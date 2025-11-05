Незаметно "съедают" электроэнергию: какие приборы следует обязательно выключать из розетки

Некоторые устройства незаметно потребляют электроэнергию круглосуточно, даже когда они выключены.

Бытовые приборы потребляют электроэнергию даже в выключенном состоянии

Зарядные устройства, тостеры, стиральные машины и некоторые другие приборы лучше отключать от сети

Не следует выключать только холодильники, морозильные камеры и Wi-Fi

Вы можете подумать, что выключенный телевизор или кофеварка не потребляют электроэнергии. Но это - опасная иллюзия. По словам экспертов CNET, даже в выключенном состоянии бытовая техника продолжает "тянуть" ток из розетки, создавая так называемую фантомную нагрузку.

И хотя каждое устройство потребляет немного, вместе они способны существенно увеличить ваши счета за электроэнергию.

Сколько "накручивают" такие приборы

По подсчетам специалистов, энергия в режиме ожидания может составлять от 5% до 10% общего потребления электроэнергии в доме. Например, обычный CD-проигрыватель потребляет 4 Вт даже в состоянии бездействия. Если его не отключать от сети, за весь срок службы он потратит в 100 раз больше энергии, чем требуется для его работы.

Что стоит выключать из розетки

Перед тем как покинуть дом или отправиться в отпуск, эксперты советуют обязательно отключить:

электрочайник, тостер, аэрофритюрницу - они не только потребляют энергию, но и могут представлять пожарную опасность;

варочную поверхность и духовку - даже если они безопасны, дополнительный уровень защиты не помешает;

стиральную и посудомоечную машины - они потребляют энергию в режиме ожидания, особенно для подогрева воды;

зарядные устройства - даже без подключенного телефона они продолжают потреблять ток;

медиаплееры и беспроводные телефоны - их дисплеи и фоновые обновления "съедают" электроэнергию;

настольные компьютеры в режиме сна - лучше выключать полностью.

Что можно оставить включенным

Не стоит выключать холодильники и морозильные камеры. Отключение может привести к размораживанию и неприятному запаху в доме. Также оставьте включенным Wi-Fi, если у вас установлены системы безопасности - они могут зависеть от интернет-соединения.

Так что "фантомная нагрузка" - это не выдумка, а реальная причина лишних расходов. Выключая приборы из розетки, вы не только экономите деньги, но и снижаете риски для безопасности. Иногда самые простые действия имеют наибольший эффект.

