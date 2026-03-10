Точно не 'маменькин сынок': как по-украински назвать такого мужчину

Известный языковед Виктория Хмельницкая подобрала подборку точных слов, которыми наши предки характеризовали избалованных юношей.

Как по-украински сказать "маменькин сынок" / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скріншот з відео в TikTok

Вы узнаете:

Использование выражения "маменькин сынок" в повседневной речи является распространенным русизмом. Несмотря на то, что фраза иронично указывает на избалованного и зависимого от матери взрослого мужчину, украинский язык имеет свои соответствия. Об этом рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в видео в TikTok.

Виктория Хмельницкая советует использовать слова, которые веками существовали в украинском языке для характеристики избалованных мальчиков:

Мамий - едва ли не самый прямой и точный синоним.

- едва ли не самый прямой и точный синоним. Мазий - слово, намекающее на "мазаность", то есть избалованность, беспомощность во взрослом мире.

- слово, намекающее на "мазаность", то есть избалованность, беспомощность во взрослом мире. Мазун / Мазунчик - эти существительные происходят от глагола "мазать" в значении "ласкать", "чрезмерно баловать".

- эти существительные происходят от глагола "мазать" в значении "ласкать", "чрезмерно баловать". Пестун / Пестунчик - слово, указывающее на человека, которого постоянно "лелеяли" (воспитывали, заботились, ухаживали).

Для того, чтобы подчеркнуть глубину проблемы, языковед предлагает использовать и другие описательные конструкции:

Выхоженный парень - это тот, кого "выхоживали", лелеяли в тепличных условиях, оберегая от любых жизненных трудностей. Избалованный юноша - литературный вариант, который четко указывает на результат неправильного воспитания.

О персоне: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

