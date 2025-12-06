"Потерянное время": звезда "Спіймати Кайдаша" разнес новые украинские комедии

Вы узнаете:
Звезда телесериала "Спіймати Кайдаша" Роман Ясиновский критически высказался о новых украинских комедиях и раскрыл секрет, как выбирает сценарии для своих актерских работ. Свою позицию относительно происходящего в украинском кинематографе он озвучил в интервью РБК-Украина.
По мнению Ясиновского, новые отечественные комедии не соответствуют его планке качества. Теперь актер тщательно подходит к выбору сценариев для будущих фильмов.
"Бывает, читаешь сценарий и понимаешь, что это не твое. Я не понимаю сути тех примитивных комедий, которые появляются сейчас в нашем кинематографе. Для меня это потерянное время. Все в жизни должно иметь смысл: потому что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на что-то бессмысленное", — поделился Роман.
Также актер отметил, что в своей карьере не гонится за большими деньгами, а потому имеет возможность быть честным с собой и со зрителями. Роман работает не только на экране, но и на сцене Национального академического драматического театра им. Ивана Франко.
"Я доволен своей жизнью, делаю максимум из того, что могу. Да, у меня есть определенные сбережения, благодаря чему смог купить жилье на окраине Киева, теперь делаю ремонт. Стараюсь быть честным с миром и собой, поэтому деньги на свои нужды имею: честно работаю в Национальном театре, за съемки в кино плачу налоги как частный предприниматель", — поделился Ясиновский.
