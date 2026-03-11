'Ожидается понижение температуры': синоптик назвала точную дату похолодания в Украине

Максимальная температура воздуха 12 марта в большинстве областей +12...+18 градусов.

Синоптик назвала точную дату похолодания в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pixabay

Вы узнаете:

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Прогноз погоды от Укргидрометцентр

В Украине продолжается настоящая весенняя теплая погода, но уже на следующей неделе ожидается некоторое похолодание. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Перспектива. 17 марта ожидается понижение температуры воздуха", - сообщила она. видео дня

Завтра же, 12 марта, в Украине снова антициклон и снова много солнца.

"Максимальная температура воздуха завтра в большинстве областей +12...+18 градусов!" - порадовала она прогнозом.

В Киеве 12 марта будет солнечно, сухо и тепло, говорит Наталья Диденко. Температура воздуха поднимется до +15 градусов.

Фото: facebook.com/tala.didenko

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Стоит отметить, что согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, температура воздуха ближайшей ночью местами может опуститься до 0 градусов по Цельсию.

При этом средняя температура воздуха 12 марта ожидается ночью - около 3°C, а днем - около 13°C. В Карпатах и на побережье морей 12-14 марта ожидается 8-13°C.

Фото: meteo.gov.ua

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Тернопольской области 10-11 марта ожидается ясная, без осадков погода. Ночью и утром на отдельных участках возможно обледенение дорог.

Кроме того, в среду, 11 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. День будет теплым и солнечным. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Напомним, что погода в Украине постепенно становится теплее и солнечнее. Дневная температура повышается до 7–10º. На этой неделе, до 13 марта, ожидается дальнейшее потепление, ночи будут уже без морозов, возможен утренний туман, который быстро рассеется.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

