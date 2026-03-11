'Это самый большой риск': Зеленский объяснил, из-за чего может разгореться Третья мировая

Президент подчеркнул, что эскалация в Иране может иметь глобальные последствия.

Зеленский назвал, из-за чего может начаться Третья мировая война / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Россия и Иран усиливают дронную угрозу

Зеленский предупреждает о риске мировой войны

США просят Украину помочь противодействовать дронам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что усиление военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном, в частности в сфере производства ударных дронов, создает серьезную опасность для международной безопасности и может стать предпосылкой к Третьей мировой войне.

Об этом глава государства рассказал в интервью ирландскому журналисту Каолану Робертсону, пишет ТСН.

По словам Зеленского, украинская разведка фиксирует российские комплектующие в дронах "Шахед", которые Москва активно применяет в войне против Украины. В начале полномасштабного вторжения РФ массово использовала иранские беспилотники, а сейчас Тегеран распространяет эти технологии на другие регионы, в частности на Ближний Восток, где атакует американские базы.

Президент подчеркнул, что дальнейшая эскалация может иметь катастрофические последствия для всего мира.

"Это самый большой риск, который мир имеет сегодня. Если войну на Ближнем Востоке не остановить, это может привести к долгой войне или даже мировой войне", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что конфликт может резко обостриться, если его не сдержать в ближайшее время.

"Я не вижу коротких операций. Если это не остановится до осени, это может перерасти в длительную войну", - подчеркнул президент.

Иранские "Шахеды" остаются одной из самых сложных угроз даже для США, которые имеют развитые системы ПВО. Именно поэтому Вашингтон обратился к Киеву с просьбой предоставить специалистов для усиления защиты от дронов. Зеленский подтвердил, что Украина откликнулась на этот запрос.

Как Россия может использовать войну в Иране - мнение эксперта

Как писал Главред, реальный эффект для Москвы от войны в Иране в значительной степени будет зависеть от того, насколько продолжительным будет конфликт и затронет ли он энергетическую инфраструктуру региона. Об этом заявил руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, подобная эскалация на Ближнем Востоке фактически является давним желанием Кремля, однако масштаб выгоды для России будет определяться продолжительностью войны.

Эксперт пояснил, что если операция завершится в течение примерно месяца, уже в марте, сценарии с резким и длительным ростом цен на нефть не оправдаются. В то же время, чем дольше будет длиться конфликт и чем выше будут цены, тем сильнее может стать их дальнейшее падение.

Украина отправила экспертов по дронам для защиты баз США - что известно

Президент Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times сообщил, что Украина направила беспилотники-перехватчики и группу экспертов по дронам для защиты американских военных баз в Иордании.

"Мы отреагировали немедленно. Я сказал: да, конечно, мы отправим наших специалистов", - сказал глава государства.

Белый дом не ответил на вопрос о том, обращались ли Соединенные Штаты за помощью к Украине.

NYT отмечает, что Киев надеется заработать очки в переговорах о мире при посредничестве США. В то же время отношения остаются напряженными. В четверг президент Трамп вновь заявил, что считает Зеленского препятствием для мирного соглашения, а не президента России Владимира Путина.

