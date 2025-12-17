Путин готовит шаги по войне: в ЦПД рассказали о перспективах ее завершения

Андрей Коваленко прокомментировал планы России относительно войны в Украине в следующем году.

Кремль просуває наратив війни до капітуляції України / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 61 отдельная механизированная Степная бригада

Россия настроена продолжать войну в Украине в 2026 году

ВПК РФ наращивает производство, армия активизирует наступательные действия

Кремль продвигает нарратив "война до капитуляции Украины"

Российское руководство, настроено продолжать войну в Украине в следующем году. Об этом в соцсетях сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

РФ стремится затянуть конфликт

"Россияне пока вообще не демонстрируют никакого желания завершать войну. Их пропаганда продвигает нарратив войны до "капитуляции Украины", ВПК наращивает производство, армия продолжает активные попытки наступать на фронте. Не исключено, что цель РФ - максимально затягивать время", - отметил Коваленко. видео дня

Он добавил, что российский диктатор фактически озвучил планы продолжать войну в 2026 году. "Верю, что однажды на Западе окончательно примут решение демонтажа режима Путина путем военного поражения России, потому что это будет единственным способом остановить агрессию не только в отношении Украины, но и всего западного мира", - подытожил руководитель ЦПИ.

Взгляды Кремля

Напомним, ранее президент России Владимир Путин пригрозил, что Москва будет добиваться достижения своих целей военным путем, если Украина и ее "зарубежные покровители" откажутся от переговоров. Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о "желании РФ остановить войну", однако исключительно для реализации собственных интересов и захватнических целей.

Эксперт назвал условие завершения войны

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в комментарии для Главреда отметил, что война России против Украины вряд ли завершится из-за смены конкретных лиц в Кремле.

"Даже физическая смерть президента Владимира Путина не станет гарантией прекращения агрессии", - отметил эксперт.

Тука добавляет, что теоретически смена режима могла бы создать условия для мира, однако, по его оценке, маловероятно, что уход Путина автоматически приведет к существенным изменениям в политической системе России.

Как писал Главред, лидеры Европы представили согласованный план гарантий безопасности для Украины. Документ предусматривает защиту воздушного пространства и морских путей, формирование многонациональных сил для поддержки Украины, а также запуск механизма мониторинга прекращения огня в войне России против Украины под руководством Соединенных Штатов.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что отказ Кремля от любых мирных предложений приведет к дальнейшей эскалации и усилению международного давления на Россию.

Напомним, что в Берлине состоялись двухдневные переговоры между Украиной, США и европейскими партнерами, которые позволили достичь прогресса в вопросе гарантий безопасности для Киева, однако не сняли ключевых разногласий по территориальному урегулированию.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

