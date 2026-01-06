Украинцам рассказали, какие устройства запрещено включать после появления света

Чтобы избежать перегрузки сети, повторных отключений или повреждения бытовой техники, следует знать, как действовать в первые минуты после появления света.

Как правильно включать бытовые приборы после возвращения света/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему возникают аварийные ситуации после включения света

Как правильно включать бытовые приборы после возвращения света

Какие электроприборы нельзя включать после возвращения света

Первые 2-5 минут после восстановления электроснабжения являются самыми критическими для энергосистемы. Именно в это время одновременный запуск большого количества приборов создает пиковую нагрузку.

Украинцев призывают использовать фен, утюг и чайник поочередно и отложить использование мощных приборов на 20-30 минут, это поможет избежать аварий и сохранить стабильное электроснабжение.

В Минэнерго отмечают, что первые 2-5 минут после возвращения света на сеть приходится максимальная нагрузка. Сотни тысяч, а иногда и миллионы электроприборов включаются одновременно - холодильники, бойлеры, обогреватели, электроплиты, стиральные машины.

Энергетики рекомендуют заранее отсоединять от сети мощную технику во время отключений, а после появления света подключать ее постепенно. В первые минуты стоит воздержаться от использования таких приборов:

бойлеры;

стиральные и посудомоечные машины;

электрические кухонные плиты и духовки;

электрочайники;

обогреватели;

насосы, помповые станции и другое оборудование с двигателями.

В период восстановления электроснабжения стоит воздержаться от использования наружного освещения, ведь оно создает дополнительную нагрузку на сеть.

Чтобы помочь энергосистеме и защитить собственную технику, следует придерживаться простых правил:

включайте приборы постепенно;

сначала подключайте освещение и зарядные устройства для гаджетов;

мощную технику запускайте через 20-30 минут;

используйте энергоемкие приборы по очереди, а не одновременно.

