1160 магазинов по Украине: где работает "зимняя тысяча" и какие продукты разрешено покупать

При этом возможность рассчитаться пока не будет распространяться на онлайн-заказы.

Какие товары и где можно приобрести за "зимнюю тысячу"

Главное:

С 11 декабря украинцы могут покупать продукты в супермаркетах за средства Зимней поддержки и Нацкешбека

К программам уже подключено более 1160 магазинов

Перечень расходов по Нацкешбеку расширен

С 11 декабря украинцы получают новую возможность использовать средства государственных программ Зимняя поддержка и Национальный кэшбек - ими можно будет рассчитываться за продовольственные товары украинского производства, кроме подакцизных. Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Первыми к обновленному механизму присоединились торговые сети Fozzy Group - Сильпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy - а также сеть Близенько. По словам министра Алексея Соболева, теперь в более 1160 магазинах по всей стране покупатели могут приобрести продукты украинского производства, используя средства обеих программ. Он подчеркнул, что правительство последовательно расширяет инфраструктуру поддержки, чтобы охватить как можно больше граждан и одновременно стимулировать внутренний рынок.

Пока возможность рассчитываться средствами программ не будет действовать для онлайн-заказов, однако в министерстве отмечают, что к инициативе вскоре присоединятся и другие продуктовые сети.

Напомним, с 22 ноября правительство обновило перечень товаров и услуг, на которые можно тратить средства Национального кэшбека. Теперь ими разрешено оплачивать коммунальные и почтовые услуги, продукты в магазинах, лекарственные средства, печатную продукцию, а также делать благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ. Ранее программа охватывала значительно более широкий спектр услуг - от медицины и образования до транспорта, мобильной связи и развлечений.

За первое полугодие 2025 года больше всего средств кэшбека украинцы тратили на коммунальные услуги (45,4%) и мобильную связь (33%).

Ранее Главред сообщал, что с 21 ноября стартовал прием заявок на выплату 6,5 тыс. грн в рамках "Зимней поддержки" для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Также в Сети появилась информация о том, что правительство якобы сворачивает программу "Национальный кэшбек" из-за отсутствия финансирования. Министерство экономики отреагировало на это и дало собственные объяснения.

С 22 ноября в программе "Национальный кэшбек" изменен перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги. Эти изменения вызваны необходимостью синхронизировать работу Национального кэшбека с инициативой "Зимняя поддержка". Обе инициативы подстроили свои категории расходов для лучшей совместимости.

Что такое "тысяча Зеленского" "Тысяча Зеленского" - это программа финансовой поддержки, основанная правительством Украины в рамках мероприятий для помощи гражданам во время экономических трудностей. Программа предусматривает выплату единовременного пособия в размере 1 000 гривен на определенные цели, в частности для поддержки потребительской активности среди граждан. Эти средства могут быть потрачены на определенные категории товаров или услуг, определенные правительством. Основной целью программы является стимулирование экономической активности, помощь гражданам, пострадавшим от экономических кризисов, а также поддержка малого и среднего бизнеса.

