Большие столбы огня в небе: дроны атаковали ключевое звено нефтяной логистики РФ

В ночь на 8 марта в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Минобороны РФ сообщило о якобы сбитых 72 украинских беспилотниках над 5 областями России, Краснодарским краем, временно оккупированным Крымом и Азовским морем.
В то же время украинские аналитики КиберБорошно уже узнали о последствиях украинской атаки. Они сообщили, что БПЛА Сил обороны Украины поразили ЛВДС "Армавир".
Речь идет о узловом объекте трубопроводной логистики нефтепродуктов, где топливо перекачивается по магистральному трубопроводу, накапливается в резервуарном парке и отгружается по железной дороге.
"Поражение такого узла влияет сразу на несколько элементов системы: может нарушить работу участка трубопровода и уменьшить объемы перекачки, создать дефицит в резервуарном буфере и остановить железнодорожный налив, через который топливо распределяется дальше по регионам", - говорится в сообщении.
Аналитики отметили, что ЛВДС является одним из звеньев энергетической цепи, поэтому ее повреждение влияет не на отдельный объект, а на всю систему транспортировки нефтепродуктов на этом участке.
Главред писал, что по словам президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперта по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаила Гончара, украинские удары по энергетической инфраструктуре России уже приводят к локальным блэкаутам в определенных регионах.
При наличии необходимых средств поражения случаи блэкаутов в России могут становиться более частыми. Массовое прорывание ПВО противника способно привести к серьезным поражениям, однако для этого необходимо существенно ослабить противовоздушную оборону.
Напомним, Главред писал, что в результате атаки дронов на Новороссийскую бухту под удар попала средняя надстройка фрегата России "Адмирал Эссен", который периодически атакует Украину "Калибрами".
Ранее Силы обороны Украины поразили передовой пункт управления дивизии, ряд логистических объектов и живую силу РФ. Соответствующие удары были нанесены на фоне снижения наступательного потенциала оккупантов.
Накануне стало известно, что в станице Новоминская Каневского района произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе "Албашнефть" в результате налета украинских дронов.
