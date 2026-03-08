Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Крымскотатарский след: какие привычные украинские слова имеют тюркские корни

Дарья Пшеничник
8 марта 2026, 18:33
Эксперт разобрал самые популярные тюркизмы, которые не только похожи по звучанию, но и имеют одинаковое значение.
Крымскотатарский след: какие привычные украинские слова имеют тюркские корни
Украинские слова, которые очень похожи на крымскотатарские / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia, скриншот

Вы узнаете:

  • Какие привычныенам слова имеют тюркские корни
  • Какие украинские слова совпадают с крымскотатарскими

видео дня

В соцсетях набирает популярность видео крымскотатарского блогера и исследователя Эскендера, который рассказал о тюркских заимствованиях в украинском языке. Автор отмечает, что многие слова, которые украинцы воспринимают как исконно свои, на самом деле имеют крымскотатарское или, шире, тюркское происхождение.

В ролике, опубликованном в TikTok на странице codexcrimaeanicus, Эскендер объясняет, что тюркизмы настолько органично укоренились в украинской повседневной лексике, что большинство носителей языка даже не задумывается над их происхождением. По его словам, каждое такое слово — это мостик между культурами и часть общей истории народов, которые веками жили рядом, пишет Oboz.ua.

Какие слова имеют тюркские корни

В видео автор разбирает самые известные примеры, которые совпадают и по звучанию, и по значению:

  • килим - kilim
  • арбуз - qavun
  • тыква - qarpiz
  • табак - tutun
  • туман - tuman
  • аист - leylek
  • кофе - qahve
  • базар - bazar
  • казак - qazaq
  • площадь - maydan
  • спичка - sernik
  • торба - torba

Эскендер признается, что исследование происхождения слов - его любимое занятие, а подобные параллели помогают лучше понять культурные связи между украинцами и крымскими татарами.

В комментариях под видео пользователи активно делятся впечатлениями. Многие отмечают, что знали о заимствованиях вроде "базар" или "кавун", но некоторые слова стали настоящим открытием.

Смотрите ролик об украинских словах, которые очень похожи на крымско-татарские:

@codexcrimaeanicus

Украинские слова, очень похожие на крымскотатарские. Они есть, их немало! Это тюркизмы, слова тюркского происхождения, которые настолько прочно закрепились в украинском языке, что мы даже не задумываемся об их корнях. Каждое такое слово объединяет разные культуры, несет за собой интересную историю. Некоторые слова, которым приписывают тюркское происхождение, на самом деле имеют арабские или персидские корни — "кава", например, или "майдан". Исследовать происхождение слов – мое самое любимое занятие! Пролистал несколько турецких и один семитомный украинский словари, чтобы разобрать для этого выпуска самые популярные тюркизмы – надеюсь, заслужил вашу лайку и репост? Напишите в комментариях тюркизмы, которые вы знаете, а о которых я забыл, пожалуйста, поищем их корни вместе! #qirim #qirimtatar #крым #крымскотатарский #crimea #crimeantatar

♬ original sound - Eskender

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык крымские татары интересные новости культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Фицо шантажирует Украину из-за кредита ЕС: грозит "перенять эстафету" от Орбана

Фицо шантажирует Украину из-за кредита ЕС: грозит "перенять эстафету" от Орбана

19:30Украина
Есть повреждения и потери: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

Есть повреждения и потери: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

18:31Украина
Влупит +17: какая будет погода в ближайшее время

Влупит +17: какая будет погода в ближайшее время

18:13Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

Последние новости

20:35

Гороскоп на завтра 9 марта: Девам - хорошие новости, Скорпионам - проблема

20:35

Зачем выносить подушки и одеяла на улицу в марте: простой лайфхак удивил многих

20:14

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикосаВидео

20:08

Как правильно сушить волосы: ошибки, которых лучше избегать

19:53

Почему Путина сливает собственное окружение: Эйдман раскрыл причинумнение

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
19:30

Фицо шантажирует Украину из-за кредита ЕС: грозит "перенять эстафету" от Орбана

19:02

Потепление в Житомирской области: синоптики предупредили о резком скачке температуры

18:33

Крымскотатарский след: какие привычные украинские слова имеют тюркские корни

18:31

Есть повреждения и потери: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

Реклама
18:13

Влупит +17: какая будет погода в ближайшее время

18:12

Что будет с человеком, если он будет лгать: священник назвал последствия

17:43

Украина – Швеция: сборная столкнулась с кадровыми проблемами, кто не сыграет

17:28

"Военная мафия": МИД ответил на истерику Сийярто из-за похищенных денег Ощадбанка

17:15

Melovin высказался об изменах в отношениях с экс-женихом: "Будет ли парень"

17:04

Украина направит специалистов на Ближний Восток: Зеленский раскрыл цель миссии

16:51

Вырастут действительно крупные клубни: чем стоит обработать картофель перед посадкой

16:27

ВСУ освободили более 400 километров территорий: Зеленский назвал направление

16:06

Долгожданное потепление придет в Днепр: когда будут самые теплые дни недели

15:53

Горсть опилок — и корни как в джунглях: метод, который удивил огородников

15:47

Что нельзя делать на Сорок святых: запреты в праздник 9 марта

Реклама
15:27

РФ готовит весеннее наступление: Зеленский раскрыл, какие города являются целью врага

15:01

Ситуация на Ближнем Востоке меняет правила: эксперт раскрыл риски для Украины

14:33

Украину накрывает весеннее потепление: где будет теплее всего

14:27

Международный женский день: как звезды поздравляют с 8 марта

14:17

Монстр из тропиков: в Индонезии поймали самую длинную змею в историиВидео

14:03

В Эйфелевой башне есть секретная комната на высоте 285 метров: зачем она нужна

12:51

Кто получает наибольшую выгоду от войны на Ближнем Востоке: Туск назвал страну

12:29

Китайский гороскоп на завтра, 9 марта: Крысам - ссоры, Кроликам - проблемы

12:19

Там было 200 пассажиров: РФ ударила по поезду под СумамиФото

12:10

Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 марта

11:57

Заморозки ни при чем: что на самом деле уничтожает урожай абрикосов

11:53

Переговоры не понадобятся: Трамп назвал жесткое условие завершения войны в Иране

11:52

Путин опозорился неудачными дублями поздравления с 8 марта

11:12

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 марта

10:57

Будет почти +20 градусов: синоптики удивили внезапным изменением погоды

10:32

"Сегодня будут переговоры": важное заявление Зеленского об атаках РФ

10:14

Что означают наклейки на бананах: секретные коды, которые стоит знать

09:58

Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

09:49

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 марта: Овнам - перемены, Ракам - выгода

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 марта (обновляется)

Реклама
09:00

Валютный рынок Украины: чего ожидать с 9 по 15 марта

08:59

Командование отдало приказ: элитные войска РФ выведены с Покровского направления

08:53

Гороскоп Таро на завтра 9 марта: Ракам - оставаться собой, Девам - план на будущее

08:40

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Водолеям - скандал, Львам поможет интуиция

08:40

Двух слов связать не может: дочь Лорак высмеяли за поведение

08:22

Андрусив о топливной панике: цены растут, но государство может это остановитьмнение

08:18

Карта Deep State онлайн за 8 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

"Никаких оснований так считать": Трамп ответил, видит ли он помощь России Ирану

08:07

Что будут носить весной 2026 года: главные тенденции модной обуви

07:52

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять