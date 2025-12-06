Мы ближе к миру в Украине, чем когда-либо – посол США при НАТО

Мэттью Уитакер отметил посредничество США в окончании войны России против Украины.

https://glavred.info/ukraine/my-blizhe-k-miru-v-ukraine-chem-kogda-libo-posol-ssha-pri-nato-10721891.html Ссылка скопирована

В конце концов война должна закончиться, уверен Мэттью Уитакер / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Что сказал Мэттью Уитакер:

В конце концов война должна закончиться

Мирное соглашение должно быть согласовано обеими сторонами

Посол США в НАТО Мэттью Уитакер 6 декабря во время Doha Forum-2025 в Катаре прокомментировал мирные усилия США по установлению мира в Украине и челночную дипломатию американской переговорной группы. Видео опубликовал YouTube-канал APT.

Уитакер отметил посредничество США в окончании войны России против Украины.

видео дня

"Мы ближе к миру, чем когда-либо. Как сказал президент Трамп, это сложная ситуация, чтобы дойти до нужного места, и в конце концов эта война должна закончиться", – сказал дипломат.

По данным Al Jazeera, Уитакер также ответил на вопрос, не произойдет ли так, что достижение соглашения с Россией фактически вознаградит ее за вторжение в Украину. Ранее СМИ писали, что в основе "мирного плана" США из 28 пунктов были в основном требования агрессора, и предполагали, что он является российским документом.

"Нет, я так не считаю, потому что в конце концов любое соглашение, которое будет заключено, должно быть согласовано обеими сторонами, конечно, при посредничестве Соединенных Штатов", – отметил посол.

Какова тактика РФ в переговорах с США - мнение эксперта

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в интервью Главреду рассказал, что Кремль отказался от стратегии давления страхом на администрацию Трампа и делает ставку на подкуп и экономические "выгоды" для США и самого Трампа. По словам эксперта, Россия предлагала Вашингтону поделить замороженные активы Европы на 100 млрд долларов и зарабатывать на полезных ископаемых.

"Логика Кремля такова: мы не просто "побеждаем" на поле боя и нам не обязательно вообще вести эти переговоры; мы можем спокойно воевать дальше, а можем, как хочет Трамп, - вместе зарабатывать деньги. И выбор для нас одинаково приемлем", - пояснил Жовтенко.

В то же время, как отметил эксперт, российская пропаганда формирует впечатление, что США должны убедить РФ выбрать бизнес вместо войны.

Мирные переговоры - что известно

Как сообщал Главред, 2 декабря в Москве состоялись переговоры между Стивом Уиткоффом, посланником Дональда Трампа, и президентом России Владимиром Путиным. По итогам этой встречи, Кремль сообщил, что, кроме первичного мирного плана от Соединенных Штатов, они получили еще четыре дополнительных документа.

Издание Politico сообщило, что Путин заставил Виткоффа и Кушнера ждать начала диалога в Кремле более трех часов. Хотя помощник Путина, Юрий Ушаков, назвал переговоры "конструктивными", он признал, что общего компромиссного решения по Украине в настоящее время не существует.

Со своей стороны, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что московские переговоры оказались безрезультатными. По его мнению, несмотря на то, что США заинтересованы в скором завершении войны, а Украина и Европа готовы к компромиссам, Россия сознательно затягивает время и не отказывается от дальнейшей военной агрессии.

Контакты между украинской делегацией и американской стороной дали начальный, скорее концептуальный результат: стороны очертили основу будущего договора по безопасности, однако переломного момента в переговорах пока не видно. Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также:

О персоне: Мэттью Уитакер Мэттью Джордж Уитакер – американский юрист, политик и дипломат. Посол США в НАТО (с апреля 2025). Член Республиканской партии. Мэттью Уитакер родился 29 октября 1969 года. Учился в Университете Айовы, где получил степень бакалавра в области коммуникаций, а впоследствии – степень магистра делового администрирования и доктора юридических наук в Бизнес-колледже Типпи и Юридическом колледже Университета Айовы. В 2002 году Уитакер был кандидатом от Республиканской партии на должность казначея штата Айова, но проиграл. С 2004 по 2009 год занимал должность прокурора США Южного округа Айовы, где был известен агрессивным преследованием наркоторговцев. Уитакер баллотировался на первичных выборах Республиканской партии Айовы в Сенат США в 2014 году. Позже он писал статьи и выступал в ток-шоу на радио и кабельных новостных каналах как исполнительный директор Фонда ответственности и гражданского доверия (FACT), консервативной группы, защищающей интересы граждан. С февраля 2019 года был старшим советником в офисе заместителя генерального прокурора, но уже 2 марта 2019 года подал в отставку. В дальнейшем был гостем новостных и аналитических программ, в частности как сотрудник CNN, и был связан с юридической фирмой Graves Garrett. В августе 2019 года он стал управляющим директором Axiom Strategies и Clout Public Affairs. В ноябре 2024 года Дональд Трамп объявил Уитакера кандидатом на должность посла США в НАТО в своей второй администрации. 1 апреля 2025 года Сенат утвердил его кандидатуру 52 голосами против 45, а через два дня он принял присягу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред