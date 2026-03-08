Большие столбы огня в небе: дроны атаковали ключевое звено нефтяной логистики РФ

На юге России теперь могут возникнуть проблемы с системой транспортировки нефтепродуктов.

https://glavred.info/world/bolshie-stolby-ognya-v-nebe-drony-atakovali-klyuchevoe-zveno-neftyanoy-logistiki-rf-10747052.html Ссылка скопирована

Последствия атаки на Краснодарский край / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/kiber_boroshno

Главное:

Россию ночью атаковало более полусотни дронов

В Краснодарском крае под удар попал ЛВДС Армавир

Украинский удар может повлиять на перекачку топлива на узле

В ночь на 8 марта в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Минобороны РФ сообщило о якобы сбитых 72 украинских беспилотниках над 5 областями России, Краснодарским краем, временно оккупированным Крымом и Азовским морем.

В то же время украинские аналитики КиберБорошно уже узнали о последствиях украинской атаки. Они сообщили, что БПЛА Сил обороны Украины поразили ЛВДС "Армавир".

видео дня

Речь идет о узловом объекте трубопроводной логистики нефтепродуктов, где топливо перекачивается по магистральному трубопроводу, накапливается в резервуарном парке и отгружается по железной дороге.

"Поражение такого узла влияет сразу на несколько элементов системы: может нарушить работу участка трубопровода и уменьшить объемы перекачки, создать дефицит в резервуарном буфере и остановить железнодорожный налив, через который топливо распределяется дальше по регионам", - говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что ЛВДС является одним из звеньев энергетической цепи, поэтому ее повреждение влияет не на отдельный объект, а на всю систему транспортировки нефтепродуктов на этом участке.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео атаки дронов на Краснодарский край:

Может ли Украина с помощью дронов устроить блэкаут в РФ - мнение эксперта

Главред писал, что по словам президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперта по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаила Гончара, украинские удары по энергетической инфраструктуре России уже приводят к локальным блэкаутам в определенных регионах.

При наличии необходимых средств поражения случаи блэкаутов в России могут становиться более частыми. Массовое прорывание ПВО противника способно привести к серьезным поражениям, однако для этого необходимо существенно ослабить противовоздушную оборону.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в результате атаки дронов на Новороссийскую бухту под удар попала средняя надстройка фрегата России "Адмирал Эссен", который периодически атакует Украину "Калибрами".

Ракета Калибр / Инфографика: Главред

Ранее Силы обороны Украины поразили передовой пункт управления дивизии, ряд логистических объектов и живую силу РФ. Соответствующие удары были нанесены на фоне снижения наступательного потенциала оккупантов.

Накануне стало известно, что в станице Новоминская Каневского района произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе "Албашнефть" в результате налета украинских дронов.

Другие новости:

Об источнике: КиберБорошно Cyber Boroshno Digital (КиберБорошно) — это компания, специализирующаяся на цифровых услугах, в частности в сфере маркетинга и IT. Разрабатывает продукты, которые вносят важный вклад в укрепление защиты Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред