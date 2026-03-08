Укр
Валютный рынок Украины: чего ожидать с 9 по 15 марта

Тарас Лесовой
8 марта 2026, 09:00
По предварительным оценкам, спрос и предложение наличной валюты будут близки к балансу, что будет способствовать стабилизации курсовых показателей в этом сегменте.
Курс валют на следующей неделе будет менее зависимым от колебаний - эксперт / Коллаж: Главред

В период с 9 по 15 марта ситуация на валютном рынке Украины, вероятно, останется относительно стабильной. Ожидается постепенное выравнивание спроса и предложения, что должно способствовать более спокойной динамике курсовых колебаний.

Одним из факторов, который будет влиять на структуру спроса, станет сезонное изменение экономической активности. После завершения зимнего периода уменьшается потребность в импорте энергоносителей, что традиционно снижает валютный спрос со стороны трейдеров и энергетических компаний. В то же время постепенно будет увеличиваться предложение иностранной валюты благодаря продаже валютной выручки аграрными компаниями, которые готовятся к началу весенней посевной кампании.

Важным элементом стабильности остается политика Национального банка Украины. Регулятор продолжает работать в режиме управляемой гибкости валютного курса, что позволяет удерживать ситуацию под контролем и предотвращать резкие колебания. При необходимости НБУ может оперативно проводить валютные интервенции для сбалансирования спроса и предложения. В то же время на следующей неделе вероятно, что рынок в значительной степени будет функционировать в результате собственных рыночных механизмов, без существенного вмешательства регулятора.

Ожидается, что основными характеристиками валютного рынка станут несколько тенденций.

Во-первых, возможно снижение спроса на наличном сегменте. По предварительным оценкам, спрос и предложение наличной валюты будут близки к балансу, что будет способствовать стабилизации курсовых показателей в этом сегменте.

Во-вторых, вероятно снижение уровня волатильности. Ежедневные колебания курсов могут быть относительно незначительными. По оценкам, амплитуда изменений составит около 0,10-0,15 грн для доллара США и 0,25-0,35 грн для евро. Такая динамика будет соответствовать текущей модели валютного рынка, сформированной в рамках политики управляемой гибкости.

В-третьих, ожидается дальнейшее сближение курсов межбанковского и наличного рынков. Прежде всего это коснется курсов покупки валюты. В некоторых случаях курсы продажи на наличных рынке могут даже быть ниже межбанковских значений, что объясняется сезонными факторами и локальным балансом спроса и предложения. В целом спред между курсами покупки и продажи на наличном рынке будет постепенно сокращаться. В банках разница может составлять около 0,2-0,3 грн за доллар и 0,3-0,5 грн за евро, тогда как в пунктах обмена — около 0,6-1 грн за доллар и 1-1,3 грн за евро.

Отдельное внимание стоит уделить динамике курса евро, которая в значительной степени будет зависеть от глобальной экономической и геополитической ситуации. Прежде всего речь идет о развитии событий на Ближнем Востоке. Эскалация конфликтов в этом регионе влияет на поведение международных финансовых рынков и стимулирует перераспределение капитала в пользу наиболее ликвидных и стабильных валют.

В периоды роста геополитической напряженности доллар США традиционно усиливает свои позиции, поскольку инвесторы используют его в качестве базового инструмента сохранения капитала. Из-за этого спрос на доллар на мировых рынках растет, что влияет и на соотношение между основными резервными валютами. По предварительным оценкам, соотношение доллара и евро может находиться в пределах 1,155-1,175 доллара за евро.

Таким образом, в середине марта валютный рынок Украины, вероятно, будет функционировать в условиях относительного равновесия. Сезонные экономические факторы, политика Национального банка и ситуация на мировых финансовых рынках будут формировать более предсказуемую динамику курса. В то же время геополитические процессы, в частности события на Ближнем Востоке, останутся одним из ключевых внешних факторов, которые будут влиять на глобальный валютный баланс и, соответственно, на курсовые ожидания в Украине.

Общие характеристики рынка с 9 по 15 марта:

Коридоры валютных колебаний:

  • 42,5-43,35 грн / $ и 49-51 грн / € (на межбанке);
  • 42,5-43,5 грн/$ и 49-51/ € (на наличном рынке).

Текущие (ежедневные) курсовые колебания:

  • межбанк — до 0,05-0,15 грн;
  • комбанки — до 0,1-0,2 грн;
  • обменные пункты — до 0,3 грн.

Разница между курсами покупки и продажи:

  • межбанк — до 0,15 грн за $1, до 0,2 грн за €1,
  • коммерческие банки — до 0,5-0,6 грн за $1, до 0,8-1 грн за €1,
  • обменные пункты — до 0,6-1 грн за $1, до 1-1,3 грн за €1.

Разница курсов покупки:

  • комбанки — 0,2-0,3 грн за $1, 0,3-0,5 за €1,
  • обменные пункты — 0,3-0,5 грн за $1, 0,5-0,7 за €1.

Разница курсов продажи:

  • комбанки — 0,1-0,2 грн за $1, 0,2-0,3 грн за €1,
  • обменные пункты — 0,3-0,5 грн за $1, до 0,5 грн за €1.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка — 0,1-0,15 грн.

Средние курсовые отклонения в течение недели:

  • до 1-1,5% от стартового курса недели.

Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА, специально для Главреда

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой — украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

