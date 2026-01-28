Самолеты, системы ПВО и ракеты: детали новых пакетов Франции и ФРГ Украине

Будут дополнительные поставки французских самолетов, ракет для систем ПВО и авиабомб.

Будут новые поставки французских самолетов и ракет для систем ПВО

Германия вскоре передаст Украине новые системы ПВО IRIS-T

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 января, провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Конечно, обсудили, как усилить нашу энергетическую устойчивость. В ближайшее время Украина получит от Франции генераторы. Также в этом году будут дополнительные поставки французских самолетов, ракет для систем ПВО и авиабомб", - написал Зеленский в Telegram по результатам разговора.

Кроме того, глава государства проинформировал французского коллегу о ситуации на фронте и российских потерях.

Новый пакет помощи ФРГ: что известно

Посол Германии в Украине Хайко Томс анонсировал передачу немецкой стороной Украине новых комплексов ПВО. Он уточнил, что Германия также уже передала Украине девять систем противовоздушной обороны IRIS-T и вскоре ожидает поставки новых комплексов.

Кроме того, ожидается также передача немецкой стороной 33 мобильных теплоэлектростанций уже в ближайшее время.

"То, что происходит здесь каждую ночь, - это военные преступления. Это делается исключительно для террора гражданского населения. Вам сейчас нужна поддержка, и вы ее получите. Я считаю, что мы уже являемся крупнейшим партнером и в энергетическом секторе. Мы предоставляем не только генераторы или системы накопления энергии, а иногда и транспорт для ремонтных работ в энергетике. Теперь мы также передаем 33 мобильные электростанции - комбинированные теплоэлектростанции", - сказал посол в интервью "Суспильному".

ПВО Украины под давлением: возможна нехватка ракет

Украина может столкнуться с дефицитом средств противовоздушной обороны, сообщает Financial Times. Угроза усилится, если Россия продолжит или нарастит ракетные и дроновые атаки — в таком случае запасы ПВО будут расходоваться значительно быстрее. Дополнительным фактором риска стало замедление поставок из США: ракеты, закупаемые напрямую у производителей, поступают с перебоями и не в полном объёме.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.

Как сообщал Главред, Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал западных союзников решительно поддержать Украину перед холодами.

Что известно о IRIS-T SLM IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году, пишет Википедия.

