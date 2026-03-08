Крымскотатарский след: какие привычные украинские слова имеют тюркские корни

Вы узнаете:
В соцсетях набирает популярность видео крымскотатарского блогера и исследователя Эскендера, который рассказал о тюркских заимствованиях в украинском языке. Автор отмечает, что многие слова, которые украинцы воспринимают как исконно свои, на самом деле имеют крымскотатарское или, шире, тюркское происхождение.
В ролике, опубликованном в TikTok на странице codexcrimaeanicus, Эскендер объясняет, что тюркизмы настолько органично укоренились в украинской повседневной лексике, что большинство носителей языка даже не задумывается над их происхождением. По его словам, каждое такое слово — это мостик между культурами и часть общей истории народов, которые веками жили рядом, пишет Oboz.ua.
Какие слова имеют тюркские корни
В видео автор разбирает самые известные примеры, которые совпадают и по звучанию, и по значению:
- килим - kilim
- арбуз - qavun
- тыква - qarpiz
- табак - tutun
- туман - tuman
- аист - leylek
- кофе - qahve
- базар - bazar
- казак - qazaq
- площадь - maydan
- спичка - sernik
- торба - torba
Эскендер признается, что исследование происхождения слов - его любимое занятие, а подобные параллели помогают лучше понять культурные связи между украинцами и крымскими татарами.
В комментариях под видео пользователи активно делятся впечатлениями. Многие отмечают, что знали о заимствованиях вроде "базар" или "кавун", но некоторые слова стали настоящим открытием.
Смотрите ролик об украинских словах, которые очень похожи на крымско-татарские:
@codexcrimaeanicus
Украинские слова, очень похожие на крымскотатарские. Они есть, их немало! Это тюркизмы, слова тюркского происхождения, которые настолько прочно закрепились в украинском языке, что мы даже не задумываемся об их корнях. Каждое такое слово объединяет разные культуры, несет за собой интересную историю. Некоторые слова, которым приписывают тюркское происхождение, на самом деле имеют арабские или персидские корни — "кава", например, или "майдан". Исследовать происхождение слов – мое самое любимое занятие! Пролистал несколько турецких и один семитомный украинский словари, чтобы разобрать для этого выпуска самые популярные тюркизмы – надеюсь, заслужил вашу лайку и репост? Напишите в комментариях тюркизмы, которые вы знаете, а о которых я забыл, пожалуйста, поищем их корни вместе! #qirim #qirimtatar #крым #крымскотатарский #crimea #crimeantatar♬ original sound - Eskender
