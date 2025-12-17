Костюк готовит "Динамо" к матчу с "Ноа" и анонсировал первые перестановки в составе

Главный тренер анализирует соперника "Ноа" и обещает тщательно подготовить команду к непростому поединку.

Игорь Костюк рассказал о первых шагах на посту главного тренера "Динамо" / Колаж: Главред, фото: instagram.com/kostiuk.ihor, facebook.com/fcdynamoua

Кратко:

Игорь Костюк назначен главным тренером "Динамо"

Назначение стало неожиданностью для самого тренера

Матч против "Ноа" станет его первым в Лиге конференций

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк рассказал о своих ожиданиях перед заключительным матчем Лиги конференций против "Ноа", сообщает dynamo.kiev.ua. Назначение на должность стало для него неожиданностью.

"Вчера я общался с президентом клуба, который сообщил об этом решении. Сегодня информация уже появилась в прессе. Я не обещаю быстрых чудес, но гарантирую честную работу, понятные процессы и команду, за которую не будет стыдно ни сегодня, ни завтра", - отметил Костюк. видео дня

Контракт и взаимодействие с руководством

Наставник добавил, что еще не успел подписать контракт, но процесс обсуждения с руководством продолжается. Он также рассказал о работе с молодыми игроками: "Каждый из них - потенциальный кандидат на место в основе. Мы делаем ставку на тех, кто готов побеждать, независимо от возраста".

Ситуация с Андреем Ярмоленко

Относительно Андрея Ярмоленко тренер объяснил: "На какой позиции он будет играть - определим, где будет максимально полезным. Пока времени прошло мало, но уже заметны первые положительные изменения. Это вселяет оптимизм".

Подготовка к матчу с "Ноа"

О будущем сопернике Костюк отметил, что "Ноа" - мощная команда с большим количеством квалифицированных легионеров.

"Нам будет непросто, но мы тщательно изучаем соперника. О сильных и слабых сторонах пока говорить не буду - это обсудим с командой".

Как ранее сообщал Главред, главным тренером ФК "Динамо" (Киев) стал Игорь Костюк. Об этом сообщил президент клуба Игорь Суркис, информирует пресс-служба киевской команды.

Кроме того, исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Игорь Костюк оказался в центре внимания из-за слухов относительно своего будущего в клубе. Окончательное решение о продолжении его работы пока не принято.

