Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Фиалки "проснутся" даже зимой: простая домашняя подкормка без химии

Руслан Иваненко
21 декабря 2025, 18:20
14
Как домашние стимуляторы роста способны пробудить бутонизацию, когда все остальные способы не помогают
Виолетта
Почему обычный полив может навредить фиалке / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно поливать фиалки, чтобы листья не мялись
  • Какие народные удобрения можно приготовить дома
  • Как стимулировать бутонизацию и обильное цветение фиалок

Нежные фиалки - одни из самых популярных комнатных растений, которые требуют особого ухода для обильного цветения.

Главред решил рассказать, как правильно подкормить фиалки в домашних условиях, чтобы растение порадовало вас красивыми бутонами.

видео дня

Эти цветы считаются живучими, но требовательными к условиям цветения. Как пишет УНИАН, чтобы стимулировать появление цветков, важно обеспечить достаточное количество солнечного света. Зимой, когда световой день короткий, большинство сортов могут не цвести, поэтому эксперты советуют дополнительно использовать фитолампы для подсветки.

Правильный полив и дренаж

Еще один ключевой момент - правильный полив и дренаж. Почва должна быть рыхлой, а на дно горшка стоит выложить мелкие камешки, чтобы избежать застоя воды. Если листья фиалки вялые и мягкие - это сигнал о переливе.

Фиалки любят тесноту, поэтому для одного ростка стоит выбирать небольшой горшок.

Если даже при соблюдении всех условий цветов не видно, можно приготовить домашний стимулятор роста. Как отмечает издание, это поможет питательным веществам проникнуть в почву и активизировать процесс бутонизации.

Популярные способы подкормки фиалок дома

Сахарный раствор

Глюкоза дает растению необходимую энергию для цветения. В литре горячей воды растворите 1 столовую ложку сахара, остудите до комнатной температуры и поливайте. Для небольшого горшка достаточно стакана смеси.

Банановая кожура

Бананы богаты калием, который стимулирует цветочные почки. Подсушите кожуру двух бананов, измельчите и залейте литром теплой воды. Настаивайте 2 дня - и питательная смесь готова.

Древесная зола

Натуральный источник калия и фосфора. В литре воды растворите 1 столовую ложку золы с горкой, настаивайте несколько часов, затем процедите через марлю.

Подкормку рекомендуется проводить не чаще одного раза в месяц, а при поливе следует избегать попадания воды на листья.

Подробнее о том, как подкормить фиалки в домашних условиях, смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

удобрения комнатные растения фиалка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Как будут выключать свет 22 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

Как будут выключать свет 22 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

18:23Энергетика
Новые переговоры Макрона и Путина - во Франции сделали заявление об их формате и дате

Новые переговоры Макрона и Путина - во Франции сделали заявление об их формате и дате

17:29Мир
Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

17:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

Гороскоп на завтра 22 декабря: Близнецам - напряжение, Водолеям - счастье

Гороскоп на завтра 22 декабря: Близнецам - напряжение, Водолеям - счастье

Китайский гороскоп на завтра 22 декабря: Быкам - трудности, Змеям - перерыв

Китайский гороскоп на завтра 22 декабря: Быкам - трудности, Змеям - перерыв

Даже не Киев: какой город самый большой в Украине по площади, неожиданный ответ

Даже не Киев: какой город самый большой в Украине по площади, неожиданный ответ

Последние новости

19:09

Что может заставить Путина закончить войну - генерал ВСУ назвал решающий фактор

18:26

Райский уголок в неожиданном месте: какой поселок Украины называют МальдивамиВидео

18:23

Как будут выключать свет 22 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

18:20

Фиалки "проснутся" даже зимой: простая домашняя подкормка без химииВидео

18:05

Страны Европы готовы направить войска в Украину: генсек НАТО Рютте сделал заявление

Любые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - КошельЛюбые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - Кошель
17:33

Масштабная ротация и новые цели: как "Динамо" готовится к весеннему сезону

17:29

Новые переговоры Макрона и Путина - во Франции сделали заявление об их формате и дате

17:28

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

17:24

Запеченный картофель будет хрустящим и не размокнет: шеф-повар раскрыл неожиданный трюк

Реклама
16:26

Тайный смысл помпона на головном уборе: раскрыт главный секрет зимних шапокВидео

16:23

Украину накроет 12-градусный мороз: синоптики предупреждают о резком похолодании

16:17

Спят в разных комнатах: отношения Оли Цибульской с мужем серьезно изменились

15:43

Индексация пенсий в 2026 году обойдет часть украинцев: кому не повысят выплаты

15:37

Какой душ лучше принимать - горячий или холодный: поставлена точка в вопросеВидео

15:30

"Все очень плохо": в ЕС жестко взялись за Долину из-за поддержки войны

15:13

Непрерывные пехотные атаки: РФ изменила тактику наступления на Мирноград и Покровск

14:52

"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

14:46

Какой 22 декабря церковный праздник: что можно и нельзя делать в этот день

14:32

Как спасти замшевую обувь от соли: простой домашний метод, который действительно работает

14:12

Реально ли во время войны провести выборы в Украине - названы важные нюансы

Реклама
13:57

Скрывала два года: известная блогерка сообщила о мобилизации в ВСУ

13:35

"К нам придут морозы": синоптик назвала точную дату прихода в Украину зимних холодов

13:26

Резкое усиление мобилизации: какие данные о мужчинах получит Минобороны и кого призовут

13:01

"Никогда не говорила на русском": предательство Повалий вылезло боком ее матери

12:58

Крещение в 2026 году будут праздновать по-новому: названа дата и главные запреты

12:18

Американцы во время тайных переговоров передали РФ важное послание - Kyiv Post

12:09

"Появились эти женщины": раскрыта причина разрыва Билык и Никитина

12:00

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря

11:56

Возможен сюрприз перед праздниками: банкир предупредил, каким будет курс доллара

11:56

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря

11:25

Битва Украины с "теневым флотом" РФ получила глобальный масштаб - Forbes

10:56

Новогодние продукты взлетели в цене: как накрыть праздничный стол без лишних затрат

10:37

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 декабря: Ракам - веселье, Бизнецам нужен отдых

10:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 декабря (обновляется)

10:20

Китайский гороскоп на завтра 22 декабря: Быкам - трудности, Змеям - перерыв

10:16

Снос памятника Булгакову: почему Украина - не российская культурная провинциямнение

10:08

ВСУ продвинулись в центральной части Купянска - ISW

09:57

Reuters узнало детали нового раунда мирных переговоров: что изменится

09:43

Даже не Киев: какой город самый большой в Украине по площади, неожиданный ответВидео

09:28

Гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря: Тельцам пора действовать, Львам - спокойствие

Реклама
09:19

Родился в Киеве, писал песни Киркорову и Леонтьеву: в РФ умер известный поэт и актерВидео

08:56

Кто в ЕС инициировал предоставление Украине 90 млрд евро: Сибига раскрыл детали

08:40

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Партизаны парализовали ключевой ж/д узел снабжения РФ в районе Ростова-на-Дону

07:37

Оккупанты пересекли границу на Сумщине: в ВСУ подтвердили вывоз более 50-ти людей

06:30

Судьба подкинет сюрприз: какие знаки зодиака скоро притянут к себе деньги

05:23

Как быстро убрать шерсть с ковра: крутой трюк с пилочкой

04:36

Гороскоп на завтра 22 декабря: Близнецам - напряжение, Водолеям - счастье

03:29

Лучше обычной картошки: что такое батат и с чем его едят

02:30

Сенсационное открытие ученых: спутник в Солнечной системе может быть обитаемым

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять