Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Самолеты, системы ПВО и ракеты: детали новых пакетов Франции и ФРГ Украине

Алексей Тесля
28 января 2026, 21:24
49
Будут дополнительные поставки французских самолетов, ракет для систем ПВО и авиабомб.
Самолеты, системы ПВО и ракеты: детали новых пакетов Франции и ФРГ Украине
Франция передаст Украине новые самолеты / Коллаж: Главред, фото: ОП, wikipedia.org

Главное:

  • Будут новые поставки французских самолетов и ракет для систем ПВО
  • Германия вскоре передаст Украине новые системы ПВО IRIS-T

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 января, провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Конечно, обсудили, как усилить нашу энергетическую устойчивость. В ближайшее время Украина получит от Франции генераторы. Также в этом году будут дополнительные поставки французских самолетов, ракет для систем ПВО и авиабомб", - написал Зеленский в Telegram по результатам разговора.

видео дня

Кроме того, глава государства проинформировал французского коллегу о ситуации на фронте и российских потерях.

Самолет Мираж Mirage инфографика
/ Инфографика: Главред

Новый пакет помощи ФРГ: что известно

Посол Германии в Украине Хайко Томс анонсировал передачу немецкой стороной Украине новых комплексов ПВО. Он уточнил, что Германия также уже передала Украине девять систем противовоздушной обороны IRIS-T и вскоре ожидает поставки новых комплексов.

Кроме того, ожидается также передача немецкой стороной 33 мобильных теплоэлектростанций уже в ближайшее время.

"То, что происходит здесь каждую ночь, - это военные преступления. Это делается исключительно для террора гражданского населения. Вам сейчас нужна поддержка, и вы ее получите. Я считаю, что мы уже являемся крупнейшим партнером и в энергетическом секторе. Мы предоставляем не только генераторы или системы накопления энергии, а иногда и транспорт для ремонтных работ в энергетике. Теперь мы также передаем 33 мобильные электростанции - комбинированные теплоэлектростанции", - сказал посол в интервью "Суспильному".

ПВО Украины под давлением: возможна нехватка ракет

Украина может столкнуться с дефицитом средств противовоздушной обороны, сообщает Financial Times. Угроза усилится, если Россия продолжит или нарастит ракетные и дроновые атаки — в таком случае запасы ПВО будут расходоваться значительно быстрее. Дополнительным фактором риска стало замедление поставок из США: ракеты, закупаемые напрямую у производителей, поступают с перебоями и не в полном объёме.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.

Как сообщал Главред, Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал западных союзников решительно поддержать Украину перед холодами.

Читайте также:

Что известно о IRIS-T SLM

IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ПВО Владимир Зеленский Эммануэль Макрон IRIS-T
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия готовит новый массированный удар по Украине - украинцев предупредили об угрозе

Россия готовит новый массированный удар по Украине - украинцев предупредили об угрозе

21:36Война
Самолеты, системы ПВО и ракеты: детали новых пакетов Франции и ФРГ Украине

Самолеты, системы ПВО и ракеты: детали новых пакетов Франции и ФРГ Украине

21:24Украина
У Трампа анонсировали прямые переговоры Украины и РФ: назван спорный вопрос

У Трампа анонсировали прямые переговоры Украины и РФ: назван спорный вопрос

20:33Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Гороскоп на завтра 29 января: Тельцам - новое знакомство, Козерогам - отдых

Гороскоп на завтра 29 января: Тельцам - новое знакомство, Козерогам - отдых

Когда могут перестать отключать свет: названы сроки улучшения ситуации

Когда могут перестать отключать свет: названы сроки улучшения ситуации

Последние новости

21:36

Россия готовит новый массированный удар по Украине - украинцев предупредили об угрозе

21:28

"Очень больно": Андре Тан показал свой сгоревший в Херсоне магазин после "прилета"

21:24

Самолеты, системы ПВО и ракеты: детали новых пакетов Франции и ФРГ Украине

21:01

Новый график отключений для Ровенской области: когда не будет света 29 января

20:52

Новые графики отключений для Черкасс и области - когда не будет света 29 января

Отключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться УкраинеОтключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться Украине
20:34

Психологи назвали 11 неочевидных признаков, которые выдают низкий уровень IQ

20:33

У Трампа анонсировали прямые переговоры Украины и РФ: назван спорный вопросВидео

20:33

Какое ваше самое основное слово в жизни: месяц рождения открывает секрет

20:27

Свет будут отключать весь день: графики для Запорожской области на 29 января

Реклама
19:59

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятииВидео

19:37

Ученики могут не ходить на уроки христианской этики: при каком условии

19:33

Всего одна хитрость — и яичница будет идеальной: вкус удивит с первой вилкиВидео

19:31

МВД советует сделать запасы еды и воды - есть ли основания для паники

19:10

Есть все признаки российской подготовки к агрессии в Балтиимнение

18:55

Спустя 40 лет звезда фильма "Грязные танцы" вернется к своей роли

18:43

Отключение света 29 января: как будут действовать графики в четверг

18:38

Правовые вызовы подготовки к послевоенным выборам

18:33

Холод превращает украинцев в "монстров": что происходит с мозгом во время войныВидео

18:29

Худшее – впереди: в Раде назвали сроки осложнения ситуации в энергетике

18:12

Доллар внезапно полетел вниз: новый курс валют на 29 января

Реклама
17:54

Продвижение россиян на Харьковщине: в ВСУ ответили на заявления Герасимова

17:51

Эти знаки зодиака скоро сорвут джекпот: кто сказочно разбогатеет

17:36

"Беспомощное ничтожество": раскрыт сценарий полного краха режима Путина

17:34

Мобилизация по-новому: как будут вручать повестки и останутся ли ТЦК на блокпостах

17:13

Сияет ярче папы: дочь Максима Галкина покорила переменами во внешности

17:10

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

16:59

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с тестом за 51 секунду

16:58

Будет по 135 гривен за пачку: цены на востребованный продукт резко подскочат

16:30

Навсегда забыть о накипи: супербыстрый и безопасный метод очистки чайникаВидео

16:25

"После консультации с ангелами": известный украинский ведущий женился в СШАФото

16:23

"Девочка плакала и звала маму": что известно о погибших на КиевщинеФотоВидео

16:07

Посевной календарь на февраль 2026: лучшие дни для посева рассады и цветов

15:57

Автогражданка для УБД в 2026 году: новые правила, штрафы с камер и льготное оформление новости компании

15:40

"Ты не просто мой муж": Алена Омаргалиева публично обратилась к мужу-воину

15:33

Как открыть замерзшее авто и не сломать ручку: секрет, который должны знать всеВидео

15:29

"Это была самая страшная ночь": как погиб спасатель во время атаки на Киев

15:26

Встреча Зеленского и Путина в Москве - в Кремле сделали неожиданное заявлениеВидео

15:15

Легендарный жакет и внезапные вырезы: 5 трендов, которые стоит повторить в 2026

14:38

Ударит 24-градусный мороз: Украину накроет новая волна сильного похолодания

14:36

Туман, гололед и осадки: синоптики удивили прогнозом погоды на Полтавщине

Реклама
14:25

"Потеряла желание жить": умерла известная украинская актриса

14:09

В GTA и Need For Speed нашли украинскую музыку: что за треки

13:52

В Тернополе отменили общие графики отключения света – в чем причина

13:52

Нужно добавить один секретный ингредиент: рецепт сочного фарша для начинки

13:35

Почему 29 января нужно избегать острых инструментов: какой церковный праздник

13:24

Лунный календарь на февраль 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

12:49

Россия готовит атаку по ряду городов Украины: названы сроки массированного удара

12:49

Поражен склад дронов и нефтебаза: Силы обороны прицельно ударили по врагу

12:09

Ценники неожиданно изменили: в супермаркетах подешевели два базовых продукта

12:09

Токсичное материнство: фразы, которые запрещают детям быть счастливыми

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять