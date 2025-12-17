Кратко:
- Что случилось с Винокуром
- От чего он резко отказался
Популярный российский телеведущий и сторонник путинского террористического режима Владимир Винокур завершил карьеру ведущего — он отказался от частных и новогодних мероприятий.
Как сообщают российские пропагандистские СМИ, у артиста серьезные проблемы со здоровьем и он не может продолжать карьеру телеведущего. Сообщается, что после прошлогоднего разрыва пяточного сухожилия юморист не может долго стоять и с трудом ходит.
Корме того стало известно, что травма дала осложнения — 77-летний Винокур передвигается с тростью, заметно хромает и физически не выдерживает многочасовые выступления.
"У ведущего нет ни одного новогоднего корпоратива. Даже за двойные гонорары он отказывается выступать: говорит, слишком долго и тяжело. Полностью отрекаться от карьеры юмориста не собирается — готов участвовать в постановках, но с короткими монологами и пародиями, и не больше 40 минут. Однако таких предложений становится всё меньше: прежний ритм организм уже не тянет", - пишут росСМИ.
Это не первая проблема с ногами у комика. В 1992-м он пережил тяжёлую автоаварию, в которой получил вывих таза и два перелома на левой ноге.
О персоне: Владимир Винокур
Владимир Винокур - советский и российский артист эстрады, юморист, пародист, певец (бас), теле- и радиоведущий, педагог, театральный режиссёр, продюсер, поэт и прозаик. Народный артист РСФСР. С 1989 года — руководитель Государственного "Театра пародий Владимира Винокура".
