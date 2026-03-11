Укр
  Дом и уют

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

Марина Иваненко
11 марта 2026, 21:57
Моль в кухонном шкафу может испортить все запасы. Как с помощью гвоздики и простых ингредиентов создать безопасное средство и навсегда избавиться от насекомых.
Как избавиться от пищевой моли?
Как избавиться от пищевой моли? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как избавиться от моли в доме
  • Как изготовить средство от моли дома

Пищевая моль может стать серьезной проблемой, ведь она быстро портит крупы, муку и сухофрукты. Использовать химические спреи там, где лежит еда, опасно для здоровья, поэтому лучше воспользоваться проверенным народным методом на основе гвоздики, соли и соды. Этот способ полностью безопасен, дешев и помогает избавиться от вредителей без лишней химии. Как приготовить такое средство, расскажет Главред.

Как изготовить отпугиватель для моли в домашних условиях

На канале "Секреты урожая" рассказывают о том, как создать отпугиватель для моли из средств, которые есть на каждой кухне. Для создания средства понадобится обычная пластиковая бутылка. Ее нужно разрезать на две части: нижнюю (стаканчик высотой около 10 см) и верхнюю с крышкой, которая будет служить колпаком. В верхней части нужно сделать много мелких отверстий ножом, чтобы воздух циркулировал. Важно делать это механически, не нагревая нож, чтобы избежать испарения вредных веществ из пластика.

В нижнюю часть бутылки засыпают смесь: одну столовую ложку соли и одну чайную ложку соды. Главный компонент — 7–10 бутонов сухой гвоздики. Несколько бутонов лучше раздавить прямо в смесь, чтобы эфирные масла начали выделяться интенсивнее. После этого конструкцию собирают, накрывая стаканчик конусом с дырочками, и ставят в глубину кухонного шкафа.

Видео о том, как защитить свой дом от моли, можно посмотреть здесь:

Как действует отпугиватель и почему его стоит использовать

Эффективность метода объясняется свойствами ингредиентов. Гвоздика содержит эвгенол — вещество, запах которого моль не выдерживает. Для человека этот аромат приятен, но для насекомых он становится раздражителем, заставляющим их покинуть территорию. Соль в этом составе работает как поглотитель влаги, создавая сухую среду, непригодную для развития личинок, а сода предотвращает появление плесени и помогает аромату специй сохраняться несколько месяцев.

Как защитить продукты от моли

Чтобы защита была максимально надежной, стоит добавить еще несколько простых действий. Крупы, принесенные из магазина, полезно положить в морозилку на сутки — это гарантированно уничтожит яйца вредителей, если они уже были внутри. Также сыпучие продукты лучше хранить в стеклянных банках или плотных контейнерах, поскольку заводские пакеты моль прогрызает очень легко. Такой комплексный подход вместе с гвоздичным отпугивателем навсегда решит проблему насекомых в кладовой.

Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая"

YouTube-канал "Секреты урожая" — это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, делая акцент на доступных методах подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Кроме практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, которые помогают огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искренней подаче и актуальным советам канал стал надежным помощником как для начинающих, так и для опытных хозяев.

