Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Украинцам рассказали, какие устройства запрещено включать после появления света

Инна Ковенько
6 января 2026, 03:18
25
Чтобы избежать перегрузки сети, повторных отключений или повреждения бытовой техники, следует знать, как действовать в первые минуты после появления света.
Украинцам рассказали, какие устройства запрещено включать после появления света
Как правильно включать бытовые приборы после возвращения света/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему возникают аварийные ситуации после включения света
  • Как правильно включать бытовые приборы после возвращения света
  • Какие электроприборы нельзя включать после возвращения света

Первые 2-5 минут после восстановления электроснабжения являются самыми критическими для энергосистемы. Именно в это время одновременный запуск большого количества приборов создает пиковую нагрузку.

Рекомендуем прочитать наш материал: Незаметно "съедают" электроэнергию: какие приборы следует обязательно выключать из розетки

видео дня

Украинцев призывают использовать фен, утюг и чайник поочередно и отложить использование мощных приборов на 20-30 минут, это поможет избежать аварий и сохранить стабильное электроснабжение.

В Минэнерго отмечают, что первые 2-5 минут после возвращения света на сеть приходится максимальная нагрузка. Сотни тысяч, а иногда и миллионы электроприборов включаются одновременно - холодильники, бойлеры, обогреватели, электроплиты, стиральные машины.

Энергетики рекомендуют заранее отсоединять от сети мощную технику во время отключений, а после появления света подключать ее постепенно. В первые минуты стоит воздержаться от использования таких приборов:

  • бойлеры;
  • стиральные и посудомоечные машины;
  • электрические кухонные плиты и духовки;
  • электрочайники;
  • обогреватели;
  • насосы, помповые станции и другое оборудование с двигателями.

В период восстановления электроснабжения стоит воздержаться от использования наружного освещения, ведь оно создает дополнительную нагрузку на сеть.

Чтобы помочь энергосистеме и защитить собственную технику, следует придерживаться простых правил:

  • включайте приборы постепенно;
  • сначала подключайте освещение и зарядные устройства для гаджетов;
  • мощную технику запускайте через 20-30 минут;
  • используйте энергоемкие приборы по очереди, а не одновременно.

Читайте также:

Об источнике: Министерство энергетики Украины

Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.

Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отключения света электроэнергия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Градус напряжения растет: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

Градус напряжения растет: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

02:07Фронт
США могут скоро взять Гренландию под свой контроль – названы сроки

США могут скоро взять Гренландию под свой контроль – названы сроки

23:54Мир
Три Ту-95МС совершили маневр: существует угроза пуска ракет, что известно

Три Ту-95МС совершили маневр: существует угроза пуска ракет, что известно

22:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Настя Каменских на русском объявила о переменах в жизни — детали

Настя Каменских на русском объявила о переменах в жизни — детали

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Никаких "алло" и "да": эксперт назвал 5 ошибок в телефонном разговоре

Никаких "алло" и "да": эксперт назвал 5 ошибок в телефонном разговоре

Китайский гороскоп на завтра 6 января: Змеям - стресс, Козлам - уныние

Китайский гороскоп на завтра 6 января: Змеям - стресс, Козлам - уныние

Последние новости

04:30

Перемены вскружат голову: трем знакам зодиака суждено начать новую жизнь

04:09

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот касается хозяина лапкойВидео

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медсестры за 75 секунд

03:51

Многие хозяйки даже не догадываются: что сделать, чтобы тесто быстро "подросло"

03:18

Украинцам рассказали, какие устройства запрещено включать после появления света

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

02:38

Сколько времени кошки помнят своих хозяев: мифы и факты

02:07

Градус напряжения растет: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

01:59

Николь Кидман после развода заподозрили в романе с голливудской звездой

01:30

Дочь Михаэля Шумахера растрогала редким фото с отцом

Реклама
00:50

Морозы приближаются: садовод объяснил, как создать "тепловой щит" для садаВидео

00:39

"Мы вместе": Павленко из Go_A заинтриговала признанием о личной жизни

05 января, понедельник
23:54

США могут скоро взять Гренландию под свой контроль – названы сроки

22:48

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек опять вместе на экране: трейлер новинкиВидео

22:47

Известная певица показала, как ее дочь прощается с папой-военным перед поездкой на фронтВидео

22:20

Три Ту-95МС совершили маневр: существует угроза пуска ракет, что известно

22:01

Свержение Мадуро готовит неприятный "сюрприз для Украины" - что задумали в Кремле

21:40

Без света трижды в сутки: свежий график отключений для Днепропетровщины на 6 январяФото

21:32

У берегов Мексики заметили американскую "убийцу подлодок": что задумали в США

21:27

Больше не будут потеть зимой: чем натереть окна, чтобы избавиться от проблемы

21:16

Россия нанесла массированные удары по американским заводам - в МИД сделали заявление

Реклама
21:12

Новогодняя романтика: Мария Кравец поделилась редким фото с бойфрендом

21:12

Экстренные отключения отменены: график отключений для Киева и области на 6 январяФото

20:33

Масштабный блэкаут в России возможен только при одном условии - раскрыт сценарий

20:33

"Страшная свинья": Христина Соловий резко раскритиковала себя в отношениях

20:33

Ракеты вместо переговоров: Зеленский резко отреагировал на атаку РФ по УкраинеВидео

20:21

Три знака зодиака резко поменяют судьбу: у кого будет шанс изменить жизнь

20:06

Хозяйки советуют насыпать корицу в раковину: это решит распространенную проблему

20:01

Сомнительная экономия: почему выключать отопление, когда вас нет дома - плохое решение

19:44

Во Львове посреди ночи женщина напала на ветерана, который вернулся из плена

19:41

Революция в "Динамо": Костюк назвал игроков, которые заменят ветеранов в основе

19:22

Россияне устанавливают ПЗРК на "Шахеды": Игнат сказал, как Украина противостоит врагу

19:21

Сокровище под Черниговом раскрыло главный секрет элит Киевской Руси – что там нашлиВидео

19:10

РФ готовит массированный удар: оккупанты накопили около 900 дроновмнение

19:05

45-летняя звезда "Домика на счастье" дала редкий комментарий о свадьбе

19:04

Почему желтеют листья у комнатных растений: причины, о которых многие не догадываются

18:55

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

18:47

Ценники неожиданно изменили: в супермаркетах подорожал базовый продукт

18:43

Решение уже принято: названа сумма и временные рамки большого транша от ЕС

18:29

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

18:18

В Украине готовят масштабные изменения для военных - новый министр представит план

Реклама
18:11

В Киеве призывают жителей не купаться в водоемах на Крещение – детали

18:10

Украинцев предупредили о серьезной опасности: названа дата, когда налетит мощный шторм

17:34

Операция "Труба 2.0": россияне использовали газопровод для прорыва в крупный городВидео

17:08

Украинский вратарь претендует на звание лучшего в мире в 2025 году – кто он

17:07

Опасные периоды ждут украинцев: названы даты жестких магнитных бурь

16:59

Сварится за 10 минут: как сообразительные хозяйки ускоряют приготовление картофеля

16:44

"Специальный формат": СМИ раскрыли, какую новую должность может получить Кулеба

16:44

Доллар резко взлетел, а евро подешевел: новый курс валют на 6 января

16:37

На вкус как бабушкины пирожки: рецепт ленивых лепешек с картошкой и грибами

16:30

Участниц "Холостяка" прорвало: разгорелся скандал из-за признаний Тараса Цимбалюка

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять