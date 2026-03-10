Ракеты для Patriot "уходят": Bloomberg о неожиданном дефиците ПВО для Украины

Главное:
- Украина уже получила около 600 ракет PAC-3
- Если напряжённость на Ближнем Востоке сохранится, дефицит ракет ПВО усилиться
Украина может столкнуться с нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны из-за растущего спроса на такие боеприпасы в других регионах мира.
По данным Bloomberg, активные боевые действия на Ближнем Востоке привели к массовому использованию ракет-перехватчиков для комплексов Patriot missile system, что сократило их глобальные запасы.
Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина уже получила около 600 ракет PAC-3, однако они используются главным образом для перехвата российских баллистических и крылатых ракет, включая Кинжал. При этом расход таких боеприпасов в других конфликтах происходит очень быстро, что может усложнить дальнейшие поставки.
Эксперты предупреждают: если напряжённость на Ближнем Востоке сохранится, дефицит ракет ПВО может усилиться, поскольку многие западные страны уже частично исчерпали свои запасы, поддерживая Украину. В таких условиях Киеву приходится искать баланс между импортом вооружений и развитием собственного оборонного производства.
Украина может столкнуться с нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны. Как отмечает Financial Times, риск дефицита возрастёт, если Россия сохранит нынешнюю интенсивность или усилит ракетные и дроновые атаки — в таком случае запасы перехватчиков будут расходоваться значительно быстрее.
Дополнительной проблемой остаются поставки из США. Боеприпасы, которые закупаются напрямую у производителей, поступают медленно и не всегда в необходимых объёмах, что создаёт дополнительное давление на украинскую систему ПВО.
Ранее сообщалось о том, что Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.
Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.
Как сообщал Главред, Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал западных союзников решительно поддержать Украину перед холодами.
