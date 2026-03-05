Взялась за нового: Седокова лезет к мужу первой жены Яниса Тиммы

Предательница Седокова взялась за новую "жертву". Кого на этот раз выбрала певица.

Анна Седокова стала писать новому мужчине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Кратко:

Что написала Седокова мужу Саны

Зачем она ему пишет

Певица-молчунья Анна Седокова, которая может предстать перед судом в деле о наследстве ее покойного бывшего мужа Яниса Тиммы, позарилась на нового мужа первой жена покончившего с собой баскетболиста.

Как пишут российские пропагандисты, Седокова решила начать отбиваться от "нападок" семьи Тиммы и стала писать новому мужу первой жены баскетболиста Саны.

Марцис Ошс прочитал сообщение Седоковой, но проигнорировал его. Зато ответила сама Сана.

Седокова зарабатывает, как может / Фото Instagram/annasedokova

"Чувствую себя особенной, раз среди всех мужчин в мире ее интересуют только мои. Видимо, одного ей было мало — она написала второму", — отреагировала модель. — Это все на ее совести".

Экс-солистка "ВИА Гры" вступила в отношения с Тиммой, когда он еще был женат. Тимма оставил семью, карьеру в Латвии и перебрался к Седоковой. Какое-то время парочка прожила в Америке, а потом вернулась в Россию.

Что касается дела о наследстве, то Анна Седокова судится с семьей Яниса Тиммы, который покончил с собой в декабре 2024-го. Родители баскетболиста и его первая супруга заявляют, что певица присвоила себе чужое имущество.

Янис Тимма покончил с собой / instagram.com/annasedokova

По словам родных, Анна продала квартиру Яниса и все вырученные средства оставила себе. Хотя, как утверждают юристы, недвижимость должна была достаться единственному сыну Тиммы — Кристиану.

Певица лишь усмехается в ответ на претензии, утверждая, что это она приобрела жилье для супруга и долгие годы обеспечивала семью. Кроме того, артистка сообщила, якобы близкие спортсмена пытаются заработать на горе.

