'Ожидается понижение температуры': синоптик назвала точную дату похолодания в Украине

Вы узнаете:
- Прогноз погоды от Натальи Диденко
- Прогноз погоды от Укргидрометцентр
В Украине продолжается настоящая весенняя теплая погода, но уже на следующей неделе ожидается некоторое похолодание. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
"Перспектива. 17 марта ожидается понижение температуры воздуха", - сообщила она.видео дня
Завтра же, 12 марта, в Украине снова антициклон и снова много солнца.
"Максимальная температура воздуха завтра в большинстве областей +12...+18 градусов!" - порадовала она прогнозом.
В Киеве 12 марта будет солнечно, сухо и тепло, говорит Наталья Диденко. Температура воздуха поднимется до +15 градусов.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Стоит отметить, что согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, температура воздуха ближайшей ночью местами может опуститься до 0 градусов по Цельсию.
При этом средняя температура воздуха 12 марта ожидается ночью - около 3°C, а днем - около 13°C. В Карпатах и на побережье морей 12-14 марта ожидается 8-13°C.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Тернопольской области 10-11 марта ожидается ясная, без осадков погода. Ночью и утром на отдельных участках возможно обледенение дорог.
Кроме того, в среду, 11 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. День будет теплым и солнечным. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Напомним, что погода в Украине постепенно становится теплее и солнечнее. Дневная температура повышается до 7–10º. На этой неделе, до 13 марта, ожидается дальнейшее потепление, ночи будут уже без морозов, возможен утренний туман, который быстро рассеется.
Читайте также:
- Антициклон принес настоящую весну на Житомирщину: когда ожидается самый теплый день
- Температура взлетит почти до +20°: когда Львовскую область накроет потепление
- В Днепр идет тепло: что покажут столбики термометров в ближайшие дни
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред