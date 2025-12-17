Путин назвал виновных в войне и заявил о смене лидеров Европы - как он их обозвал

Президент страны-агрессора Путин в очередной раз переложил ответственность за войну против Украины на Запад и заявил о якобы укреплении суверенитета России.

Путин сделал циничное заявление о "виновных" в начале войны России против Украины и обозвал лидеров Европы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Путин обвинил страны Запада в развязывании боевых действий в Украине

Глава Кремля обозвал лидеров Европы во время заседания коллегии Минобороны

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин "набросился" на лидеров Запада и обвинил их в попытках "развалить Россию". Во время своего заявления президент страны-агрессора России не гнушался обзывать лидеров Европы "подсвинками". Соответствующие заявления глава Кремля сделал во время расширенного заседания коллегии Минобороны, сообщают российские пропагандистские СМИ.

В ходе обращения Путин цинично обвинил страны Запада в том, что это именно они, а не Россия виноваты в войне РФ против Украины и "развязали боевые действия".

"Все считали, что за короткий период времени РФ они разрушат, развалят. А европейские подсвинки сразу же включились в эту работу бывшей американской администрации в надежде нажиться на развале нашей страны. Хотели вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш", - подчеркнул диктатор.

Президент государства-агрессора Владимир Путин заявил, что определенные силы были убеждены в неспособности Москвы выдержать противостояние с Западом, однако эти прогнозы, по его словам, не оправдались. Он утверждает, что так называемая специальная военная операция, вопреки ожиданиям западных стран, якобы способствовала усилению суверенитета России и ее геополитических позиций.

По словам военного преступника Путина, ключевым результатом этого периода стало возвращение России полного суверенитета. Он настаивает, что страна стала суверенной "во всех смыслах", и значительную роль в этом, по его убеждению, сыграли вооруженные силы.

Также Путин отметил, что нынешняя администрация США во главе с Дональдом Трампом, по его мнению, демонстрирует готовность возобновить диалог с Россией.

Он также сделал циничное заявление о судьбе лидеров Европы и заявил, что стоит ждать их "замены" из-за невозможности с ними договориться. При этом стоит заметить, что лидеры Европы избираются на демократических выборах с соблюдением всех законов, а результаты волеизъявления граждан являются международно-признанными. В то время, как российский диктатор Путин находится у власти в России уже более 25 лет.

"Надеюсь, то же самое произойдет и с Европой. Маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами", - добавил Путин.

Действительно ли Россия благодаря войне против Украины "восстановила суверенитет" - мнение эксперта

Как писал Главред, завершение войны между Россией и Украиной, вероятно, будет зафиксировано в рамках более широкой торговой договоренности между США и Китаем. Именно Пекин будет определять, будет ли Россия иметь возможность и в дальнейшем продолжать боевые действия. Без поддержки Китая ресурсов для ведения войны России хватит лишь на один-два месяца, после чего ее потенциал будет исчерпан. Об этом заявил руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок

Он отметил, что состояние российской экономики и способность страны-агрессора поддерживать войну напрямую зависят от позиции Китая. В то же время Пекин сейчас использует поддержку Москвы как инструмент в переговорах с Соединенными Штатами, в частности для отсрочки введения американских пошлин.

"Я акцентирую внимание прежде всего на Китае. Товарооборот с Россией превышает 240 миллиардов долларов. Пекин сам решит, давать ли Москве возможность воевать. Российская экономика полностью зависима от Китая, и если он прикрутит краник, Россия не сможет воевать. Без КНР россияне способны воевать максимум один-два месяца, а дальше истощатся", - отметил Клочок.

Позиция Китая относительно войны России против Украины / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный преступник Владимир Путин отверг заявления о вероятной агрессии России против Европы, назвав их безосновательными, и обвинил европейских политиков в намеренном нагнетании страхов относительно неизбежного противостояния с РФ.

Между тем Александр Лукашенко заявил, что завершение войны в Украине в значительной степени будет определяться позицией Соединенных Штатов и лично американского президента Дональда Трампа.

В то же время оппозиционный деятель и глава гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников предостерег, что любое ослабление давления на режим Лукашенко может представлять серьёзную угрозу для Украины, поскольку Беларусь и в дальнейшем остаётся соучастником российской агрессии.

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 до 2022 года сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

