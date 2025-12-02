"Может быть неудобным": звезда "Женского доктора" назвал лучшего актера Украины

Заслуженный артист Украины Андрей Исаенко назвал своего фаворита.

Андрей Исаенко назвал Станислава Боклана лучшим актером Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Исаенко, Станислав Боклан

Украинский актер театра и кино Андрей Исаенко, который стал широко известен зрителю благодаря ролям в проектах "Женский доктор. Новая жизнь", "Киборги" и "Щедрик", высказал свое мнение о лучшем актере Украины. В программе "33 вопроса от Люкс ФМ" он назвал имя коллеги, который, по его словам, действительно может считаться актером №1 в нашей стране.

Лучший актер Украины по мнению Андрея Исаенко

Заслуженный артист Украины уверен, что среди современных отечественных актеров никто не может сравниться с уровнем Станислава Боклана. Исаенко отметил высокие профессиональные качества Стаса и его отличную творческую форму.

"Это человек, который достиг определенной высоты, качественной высоты. Считаю, что он в прекрасной форме... Я не думаю, что у него есть звездная болезнь, я с ним работал. Он может быть кому-то неудобным, но он всегда все делает по делу", — ответил актер.

Андрей Исаенко интервью / фото: instagram.com, Андрей Исаенко

Станислав Боклан — биография актера

Известному украинскому актеру театра и кино Станиславу Боклану сейчас 65 лет. Он родился 12 января 1960 года в Брусилове Житомирской области. Окончив Киевское государственное театральное училище имени Карпенко-Карого, Боклан начал карьеру в Киевском театре юного зрителя. С 1994 года он стал одним из ведущих актеров Молодого театра, где сыграл десятки значимых ролей. Помимо работы на сцене, актер некоторое время преподавал в Национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Станислав Боклан - возраст / фото: imdb.com

Фильмография Станислава Боклана

Широкую популярность Станислав Боклан получил после ролей премьер-министра Юрия Ивановича Чуйко в сериале "Слуга народа" и помещика Петра Червинского в "Крепостной". Также он сыграл в известных проектах "Поводырь", "Столетие Якова", "Папик" и других. За годы актерской карьеры он получил звание народного артиста Украины и множество профессиональных наград.

Станислав Боклан - лучшие роли / фото: imdb.com

Станислав Боклан — личная жизнь

Станислав Боклан был дважды женат. Его первой женой стала актриса театра и кино Елена Дудич, в браке с которой родилась дочь Марианна Боклан. Во второй раз актер женился на актрисе театра и кино Наталье Клениной, с которой познакомился в Молодом театре. Вне камеры и сцены Станислав предпочитает проводить время на природе и увлекается рыбалкой.

Станислав Боклан - семья / фото: imdb.com

Интервью Андрея Исаенко - смотреть видео:

О персоне: Андрей Исаенко Андрей Исаенко - украинский актер театра и кино, Заслуженный артист Украины (2021), лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2022). С 2008 года - актер Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, сообщает Википедия. Наиболее известные работы: "Жіночий лікар", "Нюхач", "Кіборги", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и др.

