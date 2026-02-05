США будут поставлять Украине оружие до конца войны, но не бесплатно - Уитакер

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заверил в предоставлении военной помощи Украине.

США гарантируют бесперебойное вооружение ВСУ

Ключевые тезисы Уитакера:

США продолжат поставлять Украине оружие

Поставки будут продолжаться до подписания мирного соглашения

Киев будет получать их через союзников в НАТО

США не прекратят вооружать Украину, пока война не будет завершена официальным мирным соглашением. Кроме систем ПВО, Киев продолжит получать наступательное вооружение через союзников по Альянсу. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в эфире телеканала Newsmax.

По его словам, Вашингтон продолжает активно продавать оружие странам НАТО, которые, в свою очередь, передают его украинской армии.

"Столько времени, сколько потребуется для заключения мирного соглашения, мы будем продолжать продавать наше оружие союзникам по НАТО, а они, в свою очередь, будут поставлять его в основном Украине", - сказал Уитакер.

Постпред США отметил, что военная помощь сейчас имеет два вектора. Поставки необходимы Украине для противовоздушной и противоракетной обороны, а также для получения наступательных вооружений, чтобы предотвратить оккупацию РФ.

Уитакер также подчеркнул важность единства внутри Альянса. По его словам, прочная коалиция и вооруженная Украина - это единственная гарантия того, что после завершения нынешней войны Европа не столкнется с новым актом агрессии.

"Потому что именно эта сила в конечном итоге станет гарантией мира, чтобы после завершения этой войны мы не столкнулись с новым вторжением на европейский континент", - подчеркнул постпред США.

Военная помощь Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Швеция планирует предоставить Украине большой пакет военной помощи, который будет включать средства ПВО, радары Saab, системы РЭБ, дроны для дальних ударов. Также обсуждается передача истребителей JAS 39 Gripen и ракет Meteor.

Великобритания подтвердила передачу Украине 13 систем противовоздушной обороны Raven и двух прототипов Gravehawk, еще несколько единиц Gravehawk прибудут в ближайшее время. Системы Raven предназначены для защиты от дронов, самолетов и вертолетов вблизи фронта.

Кроме этого, несмотря на рекордные морозы и массовые разрушения энергетики, Украина до сих пор не получила около 250 млн долларов, обещанных на закупку сжиженного газа и ремонт электростанций. Финансирование планировалось через USAID еще при администрации Байдена, но после ликвидации агентства деньги оказались в "подвешенном состоянии" из-за внутренних споров в Вашингтоне.

