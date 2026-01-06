Украинцам рассказали, какие устройства запрещено включать после появления света

Вы узнаете:
- Почему возникают аварийные ситуации после включения света
- Как правильно включать бытовые приборы после возвращения света
- Какие электроприборы нельзя включать после возвращения света
Первые 2-5 минут после восстановления электроснабжения являются самыми критическими для энергосистемы. Именно в это время одновременный запуск большого количества приборов создает пиковую нагрузку.
Рекомендуем прочитать наш материал: Незаметно "съедают" электроэнергию: какие приборы следует обязательно выключать из розетки
Украинцев призывают использовать фен, утюг и чайник поочередно и отложить использование мощных приборов на 20-30 минут, это поможет избежать аварий и сохранить стабильное электроснабжение.
В Минэнерго отмечают, что первые 2-5 минут после возвращения света на сеть приходится максимальная нагрузка. Сотни тысяч, а иногда и миллионы электроприборов включаются одновременно - холодильники, бойлеры, обогреватели, электроплиты, стиральные машины.
Энергетики рекомендуют заранее отсоединять от сети мощную технику во время отключений, а после появления света подключать ее постепенно. В первые минуты стоит воздержаться от использования таких приборов:
- бойлеры;
- стиральные и посудомоечные машины;
- электрические кухонные плиты и духовки;
- электрочайники;
- обогреватели;
- насосы, помповые станции и другое оборудование с двигателями.
В период восстановления электроснабжения стоит воздержаться от использования наружного освещения, ведь оно создает дополнительную нагрузку на сеть.
Чтобы помочь энергосистеме и защитить собственную технику, следует придерживаться простых правил:
- включайте приборы постепенно;
- сначала подключайте освещение и зарядные устройства для гаджетов;
- мощную технику запускайте через 20-30 минут;
- используйте энергоемкие приборы по очереди, а не одновременно.
Читайте также:
- Как согреть дом без техники и затрат: простой способ, позволяющий сохранять тепло
- Техника останется исправной: как правильно включать приборы после появления света
- Почему гирлянды на елке нужно выключать на ночь: электрики объяснили риски
Об источнике: Министерство энергетики Украины
Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.
Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред