Россияне оказались в окружении: Трегубов рассказал о ситуации под Купянском

Виталий Кирсанов
14 марта 2026, 18:05
Около двадцати российских военных находятся на территории разрушенного здания бывшей городской больницы в центре Купянска.
Кратко:

  • Подразделения россиян фактически оказались в окружении в Купянске
  • Российская сторона не может организовать для них подкрепление

В районе Купянска по-прежнему присутствует группировка российских войск. Об этом в эфире "24 Канала" сообщил спикер Группировки объединённых сил Виктор Трегубов.

По его словам, за последние сутки украинские военные зафиксировали 11 уникальных позывных противника. По приблизительным оценкам, речь может идти примерно о двадцати российских военных, которые находятся на территории разрушенного здания бывшей городской больницы в центре Купянска.

Трегубов отметил, что эти подразделения фактически оказались в окружении. По его словам, российская сторона не может не только организовать для них подкрепление, но даже довести новые инфильтрационные группы непосредственно до города.

Он также подчеркнул, что российская армия пытается проводить перегруппировку вдоль всей линии фронта, включая район Купянска, и, вероятно, продолжит попытки захватить город.

Однако сейчас российские подразделения находятся на определённом расстоянии от населённого пункта. Между их позициями и городом остаётся несколько километров, где расположены украинские силы и ряд населённых пунктов, удерживаемых ВСУ. По словам Трегубова, украинские военные уверенно удерживают плацдармы к северу и востоку от Купянска.

"Сейчас российские войска стоят на определенном расстоянии. И между ними и городом еще есть километры зоны безопасности и даже небольшие населенные пункты, где находятся украинские войска. Они, конечно, попытаются туда прорваться. Но что заставляет нас считать, что им это удастся?", – пояснил Трегубов.

Ситуация на границе

Комментируя ситуацию на приграничных территориях, представитель украинских сил также затронул попытки России создать так называемую "санитарную зону".

Как отметил Трегубов, Москва поставила такую задачу ещё несколько лет назад - сформировать буферную полосу глубиной около 20 километров, чтобы украинские средства поражения не могли достигать территорий Белгородской и Брянской областей.

Однако, по его мнению, эта концепция уже потеряла актуальность. Даже если представить, что подобная зона была бы создана, современные средства поражения позволяют наносить удары на гораздо большие расстояния.

Трегубов подчеркнул, что на практике российским войскам пока не удалось реализовать эту задачу даже частично. Несмотря на контроль над отдельными участками на границе, их продвижение остаётся минимальным.

В качестве примера он привёл ситуацию в Сумской области. По его словам, населённый пункт Грабовское, который контролируют российские силы, находится всего примерно в километре от границы.

Также он упомянул северную окраину города Волчанск - один из наиболее заметных успехов российской стороны на этом направлении. Однако и там расстояние от границы составляет около четырёх километров, что значительно меньше заявленной цели в 20 километров.

Ситуация на фронте – последние новости

Как писал Главред, войска страны-агрессора России активизировались в приграничных районах Сумской области, однако, по оценке украинских военных, достичь там долгосрочного успеха ей вряд ли удастся. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Кроме того, российские оккупационные войска проводят наступательные операции вдоль государственной границы Украины. Однако, вопреки заявлениям российских пропагандистов о наступлении на Сумы речи не идет. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

В то же время на государственной границе фиксируется расширение зон контроля российских войск — на карте появляются новые "красные зоны", охватывающие приграничные населенные пункты, которые переходят под оккупацию. По данным аналитиков DeepState, противник пытается расширить контроль в приграничных районах, дестабилизировать ситуацию и отвлечь украинские ресурсы.

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

война в Украине Купянск Виктор Трегубов война России и Украины Купянское направление Купянск-Узловой
