Костюк готовит "Динамо" к матчу с "Ноа" и анонсировал первые перестановки в составе

Руслан Иваненко
17 декабря 2025, 20:29
234
Главный тренер анализирует соперника "Ноа" и обещает тщательно подготовить команду к непростому поединку.
Костюк, Динамо
Игорь Костюк рассказал о первых шагах на посту главного тренера "Динамо" / Колаж: Главред, фото: instagram.com/kostiuk.ihor, facebook.com/fcdynamoua

Кратко:

  • Игорь Костюк назначен главным тренером "Динамо"
  • Назначение стало неожиданностью для самого тренера
  • Матч против "Ноа" станет его первым в Лиге конференций

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк рассказал о своих ожиданиях перед заключительным матчем Лиги конференций против "Ноа", сообщает dynamo.kiev.ua. Назначение на должность стало для него неожиданностью.

"Вчера я общался с президентом клуба, который сообщил об этом решении. Сегодня информация уже появилась в прессе. Я не обещаю быстрых чудес, но гарантирую честную работу, понятные процессы и команду, за которую не будет стыдно ни сегодня, ни завтра", - отметил Костюк.

Контракт и взаимодействие с руководством

Наставник добавил, что еще не успел подписать контракт, но процесс обсуждения с руководством продолжается. Он также рассказал о работе с молодыми игроками: "Каждый из них - потенциальный кандидат на место в основе. Мы делаем ставку на тех, кто готов побеждать, независимо от возраста".

Ситуация с Андреем Ярмоленко

Относительно Андрея Ярмоленко тренер объяснил: "На какой позиции он будет играть - определим, где будет максимально полезным. Пока времени прошло мало, но уже заметны первые положительные изменения. Это вселяет оптимизм".

Подготовка к матчу с "Ноа"

О будущем сопернике Костюк отметил, что "Ноа" - мощная команда с большим количеством квалифицированных легионеров.

"Нам будет непросто, но мы тщательно изучаем соперника. О сильных и слабых сторонах пока говорить не буду - это обсудим с командой".

Как ранее сообщал Главред, главным тренером ФК "Динамо" (Киев) стал Игорь Костюк. Об этом сообщил президент клуба Игорь Суркис, информирует пресс-служба киевской команды.

Кроме того, исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Игорь Костюк оказался в центре внимания из-за слухов относительно своего будущего в клубе. Окончательное решение о продолжении его работы пока не принято.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 14 декабря, состоялся дебютный поединок украинского бойца ММА Ярослава Амосова в рамках UFC on ESPN 73 против американца Нила Мегни, пишет Чемпион.

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Костюк готовит "Динамо" к матчу с "Ноа" и анонсировал первые перестановки в составе

Гороскоп на завтра 18 декабря: Львам - срыв планов, Девам - большая удача

12:32

Без нищеты, но и без совести: где и как сейчас живет Николай Азаров

12:29

День зимнего солнцестояния в 2025 году: традиции и приметы самого короткого дня

