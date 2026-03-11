Укр
Что происходит, когда пассажир падает за борт: признание экипажа

Константин Пономарев
11 марта 2026, 13:09
Падение за борт круизного лайнера может закончиться трагедией. Стало известно, почему в большинстве случаев людей не удается вернуть на корабль.
Сотрудница круизного лайнера Люси поделилась подробностями своей работы
Сотрудница круизного лайнера Люси поделилась подробностями своей работы / Коллаж Главред, фото: instagram.com/cruisingascrew

Вы узнаете:

  • Почему падение с лайнера сравнивают с ударом о бетон
  • Что чувствует человек в первые минуты в воде
  • Какие действия могут увеличить шанс на спасение

Круизные путешествия часто ассоциируются с отдыхом, роскошью и беззаботными днями в открытом море. Но сотрудница круизного лайнера Люси, работающая в индустрии морских путешествий, решила рассказать о реальности, о которой редко говорят вслух. По ее словам, падение человека за борт почти всегда заканчивается трагически.

В одном из своих видео на YouTube она разобрала реальные случаи и объяснила, почему подобные происшествия происходят чаще, чем кажется. Эксперт также отметила, что большинство падений не являются случайностью, ведь взрослый человек практически не может просто споткнуться и перелететь через ограждение. Чаще всего этому предшествуют опасные действия рядом с перилами или потеря контроля, нередко связанная с употреблением алкоголя.

видео дня

Почему падение в море настолько опасно

По словам работницы лайнера, падение с большой высоты в воду может оказаться не менее опасным, чем удар о твердую поверхность. Скорость падения достигает примерно 40 миль в час (64 км в час), и человек может получить серьезные травмы еще до того, как окажется в воде.

Даже если человек пережил удар, то он сталкивается с дезориентацией. Огромное судно продолжает движение, а человека в воде очень легко потерять из виду. Если никто не заметил момент падения, поисковая операция может начаться слишком поздно.

Почему людей так трудно найти в океане

Океан делает поиск человека чрезвычайно сложным. По словам Люси, достаточно доли секунды, чтобы потерять человека из поля зрения, особенно ночью или при плохой погоде.

Эксперт отметила, что большинство падений не являются случайностью
Эксперт отметила, что большинство падений не являются случайностью / Фото: instagram.com/cruisingascrew

Именно поэтому свидетелям происшествия советуют не отводить взгляд от человека и сразу же сообщать экипажу. Также важно бросать спасательные круги, ведь яркие оранжевые кольца дрейфуют по течению и помогают определить направление, в котором уносит пострадавшего.

Что делать, если человек оказался в воде

Если человек все-таки оказался в море, то самое важное попытаться контролировать дыхание и сердцебиение. Это крайне сложно из-за выброса адреналина и паники, но спокойствие может увеличить шансы на выживание.

Тем не менее, бывшая сотрудница круизной индустрии признает, что статистика остается пугающей. По ее словам, примерно в 90% случаев люди, упавшие за борт, уже не возвращаются на судно.

В видео бывшая сотрудница круизного лайнера рассказывает правду о жизни на корабле:

Об источнике: YouTube-канал "CruisingAsCrew"

Cruising As Crew - YouTube-канал о жизни и работе на круизных лайнерах, который ведёт бывший член экипажа Люси. На канале публикуются видео о реальной стороне работы на кораблях: зарплаты и условия труда, советы для тех, кто хочет устроиться в круизную индустрию, а также истории и инсайдерские факты о жизни экипажа за кулисами туристических круизов.

