно сделать украинцам, чтобы не остаться без денег
- Украинцам грозит подорожание коммуналки: в Раде рассказали когда
Об источнике: Минсоцполитики
Министерство социальной политики Украины - центральный орган исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере социальной защиты. Деятельность Министерства направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред