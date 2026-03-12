Российские войска вновь активизировали движение к границе: в ВСУ оценили риски

Российские войска пытаются продвинуться в приграничной зоне, чтобы ослабить главные участки фронта.

Российские войска активизируют удары в Сумской области / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Вражеская группировка "Север" активизировалась в Сумской области

Враг действует преимущественно в серых зонах без украинских войск

Россияне применяют дроны и авиаудары

Российская оккупационная армия активизировала действия в приграничной зоне Сумской области, но, по оценке украинских военных, не сможет достичь там долгосрочного успеха. Об этом сегодня, 11 марта, в эфире телеканала FREEДОМ заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Прошлые попытки прорыва

Он напомнил, что прошлым летом российские войска уже пытались прорвать оборону на Сумском направлении.

видео дня

"Они тогда очень активно наступали, приближались к областному центру (к Сумам, — ред.). Вероятно, планировали блицкриг. Но нашим войскам удалось остановить это продвижение российской группировки войск "Север" и отбросить их назад. Нашим войскам удалось освободить несколько населенных пунктов, деоккупировать территории и даже в некоторых локациях оттеснить российские войска на территорию РФ. То есть тот блицкриг не получился", — сказал Братчук.

Нынешние действия оккупантов

Сейчас оккупанты пытаются создать в приграничной Сумской области так называемую "буферную зону", двигаясь преимущественно в серую зону, где нет украинских войск, и нанося удары дронами и авиацией.

"Они сегодня демонстрируют эти движения. При этом россияне заходят в основном в серую зону, где нет физического присутствия наших войск. Но пытаются продвигаться уже непосредственно к нашим позициям. Активизировали удары дронами, авиацией", — отметил эксперт.

Оттягивание украинских сил

По его словам, оккупанты пытаются также оттянуть украинские силы из Донецкой и Запорожской областей, чтобы ослабить другие участки фронта.

"Они пытаются выманить некоторые наши части, чтобы наше командование не могло применять их на других направлениях фронта, которые сегодня более активны и более приоритетны для российского командования", — пояснил Братчук.

Что известно о Сумах / Инфографика: Главред

В то же время и российская группировка "Север" вынуждена перебрасывать резервы на другие участки фронта, поэтому широкомасштабного наступления на Северо-Слобожанском направлении они пока не могут вести.

"Поэтому оно просто не способно идти, атаковать широким фронтом на Северо-Слобожанском направлении. Но активность россиян в Сумской области будет продолжаться", — резюмировал спикер Украинской добровольческой армии.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, на государственной границе Украины фиксируется расширение зон контроля российских войск, а на карте появляются новые "красные зоны", охватывающие приграничные населенные пункты, которые переходят под оккупацию.

Кроме того, российские войска активизировали действия в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Основная цель таких операций — создание примерно 20-километровой "буферной зоны" вдоль украинско-российской границы. Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

Также Россия стремится взять под контроль Краматорск и Славянск в Донецкой области, что является одной из ключевых целей так называемой "специальной военной операции". Об этом в интервью 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Михаил "Депутат" Трач.

Читайте также:

О персоне: Сергей Братчук Сергей Братчук — украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

