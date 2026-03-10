Точно не 'маменькин сынок': как по-украински назвать такого мужчину

Вы узнаете:
- Как по-украински назвать "маменькин сынок"
- Откуда происходят такие слова, как "мазун" или "пестун"
Использование выражения "маменькин сынок" в повседневной речи является распространенным русизмом. Несмотря на то, что фраза иронично указывает на избалованного и зависимого от матери взрослого мужчину, украинский язык имеет свои соответствия. Об этом рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в видео в TikTok.
Виктория Хмельницкая советует использовать слова, которые веками существовали в украинском языке для характеристики избалованных мальчиков:
- Мамий - едва ли не самый прямой и точный синоним.
- Мазий - слово, намекающее на "мазаность", то есть избалованность, беспомощность во взрослом мире.
- Мазун / Мазунчик - эти существительные происходят от глагола "мазать" в значении "ласкать", "чрезмерно баловать".
- Пестун / Пестунчик - слово, указывающее на человека, которого постоянно "лелеяли" (воспитывали, заботились, ухаживали).
Смотрите видео о том, как сказать "маменькин сынок" на украинском языке:
@vikakhmelnytska#українськамова#антисуржик#барвистаукраїнська#мова#гуморукраїнською♬ оригинальный звук - Вика Хмельницкая
Для того, чтобы подчеркнуть глубину проблемы, языковед предлагает использовать и другие описательные конструкции:
- Выхоженный парень - это тот, кого "выхоживали", лелеяли в тепличных условиях, оберегая от любых жизненных трудностей.
- Избалованный юноша - литературный вариант, который четко указывает на результат неправильного воспитания.
Как сообщал Главред, фразу "кто с мечом придет, от меча и погибнет" часто приписывают князю Александру Невскому, однако ее истинное происхождение - библейское. В Евангелии от Матфея Иисус говорит: "... все, кто возьмет меч, от меча и погибнут".
Также стоит обратить внимание на глагол "представлять", который нередко употребляют неправильно как кальку с русского языка. В современном украинском языке считаются правильными только два варианта его употребления.
В украинском языке выражение "идти навстречу" следует использовать только в буквальном смысле – движение в сторону кого-то. Для переносного смысла, когда речь идет о помощи или понимании, лучше применять слова типа посодействовать, помочь, пойти на уступки.
О персоне: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
