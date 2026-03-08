Переговоры не понадобятся: Трамп назвал жесткое условие завершения войны в Иране

Отсутствие конкретики в ответе Трампа затрудняет определение его политической цели в этом конфликте.

Трамп поставил жесткое условие для окончания войны с Ираном / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, freepik

Главное из новости:

Трамп отверг любые переговоры с Ираном

США не будут привлекать курдов к операции

Разведка предупреждает о возможных атаках Ирана на США

Президент США Дональд Трамп резко обозначил границы возможного завершения американской военной операции против Ирана, заявив журналистам, что не видит смысла в переговорах с Тегераном и допускает сценарий, при котором конфликт завершится только после полного уничтожения иранских военных структур и политического руководства. Об этом сообщает The Guardian.

Выступая на борту самолета Air Force One, Трамп заявил, что дипломатический путь может стать излишним, если Иран утратит способность к сопротивлению.

"Безоговорочная капитуляция. Это произойдет, когда они сдадутся или когда больше не смогут воевать, и некому будет это сделать – такое тоже может случиться", – подчеркнул он.

Президент также предположил, что в определенный момент в Тегеране может просто не остаться тех, кто способен объявить о капитуляции.

Аналитики отмечают, что такая риторика только усиливает неопределенность в отношении реальных политических целей Вашингтона: Белый дом не объясняет, каких конкретных уступок он ожидает от Ирана и планирует ли влиять на формирование нового руководства страны в случае смены власти.

Параллельно Трамп подтвердил, что США отказались от идеи привлечь курдские силы к возможному вторжению. Он признал, что такой шаг только обострил бы ситуацию, несмотря на то, что в Вашингтоне обсуждали возможность использования курдов, вооруженных ЦРУ. Президент подчеркнул: "Я не хочу, чтобы курды вторглись", добавив, что война уже слишком сложна, чтобы втягивать в нее дополнительных участников.

Между тем в США временно приостановили публикацию федерального бюллетеня по безопасности, который должен был предупреждать о повышенной угрозе в связи с эскалацией конфликта. В то же время последняя оценка американской разведки свидетельствует, что Иран и его союзники "вероятно" могут готовить целенаправленные атаки против Соединенных Штатов.

Поможет ли РФ конфликт на Ближнем Востоке

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар считает, что военная кампания США против Ирана и возможное повышение цен на нефть не решат экономических проблем России.

По его словам, даже при временных скачках стоимости энергоресурсов Москва вряд ли получит значительные сверхприбыли.

"Таким ценовым всплеском Россия своих проблем не решит", - подчеркнул он.

Политическая система Ирана / Инфографика: Главред

Война США и Израиля против Ирана - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп внезапно набросился на корреспондента из-за неудобного вопроса. Ему не понравилась тема, касавшаяся Путина и Ирана.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что есть информация о российской помощи иранскому режиму, в частности сообщения, что россияне предоставляют разведданные режиму в Иране, чтобы корректировать удары по американцам.

Накануне Дональд Трамп сообщил о возможности нанесения серьезного удара по Ирану, что может привести к полному разрушению районов и уничтожению определенных групп людей, которые до сих пор не рассматривались как цели.

Об источнике: The Guardian "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году изменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

