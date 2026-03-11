Придет почти летнее тепло: синоптики прогнозируют скачок температуры в Тернополе

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе в четверг
- Будет ли на дорогах гололедица
Погода в Тернопольской области в четверг, 12 марта, будет ясной. Ночью и утром на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Синоптики отмечают, что ветер завтра будет юго-восточного направления, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью по области будет колебаться от -2 до +3 градусов, местами до +7 градусов, а днем ожидается +13...+18 градусов.
В то же время по городу Тернополь ночью прогнозируется от -1 до +1 градуса, но днем температура поднимется до +15...+17 градусов.
Когда в Украину придет похолодание
Синоптик Наталья Диденко заявила, что сейчас в Украине настоящая весенняя и теплая погода, но уже на следующей неделе ожидается некоторое похолодание.
По ее словам, с 17 марта ожидается понижение температуры воздуха.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорят, что погода в Украине 12 марта будет солнечной и теплой. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях, а самая низкая температура ожидается в Черниговской и Сумской областях.
В четверг, 12 марта, в Ровенской области ожидается по-весеннему теплая погода. По данным синоптиков, прогнозируется переменная облачность, осадков не будет.
В Житомирской области также будет царить по-настоящему весенняя погода. Так, ночь в Житомире будет прохладной, с температурой от +1 до -1 градуса, однако утро быстро перейдет в теплый и солнечный день.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
