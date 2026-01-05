Харьков и Днепр трясет от взрывов: РФ атакует города ракетами и дронами, детали

Известно о поврежденном предприятии в Днепре.

https://glavred.info/ukraine/harkov-i-dnepr-tryaset-ot-vzryvov-rf-atakuet-goroda-raketami-i-dronami-detali-10729520.html Ссылка скопирована

Взрывы в Харькове и Днепре / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Коротко:

В Харькове и Днепре прогремели взрывы из-за атаки РФ

Известно о пяти ракетных ударах по Харькову

В результате атаки БпЛА в Днепре возник пожар

Днем в понедельник, 5 января, страна-агрессор Россия нанесла удары по Харькову и Днепру. В городах прогремели громкие взрывы.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о БпЛА курсом на Днепр с востока и боевой работе по вражеским БпЛА в Харькове.

видео дня

Взрывы в Харькове

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил о четырех ракетных ударах по городу.

"Зафиксирован удар по городу - предварительно, по промзоне Слободского района", - написал он.

Позже он сообщил о еще одном ударе по городу, примерно тот же район.

В 13:14 Терехов заявил о пятом ударе по городу.

Стоит добавить, что мониторинговые каналы информировали, что по Харькову и району с 12:45 было запущено не менее 5 баллистических ракет с Белгородщины.

Взрывы в Днепре

Заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации Владислав Гайваненко рассказал, что в результате атаки БпЛА в Днепре возник пожар.

По его словам, повреждено предприятие. Также изуродованы авто, линия электропередач.

"По состоянию на эту минуту информация о погибших или пострадавших не поступала", - подчеркнул он.

В то же время, местные СМИ публикуют видео, на котором видно, как "Шахед" зацепился за провода и взорвался.

Взрыв "Шахеда" в Днепре - видео:

Россия меняет тактику ударов по Украине

Военный аналитик Олег Жданов уже рассказывал, что российская армия изменила подход к нанесению ударов по Украине.

Он подчеркнул, что если раньше обстрелы распределялись относительно равномерно по всей стране, то сейчас Москва делает ставку на точечную концентрацию сил.

По его мнению, такой подход позволяет сосредоточить большое количество ракет и дронов на одном направлении, создавая чрезмерную нагрузку на систему противовоздушной обороны.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Российские удары - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 5 января российская оккупационная армия атаковала дронами Киев и область. В Фастовском районе Киевской области погиб человек, также из-за вражеской атаки обесточен Славутич, много повреждений.

Также страна-агрессор Россия атаковала Чернигов баллистическими ракетами и БпЛА. Поражение получило частное предприятие на окраине города. Зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом, в результате чего возник пожар.

Воздушные силы сообщали, что с 18:00 4 января противник атаковал территорию Украины девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории Брянской и Воронежской областей РФ.

Читайте также:

О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред