США и Китай готовят соглашение, в рамках которого определится судьба войны Украине - Клочок

У Китая есть свой интерес по ситуации в Украине, определенные шаги со стороны Пекина и Вашингтона мы увидим уже в начале сентября, считает Валерий Клочок.

https://glavred.info/interview/ssha-ta-kitay-gotuyut-ugodu-v-mezhah-yakoji-viznachitsya-dolya-rosiysko-ukrajinskoji-viyni-klochok-10694546.html Ссылка скопирована

Китай и США станут гарантами безопасности Украины, следует ожидать миротворческую миссию ООН - Клочок / Коллаж: Главред

Украина и международное сообщество ищут пути для завершения российско-украинской войны. Глава страны-агрессора России Владимир Путин уклоняется от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а хозяин Белого дома Дональд Трамп не спешит оказывать давление на Кремль и вынашивает планы по большой сделке с Китаем. У Пекина есть интересы в Украине и он намерен сыграть свою роль в процессах, связанных с окончанием войны.

В интервью Главреду руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок поделился своим видением дальнейшего дипломатического процесса, в рамках которого будет решаться судьба войны, рассказал, почему многое определится во время соглашения США и Китая, объяснил, каким будет механизм гарантий безопасности для Украины, и рассказал, как Европа будет пытаться давить на Россию.

На днях президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил экономическую войну против России, если Кремль не остановит войну против Украины. По вашему мнению, что имел в виду Трамп? Решится ли он все же на решительные шаги?

видео дня

На самом деле Трамп не обещал экономическую войну против России и ничем ей не угрожал. Четко и официально такого заявления не звучало, слова были сказаны во время общения с журналистами в контексте того, что будет делать президент США, если не удастся остановить войну. Поэтому это больше интерпретация, чем его настоящий сигнал, а о санкциях против России пока и речи не идет.

В пользу этого аргумента можно привести недавнее заявление главы американского Минфина Скотта Бессента, который сказал, что США не могут конфисковать замороженные российские активы, потому что это одна из составляющих переговорного процесса Вашингтона и Москвы.

Произошло много событий, но Трамп не спешит принимать решения по России. С одной стороны он продлил санкции Байдена на год и частично ограничил лицензирование работы российских финансовых учреждений, а с другой - разморозил работу некоторых компаний. Например, частично были сняты санкции с Росатома.

В целом, я не думаю, что Трамп применит экономические санкции против России. Конечно, если война не остановится, он будет вынужден что-то делать, но вряд ли можно говорить о решительных шагах. И любые сообщения о давлении на Россию в условиях, когда Стив Уиткофф повсюду рассказывает о том, как Путин якобы хочет мира, выглядят глупостями.

Трамп вряд ли продемонстрирует решительность, он не будет применять экономические санкции против России, считает Клочок / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Какими вы видите дальнейшие сценарии развития дипломатического процесса? Нас ждет тупик или возможен определенный прогресс?

Определенные шаги уже очевидны. Круг субъектов переговорного процесса расширяется: к Украине, России и Соединенным Штатам Америки присоединяются Европа (участия которой не очень хочет Россия) и Китай. Несмотря на слабость, европейцам удалось вернуть себе частичную субъектность. Без них не может быть дальнейшего движения, поскольку Европа - огромная площадка для потребления многих товаров. Роль Китая важна тем, что это государство, подпитывающее российско-украинскую войну, которое действительно может повлиять на дальнейший ход событий. Пекин долго выжидал и теперь станет участником переговоров.

Китай признает Украину независимым государством, о чем свидетельствует поздравление от Пекина 24 августа. У него есть проблема в российско-украинской войне, которая заключается в редкоземельных металлах. Эти ископаемые есть на подконтрольных Киеву и контролируемых россиянами территориях. Так вот, Китай заинтересован в том, чтобы мы не разрабатывали редкоземельные металлы, чего, конечно, быть не может. Но думаю, что история с поиском Украиной инвестора для разработки литиевого месторождения в Кировоградской области частично согласована с Китаем. Потому что конкурс объявили после поздравления от Пекина, в котором он признает украинский суверенитет.

Сейчас Пекин демонстрирует, что контролирует Россию и Северную Корею. Недаром китайцы пригласили на свой праздничный парад лидера КНДР Ким Чен Ына. Есть разные мнения относительно его самостоятельности в вопросах международной политики, однако я думаю, что Ким в определенных вопросах проявлял собственную инициативу, что не очень нравится Поднебесной. Большего влияния Ким проявлять уже не может, но способен снизить поддержку России в войне против Украины, если возникнет необходимость для принятия такого решения. Кроме этих двух государств, Пекин собирает возле себя ряд стран БРИКС - Индию, Бразилию - и страны ШОС. И это именно та ось, которая будет противостоять Соединенным Штатам и НАТО, а вместе с ними и Украина.

Китай против разработки Украиной редкоземельных металлов, но определенные моменты страны согласовали - Клочок / Коллаж: Главред, фото: flickr, Владимир Зеленский

Что касается России, я считаю, что она не является полноправным субъектом широкого переговорного процесса. И переговорщикам вообще плевать на ее экономические проблемы. У РФ есть ядерное оружие, что обеспечивает определенное влияние, однако этого недостаточно. Украина, например, тоже имеет влияние, потому что вынесла 21% российской нефтепереработки. Это, без преувеличения, серьезный удар по России, который нельзя преуменьшать.

Если говорить о позиции США, Трампу плевать на то, что о нем думают в Украине, России или других странах. Сегодня его главная цель - добиться торгового соглашения с Китаем. Финализация переговорного процесса будет оформлена при участии, в первую очередь, США и Китая, но не стоит забывать и о Европе. Она крайне важна не только для Соединенных Штатов, но и для Китая, потому что потребляет китайских товаров на 800 миллиардов долларов. Китай и Европа взаимозависимы: одни производят продукцию, другие не могут ее не покупать. Соглашение с крупнейшей в ближайшие годы экономикой мира очень важно для стабильности Соединенных Штатов и Европы на 10-30 лет.

Мы увидим двусторонний формат переговоров - США и Китай - с другими участниками, и будем называть его многосторонним процессом. Несмотря на риторику Путина о многополярности, Китаю такая история не очень нравится. Пекин стремится показать, что он - единственный, а все остальные вокруг него. Аналогичное восприятие ситуации и у США при Трампе. По большому счету, они имеют право на такое мнение.

Думаю, определенные практические шаги мы увидим уже с начала сентября. Все будет зависеть от мероприятий в Китае. Трампа, скорее всего, на параде не будет, потому что пока нет предмета разговора между ним и Си. Но мы должны увидеть определенные демонстративные шаги со стороны Пекина, которые должны показать, что он готов к заморозке войны. Учитывая экономическую ситуацию, которая существует сегодня, стороны заинтересованы в таком сценарии. Однако быстрого решения не будет, поскольку у них есть много активов, а переговоры - сверхсложные.

Таким образом, гарантии безопасности для Украины будут разрабатываться в рамках этой архитектуры?

Да. Думаю, без этого не обойдется. С большим уважением отношусь к инициативам, которые нарабатываются в Европе и США, но там прекрасно понимают, что без третьих стран вопрос решить не удастся.

Мы с коллегами в рамках аналитического центра Вежа еще два года назад говорили о том, что на линии разграничения могут появиться китайские войска. Это плохая история для Украины, но к сожалению все движется к появлению миссии под мандатом Организации объединенных наций. Почему к сожалению? Потому что за весь период существования ООН эффективность миротворческих миссий не нулевая, но очень сомнительная.

Такие гарантии вряд ли сдержат Россию от новой военной агрессии.

Я акцентирую внимание в первую очередь на Китае. Товарооборот с Россией превышает 240 миллиардов долларов. Пекин сам решит, давать ли Москве возможность воевать. Российская экономика полностью зависима от Китая, и если он прикрутит краник, Россия не сможет воевать. Без КНР россияне способны воевать максимум один-два месяца, а дальше истощатся.

Но пока нет договоренностей между Китаем и США, Пекин будет подпитывать Россию. Китайцы таким образом добиваются для себя преференций в вопросе отсрочки санкций. Именно поэтому переговоры Вашингтона и Пекина перенесли на 90 дней.

Китай вынужден будет прибегнуть к шагам, которые покажут, что Пекин готов к заморозке войны - Клочок / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Грубо говоря, Китай фактически станет гарантом безопасности Украины?

Я бы воздержался от таких определений. Гарантами безопасности для Украины будут США и Китай, которые достигнут определенных договоренностей. Пекин и Вашингтон стремятся на определенный период взять паузу в своем противостоянии, потому что обе стороны к нему не очень готовы. Например, все увидели, что сейчас на поле боя делают погоду беспилотные системы, а американцам и китайцам до этого очень далеко. Единственные две страны, которые обладают передовыми технологиями в таких системах - Украина и Россия. Это аргумент, с которым определенным образом будут считаться.

Однако и Киев, и Москва, зависимы от внешней поддержки: мы - от финансирования со стороны Европы, а россияне от китайцев. Поэтому такой непростой лабиринт. Не могут Зеленский и Путин просто сесть за стол переговоров и договориться. Все гораздо сложнее.

Таким образом, Украина в новой конфигурации получит свое четкое место?

Да, конечно. Мы не станем полноправным субъектом, но уже определенным образом формируем повестку дня.

Украина получит свое место в новой архитектуре международной политики - Клочок / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 43-я ОМБр

И весь процесс урегулирования войны России против Украины зависит именно от будущих договоренностей США и Китая?

Да, я в этом убежден на сто процентов. Трамп ведет переговоры с Китаем по торговому соглашению. Война России против Украины - один из элементов этого соглашения.

У России здесь таки ограниченная субъектность?

Сомнительная. Думаю, субъектность России примерно на таком же уровне, как и у Украины. Российская субъектность не является доминирующей.

Как вы думаете, что для Китая выгоднее - заморозка войны между Россией и Украиной или ее продолжение?

Все зависит от того, какой будет ситуация. Сейчас мы наблюдаем, как история с пошлинами США в отношении Индии сыграла против Вашингтона. Здесь Трамп проиграл, потому что Индия больше склонилась к БРИКС и будет делать так и в дальнейшем. Если у США появится дополнительный рычаг влияния на Китай, Пекин скорее затормозит. У Штатов есть козырь - Европа, она является большим гипермаркетом для китайских товаров, которого Китай лишиться не может. Сама Европа ищет свое место и уже заключила торговое соглашение с США.

Война России против Украины - один из элементов будущей большой сделки между США и Китаем, - Клочок / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Европейцы - заложники российско-украинской войны. Они только кулуарно могут поддерживать войну, но не публично. Им надо что-то делать для ее завершения и давить на Россию, поэтому европейцы готовят санкции. Имею в виду вторичные ограничения против третьих стран, это не о пошлинах. Европа хочет ввести санкции в отношении третьих стран, чтобы запрещенные товары не попадали в Россию.

А Россия, кстати, во многом за счет этого и держится. Здесь можно привести пример с чешскими двигателями. Россия не может получить их напрямую, но их привозят в Китай, который делает бензопилы. После этого Китай передает двигатели, условно говоря, Казахстану, Таджикистану или Кыргызстану, а эти страны уже отдают их России. Эту цепочку нужно пресекать.

Все это - очень сложный процесс, где много игроков, фигур разного веса и возможностей. Недаром Бжезинский сравнивал геополитику с большой шахматной доской.

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред