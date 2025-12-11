Лавров заговорил о "другой" Украине: РФ выдвигает свои требования для мира

Кремль пытается перетянуть на свою сторону Дональда Трампа, расхваливая его.

Лавров выдвинул новые требования / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Россия передала США дополнительные предложения по коллективным гарантиям безопасностям для Украины. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Он цинично требует, чтобы Украина стала нейтральным государством, вспоминая 1990 год. Кремль требует, чтобы Киев следовал принципам, которые были заложены в Декларации независимости Украины. При этом Лавров решил упустить тот факт, что в Декларации в первую очередь говорится о целостности, суверенитете и независимости Украины, что уже нарушила Россия.

"Мы признавали другую Украину. Украина должна снова стать внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством", — сказал он. видео дня

При этом Лавров пытается перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, расхваливая его за намерения закончить войну в Украине.

"Трамп искренне стремится разрешить украинский конфликт политико-дипломатическими методами. Россия приветствует это, но одного стремления мало. Мы настаиваем на том, чтобы был достигнут пакет договоренностей о прочном, устойчивом, долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех привлеченных", — добавил он.

Согласится ли Путин на паузу в войне - прогноз генерала США

Главред писал, что по словам бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, Владимир Путин не будет рассматривать никакого перемирия, пока убежден, что Запад может "сдаться" или не будет иметь достаточной решимости поддерживать Украину.

Шанс на прекращение огня появится только тогда, когда Россия поймет, что не способна победить. А это возможно лишь при условии, что США и европейские союзники открыто объявят о готовности предоставить Украине весь необходимый арсенал - от вооружения до экономической поддержки.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Установление мира или перемирия в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Госдепе США недавно заявили, что прогресс в продвижении к остановке огня в Украине на этом этапе зависит от российской стороны.

Ранее СМИ сообщали, что план прекращения войны, разработанный администрацией Дональда Трампа, предусматривал передачу Украине больших территорий. Украина и Европа отвергли эти предложения. Эти достижения, вероятно, помогут убедить Трампа в том, что мир должен быть установлен на условиях России.

Накануне посол США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что "мы ближе к миру, чем когда-либо". Он также подчеркнул, что ситуация в Украине сложная, но нужно дойти до нужного места и в конце концов война должна закончиться.

О персоне: Сергей Лавров? Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал пост председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

