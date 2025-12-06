Укр
"Потерянное время": звезда "Спіймати Кайдаша" разнес новые украинские комедии

Кристина Трохимчук
6 декабря 2025, 18:30
Актер заявил, что не хочет тратить время на бессмысленное кино.
Роман Ясиновский
Роман Ясиновский про комедии / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Роман Ясиновский

Звезда телесериала "Спіймати Кайдаша" Роман Ясиновский критически высказался о новых украинских комедиях и раскрыл секрет, как выбирает сценарии для своих актерских работ. Свою позицию относительно происходящего в украинском кинематографе он озвучил в интервью РБК-Украина.

По мнению Ясиновского, новые отечественные комедии не соответствуют его планке качества. Теперь актер тщательно подходит к выбору сценариев для будущих фильмов.

Роман Ясиновский
Роман Ясиновский - актер / фото: instagram.com, Роман Ясиновский

"Бывает, читаешь сценарий и понимаешь, что это не твое. Я не понимаю сути тех примитивных комедий, которые появляются сейчас в нашем кинематографе. Для меня это потерянное время. Все в жизни должно иметь смысл: потому что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на что-то бессмысленное", — поделился Роман.

Также актер отметил, что в своей карьере не гонится за большими деньгами, а потому имеет возможность быть честным с собой и со зрителями. Роман работает не только на экране, но и на сцене Национального академического драматического театра им. Ивана Франко.

Роман Ясиновский
Роман Ясиновский - фильмы и сериалы / фото: instagram.com, Роман Ясиновский

"Я доволен своей жизнью, делаю максимум из того, что могу. Да, у меня есть определенные сбережения, благодаря чему смог купить жилье на окраине Киева, теперь делаю ремонт. Стараюсь быть честным с миром и собой, поэтому деньги на свои нужды имею: честно работаю в Национальном театре, за съемки в кино плачу налоги как частный предприниматель", — поделился Ясиновский.

Ранее Главред сообщал, что стриминговый сервис Netflix покупает компанию Warner Bros. вместе с ее кино- и телестудиями HBO Max и HBO за 82,7 миллиарда долларов. Об оформлении соответствующего соглашения компании объявили в пятницу, 5 декабря.

Также украинский актер театра и кино Андрей Исаенко высказал свое мнение о лучшем актере Украины. В программе "33 вопроса от Люкс ФМ" он назвал имя коллеги, который, по его словам, действительно может считаться актером №1 в нашей стране.

